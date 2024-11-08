Köfte her sofraya yakışır

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FISTIKLI-BULGURLU ANTEP KÖFTESİ (4 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 500 gr orta yağlı dana kıyma (Dana döş etinden bir kere çekilmiş)

◊ 1/2 su bardağı köftelik bulgur

◊ 1/2 su bardağı sıcak su (kaynar olmalı)

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊ 1/2 demet maydanoz

◊ 1/2 yemek kaşığı domates, biber salçası

◊ 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

◊ 1 su bardağı toz Antep fıstığı

Ayrıca

◊ 2 yemek kaşığı un

Kızartmak için

◊ Sıvıyağ

NASIL YAPARIM?

◊ Önce köftelik bulguru bir kâsede sıcak suyla ıslatıp 15 dakika bekleyin.

◊ Derin bir kabın içine rendelenmiş soğanı, incecik doğranmış maydanozu, biber ve domates salçasını koyun. Eti ilave edip tuz, karabiber ve kimyonu katın.

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◊ Islattığınız bulguru ilave edip, toz Antep fıstığını da ekleyin. Yoğurmaya başlayın. En az 7-8 dakika tüm harcı yoğurun. Üzerini kapatıp, buzdolabında 1 saat kadar bekletip dinlendirin.

◊ Bu arada bir tepsiye unu serpiştirin. Buzdolabından köfte harcını çıkarın. Kabuklu cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp, önce iki avcunuzun arasında yuvarlayıp sonra işaretparmağı şeklinde uzatın.

◊ Eğer varsa bir tahta ya da metal şişi köftenin altından sokuşturup diğer ucundan çıkarın. Ortası delinen köftenin her tarafı eşit pişip lezzetlenir.

◊ Bu şekilde hazırladığınız köfteleri, unlu tepsi içinde biriktirin. Geniş bir tavaya 1 su bardağı yağı koyup orta ısıda kızdırın. Unlu köfteleri çevire çevire (10 dakika sürüyor) kızartın. İsterseniz fırın kâğıdı serilmiş tepside, 200 derece turbo ayarda 30 dakika pişirebilirsiniz. Pişirdiğiniz köfteleri turp ve yeşillikle ikram edin.

BALKABAKLI PAZILI KÖFTE (6 KİŞİLİK)





NE LAZIM?



Köfte için



◊ 300 gr az yağlı dana kıyma



◊ 1/2 su bardağı ince köftelik bulgur



◊ 1 orta boy kırmızı soğan (beyaz da kullanabilirsiniz)



◊ 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon



Ayrıca



◊ 2 yemek kaşığı mısır nişastası



◊ 300 gr balkabağı



◊ 1 adet iri boy kırmızı soğan (beyaz da kullanabilirsiniz)



◊ 5-6 adet pazı yaprağı (100-150 gr kadar)



◊ 1 tatlı kaşığı biber salçası

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◊ 6 diş sarımsak



◊ 5 yemek kaşığı zeytinyağı



◊ 1-1,5 su bardağı haşlanmış nohut



◊ 1’er çay kaşığı tuz, karabiber



◊ 1 yemek kaşığı tatlı kırmızı pul biber



◊ 1 yemek kaşığı kuru reyhan



◊ 6 su bardağı sıcak su



NASIL YAPARIM?



◊ Önce köfte için derin bir kaba; kıymayı, bulguru, tuz, karabiber ve kimyonu koyun. Soğanı rendeleyin ya da robottan geçirip kıymaya ekleyin. Tüm malzemeleri iyice en az 5-6 dakika sıkıca yoğurun. Böylece pişerken dağılmaz.



◊ Bir tepsiye mısır nişastasını serpiştirin. Köfteden kabuklu fındık kadar parçalar koparıp yuvarlayın ve nişastalı tepsiye koyun. Köfteleri hazırlayıp tepsiyi sallayın ve köfteleri nişastaya bulayın. Buzdolabına koyup bekletin.



◊ Soyulmuş balkabağının yeşil kısımlarını kesip atın. Önce enlemesine 2 cm dilimleyip sonra da

1 cm’lik küpler şeklinde doğrayın. (minik kuşbaşı et formunda).



◊ Soğanı yemeklik incecik, sarımsakları pirinç tanesi dilimleyin. Pazı yapraklarını yıkayıp süzün ve sadece yaprak kısmını incecik dilimleyin.



◊ Orta boy bir tencereye zeytinyağını koyup soğan, biber salçası ve sarımsakları katın ve orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Bir tahta kaşıkla karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Suyunu katıp kaynamaya bırakın. Yemeğin suyu kaynamaya başlayınca balkabaklarını, köfteleri ilave edin.



◊ Sık sık karıştırarak 20 dakika pişirin.Tuz, karabiber, pul biber, reyhanı ekleyin. Doğranmış pazıları katıp karıştırın. Yemeği 10-15 dakika daha, balkabağı yumuşayıncaya dek pişirip ocaktan alın. Sıcak servise sunun.

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ANTAKYA KÖFTESİ (6 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 2 su bardağı ince bulgur

◊ 2 su bardağı esmer bulgur

◊ 250 gr biber salçası

◊ 1,5 çorba kaşığı doğranmış soğan

◊ 1 çorba kaşığı kimyon

◊ 1 kg patates

◊ Zeytinyağı

Kıyma harcı için

◊ 1/2 kg kıyma

◊ 4-5 adet soğan

◊ 3-4 çorba kaşığı zeytinyağı

◊ 1 çorba kaşığı tereyağı

◊ 1 büyük kâse ceviz içi

◊ Tuz, karabiber, toz kırmızı biber

◊ 1/2 demet maydanoz

NASIL YAPARIM?

◊ Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyduktan sonra havanda macun kıvamı alana kadar dövün. Patatesler bitene kadar bu işleme devam edin.

◊ Bulgurları, biber salçasını, tuzu, soğanı, kimyon ve sıcak suyu yoğurma kabına alıp karıştırdıktan sonra iyice yoğurun. Bulgurlu karışıma parça parça ezilmiş patatesleri ekleyip yoğurun.

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◊ Çok az zeytinyağı ekleyip son kez yoğurduktan sonra elinizi suya batırıp sıkarak şekil verin. Mercimek köftesi formunda olmalı. Servis tabağının ortasını boş bırakıp sıkmaları tabağın kenarına dizin.

◊ Kıyma harcı için kıymayı bir tavaya alıp kavurun. Çok ince kıyılmış soğanı, tereyağını ve zeytinyağını kıymaya ekleyip malzeme özleşene kadar kavurun.



◊ Tüm baharatı, kıyılmış ceviz ve maydanozu ekleyip karışımı ocaktan alın. Kıyma harcını servis tabağının ortasındaki boşluğa koyup köfteyi servis yapın.