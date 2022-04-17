Köfte için derin bir kabın içine kıymayı koyun. Soğanı rendeleyip suyunu sıkın ve kıymaya ekleyin.
MALZEMELER
* 500 gr dana döş tek çekim kıyma
* 2 adet iri boy kuru soğan
* Yarım demet maydanoz
* 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, zerdeçal
* 2 yemek kaşığı un
* 7-8 adet kuru mürdümeriği
* 1 su bardağı haşlanmış nohut (Konserve de olabilir.)
* 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 adet orta boy havuç
* 2 adet orta boy patates
* 1 yemek kaşığı domates salçası
* 1 yemek kaşığı biber salçası
* 1 yemek kaşığı kuru nane
* 6 su bardağı sıcak su.
YAPILIŞI
Köfte için derin bir kabın içine kıymayı koyun. Soğanı rendeleyip suyunu sıkın ve kıymaya ekleyin. Maydanozu yıkayıp ayıklayın ve incecik doğrayıp, tuz, karabiber, kimyon ve zerdeçalı da ilave edip köfteyi yoğurmaya başlayın. Bir tepsiye unu serpiştirin. Köfte harcından pinpon topu kadar parçalar koparıp yuvarlayın ve unlu tepsiye koyun. Ara sıra tepsiyi sallayarak köfteleri unlayın. Bu arada havucu soyup 1 cm boyunda halka dilimleyin. Patatesleri soyup iri kuşbaşı şeklinde doğrayın. (Havuç, patatesten daha ufak olmalı.) Kalan soğanı incecik, yemeklik dilimleyip büyükçe bir tencerenin içine koyun. Zeytinyağını ve salçaları ilave edip orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Sürekli karıştırarak 3-4 dakika kavurup, patates ve havucu ilave edip karıştırın. Sıcak suyu katıp kaynamasını bekleyin. Kaynayınca köfteleri, kuru erik ve nohudu ilave edip karıştırın. Köfteyi en az 35 dakika pişirin. Son olarak naneyi ekleyip 5 dakika sonra ocaktan alın ve sıcak servise sunun.
Köfte Bozbaş
Köfte için derin bir kabın içine kıymayı koyun. Soğanı rendeleyip suyunu sıkın ve kıymaya ekleyin.
MALZEMELER
* 500 gr dana döş tek çekim kıyma
* 2 adet iri boy kuru soğan
* Yarım demet maydanoz
* 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, zerdeçal
* 2 yemek kaşığı un
* 7-8 adet kuru mürdümeriği
* 1 su bardağı haşlanmış nohut (Konserve de olabilir.)
* 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 adet orta boy havuç
* 2 adet orta boy patates
* 1 yemek kaşığı domates salçası
* 1 yemek kaşığı biber salçası
* 1 yemek kaşığı kuru nane
* 6 su bardağı sıcak su.
YAPILIŞI
Köfte için derin bir kabın içine kıymayı koyun. Soğanı rendeleyip suyunu sıkın ve kıymaya ekleyin. Maydanozu yıkayıp ayıklayın ve incecik doğrayıp, tuz, karabiber, kimyon ve zerdeçalı da ilave edip köfteyi yoğurmaya başlayın. Bir tepsiye unu serpiştirin. Köfte harcından pinpon topu kadar parçalar koparıp yuvarlayın ve unlu tepsiye koyun. Ara sıra tepsiyi sallayarak köfteleri unlayın. Bu arada havucu soyup 1 cm boyunda halka dilimleyin. Patatesleri soyup iri kuşbaşı şeklinde doğrayın. (Havuç, patatesten daha ufak olmalı.) Kalan soğanı incecik, yemeklik dilimleyip büyükçe bir tencerenin içine koyun. Zeytinyağını ve salçaları ilave edip orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Sürekli karıştırarak 3-4 dakika kavurup, patates ve havucu ilave edip karıştırın. Sıcak suyu katıp kaynamasını bekleyin. Kaynayınca köfteleri, kuru erik ve nohudu ilave edip karıştırın. Köfteyi en az 35 dakika pişirin. Son olarak naneyi ekleyip 5 dakika sonra ocaktan alın ve sıcak servise sunun.