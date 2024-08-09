Kızartmasını mı istersiniz kebabını mı?

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Köz patlıcanlı-kıymalı kebap (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 500 gr orta yağlı dana kıyma

◊ 1 orta boy kuru soğan

◊ 2 közlenmiş patlıcan

◊ 5 diş sarımsak

◊ 1 demet maydanoz

◊ 1 adet büyük boy kırmızı biber (tarhana biberi ya da salçalık

biber de denir)

◊ 1 yemek kaşığı biber salçası

◊ 1/2 çay bardağı zeytinyağı

Üzeri için

◊ 2 orta boy domates

◊ 2 yeşil sivri biber

NASIL YAPARIM?

◊ Soyulmuş soğanı ve ayıklanmış kırmızı biberi tavla zarı kadar küçük doğrayın. Sarımsaklarıysa pirinç tanesi dilimleyin. Köz patlıcanı soyup çok minik minik doğrayın. Malzemeleri derin bir kaba aktarın ve karıştırın.

◊ İncecik doğradığınız maydanozu ilave edip zeytinyağı, biber salçası ve kıymayı katın. Tuz, karabiber, pul biberi, kimyonu da ekleyip yoğurmaya başlayın.

◊ Orta büyüklükteki bir borcamı ya da fırın kabını 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla yağlayın. Kıymalı harcı, elinizi sık sık ıslatarak 2-3 cm kalınlığında yayıp yerleştirin.

◊ Üzerine elma dilimi şeklinde böldüğünüz domatesleri, biberleri koyun.

◊ Fırını 200 dereceye ve alt-üst konuma getirip ısıtın. Yemeği sıcak fırında en az 35 dakika pişirin. Üzerinin iyice kızarması gerekir.

◊ Et pişince suyunu kaybedip çeker. Sıcakken dilimleyip patates püresi, pilav yanında servise sunun.

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Patlıcanlı-ekşili Maraş çorbası (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 2 su bardağı kırmızı mercimek

◊ 1 su bardağı aşurelik buğday (dövme)

◊ 1 su bardağı nohut

◊ 3 orta boy patlıcan

◊ 2 yemek kaşığı sumak ekşisi

◊ 1 yemek kaşığı biber salçası

◊ 1 çay kaşığı tuz

Sosu için

◊ 2 yemek kaşığı tereyağı veya 1/2 çay bardağı zeytinyağı

◊ 4-5 diş dövülmüş sarımsak

◊ 1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

◊ 2 tatlı kaşığı kuru nane

NASIL YAPARIM?

◊ Bir gece önceden bol suyla ıslanmaya bırakılan nohutla buğdayı ertesi gün yıkayıp süzün ve birlikte bir tencerede, üzerine 2 parmak çıkacak kadar su ilavesiyle haşlayın. Süzün ve bir kenarda bekletin.

◊ Öte yandan büyükçe bir tencereye yıkanmış kırmızı mercimek ilave edip, üzerine 7-8 bardak su ekleyerek pişmeye bırakın. Yaklaşık 15 dakika sonra haşlanmış nohut ve buğdayı ekleyin.

◊ Bir taraftan tavla zarı şeklinde doğranmış patlıcanları, kırmızı mercimek pişince çorbaya ilave edin. Bu arada sumak ekşisi, salça ve tuzu da ekleyin. Patlıcan pişip kıvama gelince çorbanın altını söndürün.

◊ Sosu hazırlamak için küçük bir tavada tereyağını eritin, dövülmüş sarımsak, nane ve kırmızıbiberi ekleyip 3-4 dakika kadar kavurun. Çorbanın üzerine hazırlanan sosu gezdirdikten sonra sıcak olarak servise sunun.

İtalyan patlıcan kızartması (4 kişilik)

NE LAZIM?

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◊ 2 patlıcan

◊ 1 yumurta

◊ 1 su bardağı ufalanmış beyazpeynir

◊ 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

◊ 3 yemek kaşığı un

◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 2 su bardağı beyaz ekmek içi

◊ 2 diş ezilmiş sarımsak

◊ 4 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

◊ Tuz

◊ Karabiber

Kızartmak için

◊ Ayçiçeğiyağı

NASIL YAPARIM?

◊ Patlıcanları dilimleyerek bir fırın tepsisine dizin. 190 dereceye ayarlı fırında yumuşayıncaya kadar pişirin. Daha sonra küçük küçük kıyın.

◊ Kıyılmış patlıcanları geniş bir kaba alın. Üzerine un haricinde tüm malzemeleri ekleyip iyice yoğurun. Buzdolabına alıp bir süre dinlendirin.

◊ Bu arada ayçiçeğiyağını bir tavaya alıp ısıtın. Patlıcanlı karışımı buzdolabından alıp elinizle parçalar koparın ve yuvarlayın. Daha sonra una bulayıp arkalı önlü kızartın. Karışım bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlayın. Yanında yoğurt ve limon dilimleriyle servise sunun.