Kişnişli Ayran Aşı

MALZEMELER
2 su bardağı aşurelik buğday
Meyanesi için:
2 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı
5 su bardağı yoğurt
(Bunun 2 su bardağı süzme yoğurt olabilir)
1 çay kaşığı tuz ve karabiber
1 demet taze kişniş
5-6 adet ıspanak
1 yemek kaşığı kuru nane
YAPILIŞI
Bir gece önceden yıkayıp süzdüğünüz buğdayı bol suyla ıslanmaya bırakın. Ertesi gün büyük bir tencereye 1.5 litre sıcak su koyup kaynatın. İçine tekrar yıkayıp suyunu süzdüğünüz buğdayı atıp pişmeye bırakın. Meyanesi için malzemeleri bir kapta çırpın ve buğday pişince (çok yumuşamamalı, hafif dişe gelmeli) meyaneyi yavaş yavaş tencereye döküp karıştırarak 10 dakika kaynatın. Tuz ve karabiberini ekleyin. İsterseniz bu aşamada yemeğe 1 tatlı kaşığı tereyağı veya 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Saplarını ayırıp iyice yıkadığınız kişnişin yapraklarını incecik doğrayın. Ispanakları da yıkayıp süzdükten sonra bu sefer saplarıyla beraber incecik doğrayın. Şimdi kişniş ve ıspanağı çorbaya ekleyip karıştırın. Yaklaşık 10 dakika daha pişirdiğiniz çorbaya kuru naneyi ekleyip ocaktan alın. Sıcak ya da ılık olarak servise sunun.
SEBZELİ FIRIN MAKARNA
MALZEMELER
1/3 paket spagetti makarna (üçe bölünebilir)
200 gr dana kıyma
1 adet ince doğranmış kuru soğan
2 adet pırasa (ince doğranmış)
1 adet havuç (rende)
1 yemek kaşığı tereyağı +4 yemek kaşığı zeytinyağı
200-300 gr bezelye
1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, kimyon
Ayrıca:
1 paket süt kreması
1-1.5 su bardağı rende kaşar
YAPILIŞI
Önce kıymalı sos için geniş bir tavaya zeytinyağı, ince doğranmış kuru soğan, kıyma ve çok ince kıyılmış pırasayı koyun. Orta ısıda sürekli karıştırarak 5 dakika kavurun. Rendelenmiş havucu, konserve ya da dondurulmuş bezelyeyi ilave edip karıştırın. Tuz ve baharatları katın. Kaynar kaynamaz ocaktan alın. Üçe bölünmüş makarnaları 10 dakika haşlayıp süzün ve kıymalı harçla karıştırıp fırın kabına aktarın. Kremayı katıp tekrar karıştırın. Üzerine rende peyniri serpip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerini kızarıncaya dek pişirin.
Kişnişli Ayran Aşı
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MALZEMELER
2 su bardağı aşurelik buğday
Meyanesi için:
2 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı
5 su bardağı yoğurt
(Bunun 2 su bardağı süzme yoğurt olabilir)
1 çay kaşığı tuz ve karabiber
1 demet taze kişniş
5-6 adet ıspanak
1 yemek kaşığı kuru nane
YAPILIŞI
Bir gece önceden yıkayıp süzdüğünüz buğdayı bol suyla ıslanmaya bırakın. Ertesi gün büyük bir tencereye 1.5 litre sıcak su koyup kaynatın. İçine tekrar yıkayıp suyunu süzdüğünüz buğdayı atıp pişmeye bırakın. Meyanesi için malzemeleri bir kapta çırpın ve buğday pişince (çok yumuşamamalı, hafif dişe gelmeli) meyaneyi yavaş yavaş tencereye döküp karıştırarak 10 dakika kaynatın. Tuz ve karabiberini ekleyin. İsterseniz bu aşamada yemeğe 1 tatlı kaşığı tereyağı veya 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Saplarını ayırıp iyice yıkadığınız kişnişin yapraklarını incecik doğrayın. Ispanakları da yıkayıp süzdükten sonra bu sefer saplarıyla beraber incecik doğrayın. Şimdi kişniş ve ıspanağı çorbaya ekleyip karıştırın. Yaklaşık 10 dakika daha pişirdiğiniz çorbaya kuru naneyi ekleyip ocaktan alın. Sıcak ya da ılık olarak servise sunun.
SEBZELİ FIRIN MAKARNA
MALZEMELER
1/3 paket spagetti makarna (üçe bölünebilir)
200 gr dana kıyma
1 adet ince doğranmış kuru soğan
2 adet pırasa (ince doğranmış)
1 adet havuç (rende)
1 yemek kaşığı tereyağı +4 yemek kaşığı zeytinyağı
200-300 gr bezelye
1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, kimyon
Ayrıca:
1 paket süt kreması
1-1.5 su bardağı rende kaşar
YAPILIŞI
Önce kıymalı sos için geniş bir tavaya zeytinyağı, ince doğranmış kuru soğan, kıyma ve çok ince kıyılmış pırasayı koyun. Orta ısıda sürekli karıştırarak 5 dakika kavurun. Rendelenmiş havucu, konserve ya da dondurulmuş bezelyeyi ilave edip karıştırın. Tuz ve baharatları katın. Kaynar kaynamaz ocaktan alın. Üçe bölünmüş makarnaları 10 dakika haşlayıp süzün ve kıymalı harçla karıştırıp fırın kabına aktarın. Kremayı katıp tekrar karıştırın. Üzerine rende peyniri serpip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerini kızarıncaya dek pişirin.