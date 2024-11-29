Kat kat kebap, pilav ve helva

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PERDE PİLAVI (8 KİŞİLİK)
NE LAZIM?
◊ 2 adet hazır yufka
◊ 150 gr tereyağı
◊ 1 çay bardağı sıvıyağ
◊ 2 adet tavuk göğüs eti
◊ 3 su bardağı pirinç
◊ 4,5 su bardağı tavuk suyu
◊ 2 su bardağı soyulmuş badem
◊ 1 çay bardağı dolmalık fıstık
◊ 1/2 su bardağı kuşüzümü
◊ 1’er çay kaşığı tuz, yenibahar, kimyon, tarçın, karabiber (perde pilavı baharatı da kullanabilirsiniz)
NASIL YAPARIM?
◊ Tavuk etlerini yumuşayıncaya kadar haşlayın ve ince ince didikleyin. Suyundan 4,5 su bardağı kadar ayırın.
◊ Konik bir tencerenin içini 50 gr yumuşak tereyağıyla iyice yağlayın. Yağlanmış yüzeye yarım su bardağı kadar bademi yapıştırın. Yağ bademleri tutacaktır.
◊ Pirinci sıcak tuzlu suda en az 40 dakika bekletin.
◊ Kalan bademi ve fıstığı yağsız bir tavada iyice kızarıncaya kadar kavurun.
◊ Kuşüzümünü suda bekletip yumuşattıktan sonra yıkayın.
◊ 100 gr tereyağını başka bir tencereye koyup süzdüğünüz pirinci ekleyin.
◊ Yaklaşık 8-10 dakika kadar kavurduğunuz pirincin üzerine tuzu ve baharatıı katıp ayırdığınız tavuk suyunu da ilave edin. Orta ısılı ateşte pilav suyunu çekinceye kadar pişirin.
◊ Pişen pilavı hemen ocaktan alıp geniş bir tepsiye boşaltın.
◊ Biraz ılınmasını bekleyip üzüm, badem ve fıstığı ekleyin ve karıştırın.
◊ Perde pilavı tenceresini önünüze alın. İki yufkayı tezgâhta üst üste serip kaldırın ve pilav tenceresine yerleştirin. yufkaların tencereye büyük gelen kısımlarını tencerenin dışına sarkıtın.
◊ Ilık hale gelmiş pilavın yarısını içine doldurun. Üzerine didiklediğiniz tavuk etini koyun ve üzerine de kalan pilavı ekleyin. Yufkanın taşan kısımlarını üzerine kapatın (Yufkalar çok büyük geldiyse fazlalıkları kesip alın).
◊ Üzerine sıvıyağ gezdirip, önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında 30 dakika kadar pişirin.
◊ Çıkarıp biraz ılınınca ters çevirin ve masaya böyle getirin.
YUFKALI ŞİŞ KEBAP (4 KİŞİLİK)
NE LAZIM?
Köfte için
◊ 150-200 gram kadar kıyma
◊ 1 yumurta
◊ 1 soğan rendesi
◊ 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, toz kırmızı biber
◊ Bayat ekmek veya galeta unu
Sarmak için
◊ 2 yufka
◊ Yağlamak için sıvıyağ
Sosu için
◊ 1 kâse közlenmiş patlıcan
◊ 1 kâse süzme yoğurt
◊ 1-2 diş sarımsak
◊ Tuz
◊ 1 yemek kaşığı tereyağı
◊ Toz kırmızı biber
NASIL YAPARIM?
◊ Köfte malzemelerini yoğurun.
◊ 1 tane yufkayı tezgâha serin ve biraz sıvıyağla yağlayın. Yufkayı 2’ye katlayıp az daha sıvıyağla yağlayın. Yufkanın düz tarafına 2 parmak genişliğinde köfte harcından yayın. Çok sıkı olmayacak şekilde kenarını katlayıp rulo olarak sarın. 2 parmak genişliğinde kesin 5’li veya 6’lı olarak tahta çubuklara dizin.
◊ Kalan yufka ve kıymalı harca da aynı işlemi uygulayın. Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizip 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.
◊ Alt sosu için yoğurt, tuz ve rende sarımsağı bir kapta karıştırıp içine közlenmiş patlıcanı ekleyin. Hepsini harmanlayıp servis tabağına alın. ◊ Pişen şiş kebapları da üzerine koyun. Tereyağı ve kırmızı biberi yakıp, üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.
HELVALI YUFKA TATLISI (4-6 KİŞİLİK)
NE LAZIM?
◊ 150-200 gr tahin helvası
◊ 2 yemek kaşığı tahin
◊ 2 yemek kaşığı pekmez
◊ 2 adet hazır yufka
◊ 3-4 yemek kaşığı ılık su
◊ 1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi
◊ 2 yemek kaşığı toz şeker
◊ 2-3 yemek kaşığı pudraşekeri
◊ 1 yemek kaşığı kakao
NASIL YAPARIM?
◊ Tahin helvasını çukur bir tabağa alıp çatalla ezdikten sonra kenarda bekletin. Başka bir kapta tahin, pekmez ve ılık suyu çırpın.
◊ Yufkalardan birini tezgâha serip tahinli karışımı her yerine sürün. İkinci yufkayı üzerine yayıp tekrar karışımdan sürün.
◊ En üste bir kâsede karıştırdığınız ceviz ve toz şeker karışımını serpiştirin. İki katlı yufkayı eşit büyüklükte 16 üçgen oluşturacak şekilde kesin.
◊ Üçgenlerin geniş kısmına ezilmiş helvadan bir yemek kaşığı kadar koyup sigaraböreği gibi sarın.
◊ Fırın tepsisine pişirme kâğıdı serip ruloları tepsiye yerleştirin.
◊ 200 derece ısıttığınız fırında 25-30 dakika kadar pişirip çıkarın.
◊ Sıcakken üzerlerine pudraşekeri ve kakao serpip ılık olarak servise sunun.
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