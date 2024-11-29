Kat kat kebap, pilav ve helva

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PERDE PİLAVI (8 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 2 adet hazır yufka

◊ 150 gr tereyağı

◊ 1 çay bardağı sıvıyağ

◊ 2 adet tavuk göğüs eti

◊ 3 su bardağı pirinç

◊ 4,5 su bardağı tavuk suyu

◊ 2 su bardağı soyulmuş badem

◊ 1 çay bardağı dolmalık fıstık

◊ 1/2 su bardağı kuşüzümü

◊ 1’er çay kaşığı tuz, yenibahar, kimyon, tarçın, karabiber (perde pilavı baharatı da kullanabilirsiniz)

NASIL YAPARIM?

◊ Tavuk etlerini yumuşayıncaya kadar haşlayın ve ince ince didikleyin. Suyundan 4,5 su bardağı kadar ayırın.

◊ Konik bir tencerenin içini 50 gr yumuşak tereyağıyla iyice yağlayın. Yağlanmış yüzeye yarım su bardağı kadar bademi yapıştırın. Yağ bademleri tutacaktır.

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◊ Pirinci sıcak tuzlu suda en az 40 dakika bekletin.

◊ Kalan bademi ve fıstığı yağsız bir tavada iyice kızarıncaya kadar kavurun.

◊ Kuşüzümünü suda bekletip yumuşattıktan sonra yıkayın.

◊ 100 gr tereyağını başka bir tencereye koyup süzdüğünüz pirinci ekleyin.

◊ Yaklaşık 8-10 dakika kadar kavurduğunuz pirincin üzerine tuzu ve baharatıı katıp ayırdığınız tavuk suyunu da ilave edin. Orta ısılı ateşte pilav suyunu çekinceye kadar pişirin.

◊ Pişen pilavı hemen ocaktan alıp geniş bir tepsiye boşaltın.

◊ Biraz ılınmasını bekleyip üzüm, badem ve fıstığı ekleyin ve karıştırın.

◊ Perde pilavı tenceresini önünüze alın. İki yufkayı tezgâhta üst üste serip kaldırın ve pilav tenceresine yerleştirin. yufkaların tencereye büyük gelen kısımlarını tencerenin dışına sarkıtın.

◊ Ilık hale gelmiş pilavın yarısını içine doldurun. Üzerine didiklediğiniz tavuk etini koyun ve üzerine de kalan pilavı ekleyin. Yufkanın taşan kısımlarını üzerine kapatın (Yufkalar çok büyük geldiyse fazlalıkları kesip alın).

◊ Üzerine sıvıyağ gezdirip, önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında 30 dakika kadar pişirin.

◊ Çıkarıp biraz ılınınca ters çevirin ve masaya böyle getirin.

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YUFKALI ŞİŞ KEBAP (4 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

Köfte için

◊ 150-200 gram kadar kıyma

◊ 1 yumurta

◊ 1 soğan rendesi

◊ 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, toz kırmızı biber

◊ Bayat ekmek veya galeta unu

Sarmak için

◊ 2 yufka



◊ Yağlamak için sıvıyağ

Sosu için

◊ 1 kâse közlenmiş patlıcan

◊ 1 kâse süzme yoğurt

◊ 1-2 diş sarımsak

◊ Tuz

◊ 1 yemek kaşığı tereyağı

◊ Toz kırmızı biber

NASIL YAPARIM?

◊ Köfte malzemelerini yoğurun.

◊ 1 tane yufkayı tezgâha serin ve biraz sıvıyağla yağlayın. Yufkayı 2’ye katlayıp az daha sıvıyağla yağlayın. Yufkanın düz tarafına 2 parmak genişliğinde köfte harcından yayın. Çok sıkı olmayacak şekilde kenarını katlayıp rulo olarak sarın. 2 parmak genişliğinde kesin 5’li veya 6’lı olarak tahta çubuklara dizin.

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◊ Kalan yufka ve kıymalı harca da aynı işlemi uygulayın. Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizip 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.

◊ Alt sosu için yoğurt, tuz ve rende sarımsağı bir kapta karıştırıp içine közlenmiş patlıcanı ekleyin. Hepsini harmanlayıp servis tabağına alın. ◊ Pişen şiş kebapları da üzerine koyun. Tereyağı ve kırmızı biberi yakıp, üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.

HELVALI YUFKA TATLISI (4-6 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 150-200 gr tahin helvası

◊ 2 yemek kaşığı tahin

◊ 2 yemek kaşığı pekmez

◊ 2 adet hazır yufka

◊ 3-4 yemek kaşığı ılık su

◊ 1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi

◊ 2 yemek kaşığı toz şeker

◊ 2-3 yemek kaşığı pudraşekeri

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◊ 1 yemek kaşığı kakao

NASIL YAPARIM?

◊ Tahin helvasını çukur bir tabağa alıp çatalla ezdikten sonra kenarda bekletin. Başka bir kapta tahin, pekmez ve ılık suyu çırpın.

◊ Yufkalardan birini tezgâha serip tahinli karışımı her yerine sürün. İkinci yufkayı üzerine yayıp tekrar karışımdan sürün.

◊ En üste bir kâsede karıştırdığınız ceviz ve toz şeker karışımını serpiştirin. İki katlı yufkayı eşit büyüklükte 16 üçgen oluşturacak şekilde kesin.

◊ Üçgenlerin geniş kısmına ezilmiş helvadan bir yemek kaşığı kadar koyup sigaraböreği gibi sarın.

◊ Fırın tepsisine pişirme kâğıdı serip ruloları tepsiye yerleştirin.



◊ 200 derece ısıttığınız fırında 25-30 dakika kadar pişirip çıkarın.



◊ Sıcakken üzerlerine pudraşekeri ve kakao serpip ılık olarak servise sunun.