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Kat kat kebap, pilav ve helva

#Yufka#Pilav#Helva

Hazır yufkayla genelde börek yapsak da aslında yufkayı ana yemekten tatlıya birçok şekilde değerlendirebiliriz. 2 yufkayla yapacağınız kebap, geleneksel bademli perde pilavı ve helvalı rulo tariflerimi deneyin. Bu basit malzemenin lezzete olan katkısına inanamayacaksınız.

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PERDE PİLAVI (8 KİŞİLİK)

Kat kat kebap, pilav ve helva

NE LAZIM?

2 adet hazır yufka

150 gr tereyağı

1 çay bardağı sıvıyağ

2 adet tavuk göğüs eti

3 su bardağı pirinç

4,5 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı soyulmuş badem

1 çay bardağı dolmalık fıstık

1/2 su bardağı kuşüzümü

1’er çay kaşığı tuz, yenibahar, kimyon, tarçın, karabiber (perde pilavı baharatı da kullanabilirsiniz)

NASIL YAPARIM?

Tavuk etlerini yumuşayıncaya kadar haşlayın ve ince ince didikleyin. Suyundan 4,5 su bardağı kadar ayırın.

Konik bir tencerenin içini 50 gr yumuşak tereyağıyla iyice yağlayın. Yağlanmış yüzeye yarım su bardağı kadar bademi yapıştırın. Yağ bademleri tutacaktır.

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Pirinci sıcak tuzlu suda en az 40 dakika bekletin.

Kalan bademi ve fıstığı yağsız bir tavada iyice kızarıncaya kadar kavurun.

Kuşüzümünü suda bekletip yumuşattıktan sonra yıkayın.

100 gr tereyağını başka bir tencereye koyup süzdüğünüz pirinci ekleyin.

Yaklaşık 8-10 dakika kadar kavurduğunuz pirincin üzerine tuzu ve baharatıı katıp ayırdığınız tavuk suyunu da ilave edin. Orta ısılı ateşte pilav suyunu çekinceye kadar pişirin.

Pişen pilavı hemen ocaktan alıp geniş bir tepsiye boşaltın.

Biraz ılınmasını bekleyip üzüm, badem ve fıstığı ekleyin ve karıştırın.

Perde pilavı tenceresini önünüze alın. İki yufkayı tezgâhta üst üste serip kaldırın ve pilav tenceresine yerleştirin. yufkaların tencereye büyük gelen kısımlarını tencerenin dışına sarkıtın.

Ilık hale gelmiş pilavın yarısını içine doldurun. Üzerine didiklediğiniz tavuk etini koyun ve üzerine de kalan pilavı ekleyin. Yufkanın taşan kısımlarını üzerine kapatın (Yufkalar çok büyük geldiyse fazlalıkları kesip alın).

Üzerine sıvıyağ gezdirip, önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında 30 dakika kadar pişirin.

Çıkarıp biraz ılınınca ters çevirin ve masaya böyle getirin.

 

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YUFKALI ŞİŞ KEBAP (4 KİŞİLİK)

Kat kat kebap, pilav ve helva

NE LAZIM?

Köfte için

150-200 gram kadar kıyma

1 yumurta

1 soğan rendesi

1’er çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, toz kırmızı biber

Bayat ekmek veya galeta unu

Sarmak için

2 yufka

Yağlamak için sıvıyağ

Sosu için

1 kâse közlenmiş patlıcan

1 kâse süzme yoğurt

1-2 diş sarımsak

Tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

Toz kırmızı biber

NASIL YAPARIM?

Köfte malzemelerini yoğurun.

1 tane yufkayı tezgâha serin ve biraz sıvıyağla yağlayın. Yufkayı 2’ye katlayıp az daha sıvıyağla yağlayın. Yufkanın düz tarafına 2 parmak genişliğinde köfte harcından yayın. Çok sıkı olmayacak şekilde kenarını katlayıp rulo olarak sarın. 2 parmak genişliğinde kesin 5’li veya 6’lı olarak tahta çubuklara dizin.

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Kalan yufka ve kıymalı harca da aynı işlemi uygulayın. Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizip 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.

Alt sosu için yoğurt, tuz ve rende sarımsağı bir kapta karıştırıp içine közlenmiş patlıcanı ekleyin. Hepsini harmanlayıp servis tabağına alın. Pişen şiş kebapları da üzerine koyun. Tereyağı ve kırmızı biberi yakıp, üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.

 

HELVALI YUFKA TATLISI (4-6 KİŞİLİK)

Kat kat kebap, pilav ve helva

NE LAZIM?

150-200 gr tahin helvası

2 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı pekmez

2 adet hazır yufka

3-4 yemek kaşığı ılık su

1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi

2 yemek kaşığı toz şeker

2-3 yemek kaşığı pudraşekeri

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1 yemek kaşığı kakao

NASIL YAPARIM?

Tahin helvasını çukur bir tabağa alıp çatalla ezdikten sonra kenarda bekletin. Başka bir kapta tahin, pekmez ve ılık suyu çırpın.

Yufkalardan birini tezgâha serip tahinli karışımı her yerine sürün. İkinci yufkayı üzerine yayıp tekrar karışımdan sürün.

En üste bir kâsede karıştırdığınız ceviz ve toz şeker karışımını serpiştirin. İki katlı yufkayı eşit büyüklükte 16 üçgen oluşturacak şekilde kesin.

Üçgenlerin geniş kısmına ezilmiş helvadan bir yemek kaşığı kadar koyup sigaraböreği gibi sarın.

Fırın tepsisine pişirme kâğıdı serip ruloları tepsiye yerleştirin.

200 derece ısıttığınız fırında 25-30 dakika kadar pişirip çıkarın.

Sıcakken üzerlerine pudraşekeri ve kakao serpip ılık olarak servise sunun.

#Yufka#Pilav#Helva
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