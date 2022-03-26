Karaman: Yemeklerinin kÃ¶keninde gÃ¶Ã§ hikÃ¢yesi olan ÅŸehir

YüzyÄ±llar boyu onlarca medeniyete ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ Karamanâ€™da, bulgurun mevsim yeÅŸillikleriyle buluÅŸtuÄŸu batÄ±rÄ±k da, tavuk çorbasÄ± da çok seviliyor.
BATIRIKÂ
(6-8 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
â—Š 2 su bardaÄŸÄ± kÃ¶ftelik ince bulgur
â—Š 2 su bardaÄŸÄ± sÄ±cak suÂ
â—Š 1 soÄŸan (rendelenmiÅŸ)
â—Š 1 su bardaÄŸÄ± Ã§iÄŸ yerfÄ±stÄ±ÄŸÄ± (kabuklu)
â—Š 1/2 su bardaÄŸÄ± susamÂ
â—Š 1.5 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± domates salÃ§asÄ±Â
â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± biber salÃ§asÄ±
â—Š 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± nar ekÅŸisi
â—Š 6 kuru domates (robotta Ã§ekilmiÅŸ)Â
â—Š 4-5 dal taze soÄŸan (ince doÄŸranmÄ±ÅŸ)Â
â—Š 1 demet maydanoz (ince doÄŸranmÄ±ÅŸ)
â—Š 1 limonun suyu â—Š 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tatlÄ± pul biber
â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kuru reyhan
NASIL YAPARIM?
â—Š Bulguru geniÅŸ bir kaba koyup Ã¼zerine 2 bardak sÄ±cak su ekleyin, 10 dakika bekletin.Â Daha sonra iÃ§ine soÄŸan,
salÃ§a Ã§eÅŸitleri, nar ekÅŸisi ve limon suyunu katÄ±p yoÄŸurmaya baÅŸlayÄ±n. Tuz, pul biber ve pirinÃ§ tanesi bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ektiÄŸiniz kuru domatesi ilave edip yoÄŸurmaya devam edin.Â
â—Š YerfÄ±stÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabuÄŸuyla birlikte, bir tavada orta Ä±sÄ±lÄ± ateÅŸte tahta kaÅŸÄ±kla karÄ±ÅŸtÄ±rarak en az 5-6 dakika kavurun. Bu kabuklar batÄ±rÄ±ÄŸa Ã§ok farklÄ± bir lezzet katacak. Ocaktan alÄ±n ve kabuklarÄ±yla robotta un haline gelene dek Ã§ekin.Â
â—Š AynÄ± tavada susamÄ± da 3-4 dakika kavurup robotta inceltin. Ä°ncelttiÄŸiniz fÄ±stÄ±k ve susamÄ± bulgurlu harcÄ±n iÃ§ine katÄ±p yoÄŸurun.
â—Š En son yeÅŸillikleri ilave edip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Malzemeler iyice harmanlandÄ±ktan sonra Ã§iÄŸkÃ¶fte gibi sÄ±kÄ±p servis tabaÄŸÄ±na alÄ±n, turÅŸuyla birlikte servis edin.
ARABAÅžI Ã‡ORBASI
(4-6 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
Ã‡orba iÃ§in;
â—Š 1 kÃ¼Ã§Ã¼k tavuk
â—Š 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un
â—Š 30-50 gr tereyaÄŸÄ±
â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± domates salÃ§asÄ±
â—Š 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± acÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±biber
â—Š 10 su bardaÄŸÄ± su
Hamuru iÃ§in;
â—Š 5 su bardaÄŸÄ± tavuk suyu
â—Š 1 su bardaÄŸÄ± un
â—Š 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
NASIL YAPARIM?
â—Š BÃ¼tÃ¼n tavuÄŸu 10 bardak su ve biraz tuzla beraber tencereye koyun, tavuk iyice yumuÅŸayana kadar piÅŸirin. Daha sonra suyunu bir kaba sÃ¼zÃ¼n ve etini didikleyin.
â—Š TereyaÄŸÄ±nÄ± tencerede eritip Ã¼zerine unu ilave edin, un sararÄ±ncaya kadar kavurun. Ãœzerine salÃ§a ve kÄ±rmÄ±zÄ±biberi ilave edip tekrar karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
â—Š HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sosa sÃ¼rekli karÄ±ÅŸtÄ±rarak tavuÄŸun haÅŸlama suyundan 7-8 su bardaÄŸÄ± kadar ekleyin. Su kaynayÄ±nca didiklediÄŸiniz etleri katÄ±p karÄ±ÅŸtÄ±rarak 5 dakika daha piÅŸirin.
â—Š Hamuru hazÄ±rlamak iÃ§in Ã¶nce 2 su bardaÄŸÄ± kadar tavuk suyunu orta boy bir tencereye aktarÄ±p Ã¼zerine 1 su bardaÄŸÄ± un ilave edin. Tel Ã§Ä±rpÄ±cÄ±yla Ã§Ä±rparak unu tavuk suyunda ezin. Kalan 3 su bardaÄŸÄ± tavuk suyunu da tuzla beraber yavaÅŸ yavaÅŸ katÄ±n. KÄ±vamÄ± koyulaÅŸana kadar kÄ±sÄ±k ateÅŸte karÄ±ÅŸtÄ±rarak piÅŸirin ve daha sonra bir tepsiye aktarÄ±n. SoÄŸumasÄ±nÄ± bekleyip baklava dilimi ÅŸeklinde kesin.Â
â—Š Ã‡orbayÄ± kÃ¢selere paylaÅŸtÄ±rÄ±n, dilimlenmiÅŸ hamur parÃ§alarÄ±yla birlikte servis edin.
Karaman: Yemeklerinin kÃ¶keninde gÃ¶Ã§ hikÃ¢yesi olan ÅŸehir
YüzyÄ±llar boyu onlarca medeniyete ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ Karamanâ€™da, bulgurun mevsim yeÅŸillikleriyle buluÅŸtuÄŸu batÄ±rÄ±k da, tavuk çorbasÄ± da çok seviliyor.
BATIRIKÂ
(6-8 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
â—Š 2 su bardaÄŸÄ± kÃ¶ftelik ince bulgur
â—Š 2 su bardaÄŸÄ± sÄ±cak suÂ
â—Š 1 soÄŸan (rendelenmiÅŸ)
â—Š 1 su bardaÄŸÄ± Ã§iÄŸ yerfÄ±stÄ±ÄŸÄ± (kabuklu)
â—Š 1/2 su bardaÄŸÄ± susamÂ
â—Š 1.5 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± domates salÃ§asÄ±Â
â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± biber salÃ§asÄ±
â—Š 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± nar ekÅŸisi
â—Š 6 kuru domates (robotta Ã§ekilmiÅŸ)Â
â—Š 4-5 dal taze soÄŸan (ince doÄŸranmÄ±ÅŸ)Â
â—Š 1 demet maydanoz (ince doÄŸranmÄ±ÅŸ)
â—Š 1 limonun suyu â—Š 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tatlÄ± pul biber
â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kuru reyhan
NASIL YAPARIM?
â—Š Bulguru geniÅŸ bir kaba koyup Ã¼zerine 2 bardak sÄ±cak su ekleyin, 10 dakika bekletin.Â Daha sonra iÃ§ine soÄŸan,
salÃ§a Ã§eÅŸitleri, nar ekÅŸisi ve limon suyunu katÄ±p yoÄŸurmaya baÅŸlayÄ±n. Tuz, pul biber ve pirinÃ§ tanesi bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ektiÄŸiniz kuru domatesi ilave edip yoÄŸurmaya devam edin.Â
â—Š YerfÄ±stÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabuÄŸuyla birlikte, bir tavada orta Ä±sÄ±lÄ± ateÅŸte tahta kaÅŸÄ±kla karÄ±ÅŸtÄ±rarak en az 5-6 dakika kavurun. Bu kabuklar batÄ±rÄ±ÄŸa Ã§ok farklÄ± bir lezzet katacak. Ocaktan alÄ±n ve kabuklarÄ±yla robotta un haline gelene dek Ã§ekin.Â
â—Š AynÄ± tavada susamÄ± da 3-4 dakika kavurup robotta inceltin. Ä°ncelttiÄŸiniz fÄ±stÄ±k ve susamÄ± bulgurlu harcÄ±n iÃ§ine katÄ±p yoÄŸurun.
â—Š En son yeÅŸillikleri ilave edip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Malzemeler iyice harmanlandÄ±ktan sonra Ã§iÄŸkÃ¶fte gibi sÄ±kÄ±p servis tabaÄŸÄ±na alÄ±n, turÅŸuyla birlikte servis edin.
ARABAÅžI Ã‡ORBASI
(4-6 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
Ã‡orba iÃ§in;
â—Š 1 kÃ¼Ã§Ã¼k tavuk
â—Š 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un
â—Š 30-50 gr tereyaÄŸÄ±
â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± domates salÃ§asÄ±
â—Š 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± acÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±biber
â—Š 10 su bardaÄŸÄ± su
Hamuru iÃ§in;
â—Š 5 su bardaÄŸÄ± tavuk suyu
â—Š 1 su bardaÄŸÄ± un
â—Š 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
NASIL YAPARIM?
â—Š BÃ¼tÃ¼n tavuÄŸu 10 bardak su ve biraz tuzla beraber tencereye koyun, tavuk iyice yumuÅŸayana kadar piÅŸirin. Daha sonra suyunu bir kaba sÃ¼zÃ¼n ve etini didikleyin.
â—Š TereyaÄŸÄ±nÄ± tencerede eritip Ã¼zerine unu ilave edin, un sararÄ±ncaya kadar kavurun. Ãœzerine salÃ§a ve kÄ±rmÄ±zÄ±biberi ilave edip tekrar karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
â—Š HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sosa sÃ¼rekli karÄ±ÅŸtÄ±rarak tavuÄŸun haÅŸlama suyundan 7-8 su bardaÄŸÄ± kadar ekleyin. Su kaynayÄ±nca didiklediÄŸiniz etleri katÄ±p karÄ±ÅŸtÄ±rarak 5 dakika daha piÅŸirin.
â—Š Hamuru hazÄ±rlamak iÃ§in Ã¶nce 2 su bardaÄŸÄ± kadar tavuk suyunu orta boy bir tencereye aktarÄ±p Ã¼zerine 1 su bardaÄŸÄ± un ilave edin. Tel Ã§Ä±rpÄ±cÄ±yla Ã§Ä±rparak unu tavuk suyunda ezin. Kalan 3 su bardaÄŸÄ± tavuk suyunu da tuzla beraber yavaÅŸ yavaÅŸ katÄ±n. KÄ±vamÄ± koyulaÅŸana kadar kÄ±sÄ±k ateÅŸte karÄ±ÅŸtÄ±rarak piÅŸirin ve daha sonra bir tepsiye aktarÄ±n. SoÄŸumasÄ±nÄ± bekleyip baklava dilimi ÅŸeklinde kesin.Â
â—Š Ã‡orbayÄ± kÃ¢selere paylaÅŸtÄ±rÄ±n, dilimlenmiÅŸ hamur parÃ§alarÄ±yla birlikte servis edin.