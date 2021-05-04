İstanbul iftarı

Heredot, Aydın’ı “Bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer” diye anlatıyor. Evliya Çelebi ise “Dağlarından yağ, ovalarından bal akar” sözleriyle tarif ediyor. Böylesi bolluk ve verimin olduğu bir yerin mutfağının da zengin olması kaçınılmaz. Zeytinyağlı yemekleri, inciri, narenciye ürünleri, turunç reçeli, çipura, mercan ve barbunya gibi zengin balık çeşitleriyle Türkiye’nin bol ve lezzetli mutfakları arasında yer alıyor.
Nohutlu Dolama Börek / Nohutlu Kol Böreği
MALZEMELER
* 1 adet hazır yufka
İç Harcı için:
* 2 su bardağı haşlanmış nohut (konserve kullanabilirsiniz)
* 1 demet maydanoz
Aşotu, çiriş, ışkın, evelik, bağayaprağı, baldıran, ısırgan, burcalak, köbelek, çaşır gibi bölgeye özgü otlar, yemeklerde kendine yer buluyor. Ancak mutfakta başrol etin. Öyle ki yörede “Pişirilen yemeklerde et olmazsa Erzurumlunun karnı doymaz” diye bir laf bile var. Et yemeklerinin en önemlisi ise Erzurum’la özdeşleşmiş Cağ Kebabı. Kente özgü civil ve lor peynirleri tüm Türkiye’de sevilerek tüketiliyor. Kadayıf dolması, su böreği ve tandır ketesi de yörenin önemli lezzetlerinden.
Kadayıf Dolması
MALZEMELER
* 750 gr çiğ tel kadayıf
Yöresel yemeklerde Çerkez, Kırım ve Balkan göçmenlerinin de etkisi yoğun hissediliyor; pırasalı Arnavut böreği, dızmana, kalakay, kıvırma böreği, ağzı açık, kelem sarma... Ve tabii ki lezzetlerin kendine ait gelenekleri de bulunuyor. Torun sahibi olan erkeklerin sakal bırakma ritüeli için katlama böreği pişiriliyor. Doğum kutlamasında köbete, ölüm olduğunda ise kıygaşa-gıvırguşa yapılıyor. Arife ve kandillerde kıygaşa-gıvırguşa, evin çocuklarınca kapaklı bakır sahanlara konularak dağıtılıyor. Komşular, dağıtan çocuğa çerez ya da harçlık veriyor. Böylece çocuklar sevinirken komşuluk ilişkileri pekişiyor.
ISPANAKLI ÇERKEZ BORANİSİ/HARŞIL
MALZEMELER
* 2 demet ıspanak * 1 orta boy kuru soğan * 1 çay bardağı zeytinyağı * 4-5 tepeleme tatlı kaşığı un * 1 tatlı kaşığı tuz, toz şeker * 1 çay kaşığı karabiber, pul biber * 1 demet taze soğan
Özellikle hamur işlerinde haşhaş ve haşhaş yağı kullanımı yaygındır, yemeklerde ise etin özel bir yeri vardır. Nohut ve buğdaydan elde edilen göce ve düğü (ince çekilmiş bulgur) çokça kullanılmaktadır. Afyonkarahisar mutfağında 20’den fazla çeşitte yemeği yapılan patlıcanın özel bir önemi vardır. “Patlıcan böreği” ise Afyonkarahisar’a özgüdür. Özel günlerde kurulan meydan sofralarında toplu yemek yenir ve bu yemeğe “sıra yemeği” adı verilir. Sıra yemeğinde yemek çeşidi, verilen davetin özelliğine göre 10-15 çeşit yemekten 40 çeşit yemeğe kadar çıkabilmektedir. Sıra yemeğinin sonunda, sindirimi kolaylaştırması için “bamya” verilmesi de Afyonkarahisar’a özgüdür.
SAKALA ÇARPAN ÇORBASI
MALZEMELER
* 2 su bardağı yeşil mercimek * 1 büyük boy kuru soğan * 4 yemek kaşığı zeytinyağı * 1 çay kaşığı tuz, karabiber * 1 yemek kaşığı kuru nane
Hamuru için:
* 3 su bardağı un * 1 yumurta * Yeteri kadar un * Tuz
Adana mutfağı, kuşaktan kuşağa aktarılmış bilgilerin alınan göçlerle daha da çeşitlenerek günümüze ulaştığı birçok geleneksel lezzete sahip. Bunların başında tescili de alınmış olan Adana kebabı geliyor. Hayvancılığın temel geçim kaynaklarından olmasının da etkisiyle etin mutfakta önemli bir yeri var. Cartlak kebabı, içliköfte, şırdan, mumbar, Adana kebabından sonra ilk akla gelen et yemeklerinden.
Patlıcanlı Adana tavası
MALZEMELER
* 7-8 adet patlıcan
* 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
* 50 gr tereyağı
* 8-10 adet kuzu pirzola
Bu kültürün en önemli öğesi ise tabii ki hamsi. Türkiye’nin deniz ürünleri üretiminin yüzde 62’sini Doğu Karadeniz Bölgesi sağlıyor. Trabzon ise Ordu’dan sonra balık üretiminin en fazla yapıldığı ikinci il. Dolayısıyla yemeklerinde balık ve özellikle hamsinin olması şaşırtıcı değil. Trabzon’da hamsi, çorbasından buğulamasına, mücverinden sarmasına, tatlısından dolmasına, pilavından köftesine kadar birçok yemeğin ana maddesi. Trabzon mutfağında en çok kullanılan ürünlerden bir diğer ürün ise mısır. Közlemesinden haşlamasına, ekmeğinden çorbasına farklı yöntemlerle sofraya geliyor. Onlarca değişik yemek yapılan karalahanayı da unutmayalım.
Karalahana çorbası
MALZEMELER
* 14-15 karalahana
* 3-4 pazı (80-100 gr kadar)
* 1 pırasa (beyaz sap kısmı-50 gr kadar)
* 1 ince uzun havuç
Yani yöresel lezzet açısından coğrafi konum da son derece yönlendirici bir etken olmuştur. Tarımsal ürünlerin de çeşit açısından fazla olmaması sofralara yansımış ve bakliyatlar ile hazırlanan yemekler ön plana çıkmayı başarmıştır. Meşhur Nevşehir yemekleri arasında bakliyat ve tahıl ürünlerinin kırmızı et ile karıştırılarak hazırlanan yemekler yer alır. Özellikle hazırlanması zor ve pişirilmesi uzun olan testi kebabı ve çömlek fasulyesi, Kapadokya’nın en meşhur yemekleri olarak bilinir.
Kapadokya’nın Güveçte Kuru Fasulyesi
MALZEMELER
* 3 su bardağı kuru fasulye
* 850 gr kuzu kaburga (kibrit kadar parçalara bölünmüş)
* 1 iri boy kuru soğan
* 1 yeşil sivri biber
En tanınmış yemeklerinden biri, kuşkusuz ciğer kebabı. Kibe mumbar, içliköfte, kaburga dolması, meftune... Etin özgün bir yeri var ama sadece etten ibaret değil. Sebzeler, tahıllar, salatalar da yaygın tüketiliyor. Etli sebze yemeklerinin yanı sıra meyveli et yemekleri de Diyarbakır’ın özgün lezzetlerinden. “Elma meftunesi”, “elma düzmesi”, “elma dolması”, “ayva aşı”, “erik aşı” gibi. Diyarbakır yemekleri genellikle ekşili ve acılı oluyor. Özellikle sumak ekşisi yemeklere lezzet veriyor. Diyarbakır ve yemek deyince unutulmayacak bir şey daha var: Karpuz. Yaz aylarını serinleten Diyarbakır karpuzu, Türkiye’nin dört bir yanında satılıyor. Kentin sembolü olan karpuz, Diyarbakır’ın kültür, turizm ve tarım açısından tanıtımı için de önemli bir simge.
Telli duvaklı pilav
MALZEMELER
* 2 su bardağı pirinç
* 4 yemek kaşığı Riviera Zeytinyağı + 1 yemek kaşığı tereyağı
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, zerdeçal
* 3 su bardağı sıcak su (et ya da tavuk suyu da kullanabilirsiniz).
Üzeri için:
Ege medeniyetlerindeki çok renklilik ve hoşgörü, mutfaktaki çeşitlilikte de hissedilir. İzmir mutfağı, bambaşka bir yolculuktur... "Zeytinyağlılar”, Türklerin Anadolu’ya göç ettiklerinde tanıştıkları bir yemek türüdür. Binlerce yıldır Doğu Akdeniz medeniyetlerinin bulunduğu coğrafyanın en eski bitkilerinden biri olan zeytin ağacı, kendisine Ege Bölgesi’nde de önemli bir yer edinmiştir. Akdenizlilerin ortak kültürel mirasının bir parçası olan zeytin, tarihsel bir besindir. Sağlığın, güzelliğin ve sağlıklı beslenmenin kaynağı olan zeytinyağı, asma yaprağı, bakla, barbunya, börülce, dolmalık biber, enginar, ıspanak, kabak, kabak çiçeği ve lahana gibi sebzelerle şifalı İzmir otlarından yapılan yemeklerin en önemli malzemesidir. (Alıntıdır)
Kalburabastı
MALZEMELER
* Yarım su bardağı zeytinyağı
* Yarım su bardağı yoğurt
* Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı (100 gr kadar)
* 1 çay kaşığı tuz
Komşu evlerin genç kızları bir araya gelir ve el ele tutuşarak bazen yumurtayla, bazen de suyla yapılan hamurları ayaklarıyla çiğnemeye başlarlar. Hamur istenilen kıvama geldiğindeyse, ki bu aşamada ‘işin ustaları’ devreye girer, yoğurma işi biter. Ertesi gün tekrar bir araya gelen kızlar, becerilerine göre, merdane ve oklavayla hamur açar, hamurları şerit halinde keser ya da kesilen erişteleri kuruması için temiz örtülere sererler. Rendelenerek çorbalara, salatalara katılabilen, eritilerek de enfes bir makarna sosuna dönüşebilen gravyer ise ülkemizdeki en Avrupalı peynir olarak en lezzetli formuna Kars yöresinde kavuşuyor.
PATATESLİ ERİŞTE PİLAVI
MALZEMELER
- 3 adet patates
- 1 kâse haşlanmış yeşil mercimek
Özellikle Mengenli aşçılar dünyaca tanınmışlardır. Mengen’den yetişen aşçıların tarihi padişah mutfaklarına kadar dayanmaktadır. Atatürk’ün aşçısı da Mengenliydi. Günümüzde turistik tesislerin bir çoğunda Mengenli aşçılara rastlamak mümkündür. Aşçılık sanatı Mengen ilçesinin ata mesleğidir. Batı Karadeniz’de yer alan Bolu’nun yemeklerinin bu kadar meşhur olmasının nedenlerinden biri de Roma, Bizans ve Osmanlı kültürlerine ev sahipliği yapmış olmasıdır. Bu da yemek çeşitliğini etkilemiştir. Hâlâ birçok yerde saray mutfaklarının yemekleri hâkimdir.
Tavuklu mantarlı Mengen pilavı
MALZEMELER
* 250-300 gr tavuk kuşbaşı-göğüs
* 1 adet büyük soğan
* 250 gr kültür mantarı
* 2 su bardağı pirinç
İşte bu soruyu Antakyalılara sorduğunuzda cevaplardan biri de kömbe olur. Çünkü bu muhteşem lezzetli kurabiye uygun şartlarda saklandığında yaklaşık iki ay dayanır ve Antakyalılar bu kurabiyeye bayılır. “Antakya mutfağının hayranıyım. Müthiş bir kültür mozaiği olan Antakya mutfağında Ermeni, Fransız ve Arap yemekleri mevcut. Tüm dünya Antakya mutfağını görsün duysun isterim. ‘Bereketli Hilal’ bölgesi denilen yukarı Mezopotamya ve Doğu Akdeniz bölgesi, yabani zeytin ağacının ilk kez ehlileştirildiği yer olarak kabul edilmektedir. Bu bölgenin en kadim yerleşim merkezlerinden biri de Antakya ve ilçeleridir.
Patatesli çiğköfte
MALZEMELER
* 1 su bardağı ince bulgur (esmer de olabilir)
* 1 su bardağı sıcak su
* 3 adet orta boy haşlanmış patates
* 3 dal taze soğan
Mimar Sinan’ın ustalık eseri olarak görülen Selimiye Camisi, bedesten, Sokullu Külliyesi gibi pek çok eserin bulunduğu Edirne, tabii ki yemek kültürüyle de göz dolduruyor. Edirne denince ilk akla gelenler yaprak ciğer, bademezmesi ve kavala kurabiyesi olsa da birbirinden lezzetli çok daha fazla yöresel yemekleri ile zengin bir mutfak kültürüne sahip.
Nar pelteli keşkül keşkül-ü fukara / Osmanlı Mutfağı
MALZEMELER
Keşkül için:
* 1 litre süt
* 5 yemek kaşığı pirinç unu (tepeleme)
* 1 su bardağı şeker (2 parmak eksik olabilir)
Bu satırları okuyunca Konya’dan bahsedeceğimi anladınız değil mi? Evet, Mevlânâ ve Konya özdeşleşmiş gibidir. Konya mutfağı Selçuklu saraylarında gelişen ve Mevlevi adap, erkânıyla yoğrulan muhteşem bir oluşumdur... Mutfakta kullanılan pişirme araç gereçleri, servis usulleri, pişirme yöntemleri, sofra düzenleri, kış için hazırlanan yiyecekleri ve yemek çeşitliliğiyle Konya mutfağı, inanılmaz zenginlikte bir mutfak kültürünü ortaya koymuştur.
Yoğurtlu Akşehir çorbası
MALZEMELER
* 1 su bardağı nohut
* Yarım su bardağı dövme (aşurelik buğday)
* 8-9 su bardağı su (et ya da tavuk suyu kullanmanızı öneririm)
Terbiyesi için:
Bunca medeniyete ev sahipliği yapan Ankara’nın mutfağında da bu zenginliğin izleri kendini gösteriyor. Her medeniyet kendilerine özgü yeme-içme kültürlerini ve farklı lezzetlerini Ankara’ya taşırken, bunların kuşaktan kuşağa aktarılarak bugünlere kadar ulaştığı görülüyor.
Mantarlı çiftlik kebabı
MALZEMELER
* 750-1.000 gr kuzu kuşbaşı (ön kol veya kuzu but kısmından)
* 1 adet iri boy kuru soğan
* 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
* 100 gr tereyağı
Yüzyıllar boyunca Antep’in toprağı ve suyuyla beslediği farklı etnik köken ve dinden insanlar, kurdukları sofraların zenginliklerini şehrin kültürüne katıyor. Gaziantep’in zengin mutfak kültüründe, kuşaktan kuşağa aktarılan bu birikimin payı büyük.
YOĞURT SOSLU KABAK DOLMASI
MALZEMELER
* 6 adet dolmalık yeşil kabak (ince uzun olanları seçin) * 200 gr dana-kuzu karışık kıyma * 1 adet iri boy kuru soğan * 3 yemek kaşığı pirinç
2 yemek kaşığı kalın bulgur (yerine yine pirinç kullanabilirsiniz) * ½ demet maydanoz, dereotu * 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, pul biber * 1 çay bardağı zeytinyağı
Yoğurt sos için:
Dağlarına doğru çıkıldıkça yeşilin renk renk tonlarına bürünen bir manzaraya sahip. Yaylalarında yerçekimine direnen evleri, her an bir meydanda horonla karşılaşabileceğiniz köyleri bulunuyor. Böylesi etkileyici doğaya sahip bir şehirde, haliyle mutfak kültürü de oldukça renkli. Mutfaktaki ana malzemelerin başını balık ve tabii ki hamsi çekiyor. Hamsi, pilavdan pazıyla yapılan hamsi kuşuna kadar birçok tarifte yerini alıyor.
PEYNİRLİ MISIR UNU EKMEĞİ
MALZEMELER
- 100 gr tereyağı
- 1 su bardağı süt
Ayrıca bereketli toprakları ve elverişli iklimi sayesinde Türkiye’nin en önemli tarım yörelerinden biri olması da mutfaktaki zenginliğini arttırıyor. Göçlerle daha da renklenen Bursa mutfağının en önemli ürünleri arasında dünyaya yayılan İskender’i, İnegöl köfteyi, pideli köfteyi, kestaneşekerini saymak mümkün.
Kıymalı Rumeli Mantısı
MALZEMELER
Hamur için:
* 2 adet yumurta
* 1 su bardağı yoğurt
* 3 yemek kaşığı sıvı yağ
İstanbul iftarı
Mutfağı da kentin tarihi, kültürü kadar zengin İstanbul’un.
Şehirde, Türk ve dünya mutfaklarının en güzel lezzetlerini bulabilmek mümkün. Nasıl olmasın, üç büyük imparatorluğun da başkenti olduğu için tüm yurdun en gözde yemekleri önce saray mutfaklarına, oradan da şehir sokaklarına taşınıyor. Kimi zamanla sentezlenerek, kente özgü bir lezzete dönüşüyor.
Balık da var bu mutfak kültüründe, et de, sebze de... Roma döneminden itibaren İstanbul’un yemek kültürünün ilk sırasında gelen ve mevsimine göre değişen balıklar buğulama ya da kızartma olarak sofraya geliyor. Osmanlı döneminde mevsimlere göre belirleniyor yiyecekler. Nohud-ab, balık, tarhana gibi çorbalar, ıspanak, soğanlı yumurta, lahana dolması gibi sebze yemekleri, tavuk, fırın kebapları, ciğer, yahni gibi et yemekleri, peynir lalangası, Sarıyer böreği gibi hamur işleri, kadayıf, kaymak baklavası, muhallebi gibi tatlılar mevsimlere göre sofralarda kendine yer buluyor. Turşuları, salataları ve hoşafları da unutmayalım.
Fındıklı salepli güllaç
MALZEMELER
* 6 adet güllaç yaprağı
* 1 litre süt + 1 su bardağı soğuk süt
* 1 su bardağı tozşeker (1 parmak eksik)
* 1 paket toz salep (17 gr)
* 1 su bardağı çekilmiş fındık içi veya ceviz içi
* Varsa 1 yemek kaşığı lavanta çiçeği
YAPILIŞI
Geniş bir tencereye süt ve lavantayı koyup orta ateşin üzerine koyun. Ara sıra karıştırarak, süt kaynayıncaya dek ısıtın. Kaynar kaynamaz el süzgeciyle lavantaları alın. Şekeri ve salebi ekleyip, yeniden karıştırıp ocaktan alın. Bu sıcaklık şekerin erimesi için yeterli olacaktır. Sütü, kenarları yüksek ve geniş bir kaba aktarıp hafifçe ılınmasını bekleyin.
Güllaç yapraklarının her birini dört eşit parçaya bölüp, sütün içine daldırıp, 10’a kadar sayıp çıkarın. Bütün güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatıp 25-30 cm’lik kenarları yüksek servis tabağının içine üst üste yan yana yerleştirin. Üzerine kalan sütü gezdirin. Yaklaşık 30 dakika sütü çekmesini bekleyin. Sonra fındık ya da ceviz içini güllacın üzerine serpiştirin.
Servise sunmadan önce, 1 su bardağı kadar soğuk sütü tekrar güllacın üzerinde gezdirin.
Nar tanesi, fındık, ceviz ya da fıstık içiyle süsleyin.
Ekşili Arnavut ciğeri–Kumkapı usulü
MALZEMELER
* 500 gr kuzu ciğer (karaciğer–kuşbaşından daha küçük doğrayın)
* 2 tepeleme yemek kaşığı un
* 4 yemek kaşığı sıvı yağ
Sos için:
* 50-100 gr tereyağı
* 3 diş sarmısak (incecik dilimleyin)
* 3 dal yeşil soğan (incecik dilimleyin)
* 3 yemek kaşığı üzüm sirkesi (veya 1 adet limonun suyu)
* 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, tuz, karabiber
YAPILIŞI
Ciğerleri geniş bir tabağa yayın. Üzerine unu serpiştirip elinizle karıştırın. Geniş bir tavaya sıvı yağı koyup orta ısıda kızdırın. Ciğerleri yağa aktarın ve ısıyı yükseltip tavayı sallayarak, ara sıra karıştırarak 6-8 dakika pişirin. Bu süre ciğerlerin pişmesi için yeterlidir.
Bir el süzgeciyle ciğerleri süzerek tavadan alın. Aynı tavaya sos için tereyağı ve diğer tüm malzemeleri koyun. Orta ısıda 5-6 dakika sosu pişirin ve ciğerlerin üzerine gezdirin.