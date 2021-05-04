İstanbul iftarı

Şehrin mutfak kültürü sadece börek ve hamur işinden oluşuyor sanmayın. Islat tarhana, miyane, toğga, düğü köftesi, tutmaç, bıt bıt gibi çorbaları; acı-gıcı, pasa, haşlanmış ıspanak ve yumurtayla yapılan harşıl gibi yöresel ot yemekleri de var.

Yöresel yemeklerde Çerkez, Kırım ve Balkan göçmenlerinin de etkisi yoğun hissediliyor; pırasalı Arnavut böreği, dızmana, kalakay, kıvırma böreği, ağzı açık, kelem sarma... Ve tabii ki lezzetlerin kendine ait gelenekleri de bulunuyor. Torun sahibi olan erkeklerin sakal bırakma ritüeli için katlama böreği pişiriliyor. Doğum kutlamasında köbete, ölüm olduğunda ise kıygaşa-gıvırguşa yapılıyor. Arife ve kandillerde kıygaşa-gıvırguşa, evin çocuklarınca kapaklı bakır sahanlara konularak dağıtılıyor. Komşular, dağıtan çocuğa çerez ya da harçlık veriyor. Böylece çocuklar sevinirken komşuluk ilişkileri pekişiyor.

ISPANAKLI ÇERKEZ BORANİSİ/HARŞIL

MALZEMELER

* 2 demet ıspanak * 1 orta boy kuru soğan * 1 çay bardağı zeytinyağı * 4-5 tepeleme tatlı kaşığı un * 1 tatlı kaşığı tuz, toz şeker * 1 çay kaşığı karabiber, pul biber * 1 demet taze soğan



