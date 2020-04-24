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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Ispanaklı limonlu sulu köfte

24 Nisan 2020

İFTAR

Ispanaklı limonlu sulu köfte

MALZEMELER

Köfte için:
250 gr az yağlı dana kıyma (dana döş etinden çektirin) 2 yemek kaşığı pirinç

1 adet ufak boy kuru soğan 5-6 dal maydanoz Varsa 5-6 dal dereotu ½ çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon 7 su bardağı sıcak su 2 yemek kaşığı tepeleme un

Ayrıca: ½ demet ıspanak Varsa 5-6 yaprak kuzukulağı

Limonlu sos için:

1 adet iri boy limonun suyu 1 yumurtanın sarısı 4 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI:

Pirinci bol suyla yıkayıp süzün. Soğanı rendeleyip suyunu sıkın. Maydanozu ve varsa dereotunu ayıklayıp incecik kıyın. Kıyma, pirinç, karabiber, tuz, kimyon, soğan ve maydanozu derin bir kaba koyup macun kıvamına gelinceye kadar, en az 5 dakika sıkıca yoğurun. Böylece hazırlanan köfte hamurunu bir kenarda bekletin. Bir tepsiye 2 yemek kaşığı un serpin. Avuçlarınız arasında yuvarlayarak hazırladığınız misket ya da vişne büyüklüğündeki köfteleri tepsiye koyup unlayın. Diğer taraftan 7 su bardağı suyu kaynatın. Kaynamaya başlayınca köfteleri ilave edin. Arada sırada karıştırarak tekrar kaynamasını bekleyin. Limonlu sosu hazırlamak için yumurta sarısı, zeytinyağı ve limon suyunu bir kâseye aktarıp tel çırpıcı yardımıyla çırpın. Kaynayan yemeğin suyundan bir kepçe kadar alıp sosa ekleyin ve sosu ılık hale getirin. Bir taraftan yemeği karıştırırken bir taraftan da sosu tencereye aktarın. Yaklaşık 10-12 dakika sonra köfteler pişmiş olacaktır. Köfteler pişince incecik kıyılmış ıspanakları ve varsa kuzukulaklarını da ilave edin. Karıştırmaya devam ederek 5 daha dakika kaynatın. Pişirdiğiniz yemeği ocaktan alın. Üzerini bol kuru nane ve incecik kıyılmış maydanozla süsleyerek servise sunun.

Ispanaklı limonlu sulu köfte

SAHUR

OTLU DOLAMA BÖREK

MALZEMELER

2 adet hazır yufka

Sos için: 1 Türk kahvesi fincanı su k 1 Türk kahvesi fincanı sıvı yağ

İçi için: 1 demet dereotu, maydanoz (ayıklanıp, çok ince doğranmış) 1 demet yeşil soğan (ayıklanıp, çok ince doğranmış)

20-25 adet taze ısırgan otu (taze nane, arapsaçı, pancar, pazı olabilir, ayıklanıp çok ince doğranmış) 3 yemek kaşığı sıvı yağ 3-4 yemek kaşığı ufalanmış beyazpeynir (ya da lor peynir)

YAPILIŞI

Yeşillikleri bir kaba koyun. Dilediğiniz başka yeşillikler de kullanabilirsiniz. Sıvı yağı ve peyniri katıp karıştırın. Birinci yufkayı tezgâha serin. Sos için su ve sıvı yağı bir kâsede karıştırıp fırçayla yufkanın üzerine sürün. Yarısını yufkanın üzerine dağıtarak yayın. Yufkayı 3 parçaya kesin. Birinci parçayı ucundan kıvırarak rulo şeklinde sarıp bir ucundan tutup gül gibi içe doğru sarın. Diğer iki parçayı da aynı şekilde hazırlayın. Büyük bir tavayı orta ısılı ocağa koyun. 1-2 kaşık sıvı yağ ekleyin. Tava kızınca, kısık ateşe alıp, 3 parça böreği yan yana koyup kızartmaya başlayın. Altı kızaran börekleri ters çevirin. Diğer yüzünü de kızartın. Aynı şekilde diğer yufkayı da hazırlayıp pişirin ve sıcak servise sunun.

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