İftar-Zerdeçallı salepli güllaç

Yapılışı: Sütü bir tencereye koyup içine salebi ve zerdeçalı ekleyip orta ateşin üzerine koyun.
Kaynar kaynamaz ocaktan alın ve içine şekeri ekleyip karıştırın. Sütü, kenarları yüksek ve geniş bir kaba aktarıp hafifçe ılınmasını bekleyin. Güllaç yapraklarının her birini dört eşit parçaya bölerek sütün içine daldırıp çıkarın. Bütün güllaç yapraklarını sütün içinde hafifçe ıslatıp çıkarın. 25-30 cm’lik kenarları yüksek servis tabağını önünüze alın. Islattığınız güllaç yapraklarını bu tabağın içine üst üste yan yana yerleştirin. Üzerine kalan sütü gezdirin. Yaklaşık 30 dakika sütü çekmesini bekleyin. Servise sunmadan önce 1 su bardağı kadar soğuk sütü tekrar güllacın üzerinde gezdirin. Nar tanesi, fındık, ceviz ya da fıstık içiyle süsleyin. Servise sunmadan hemen önce üzerine aktardığınız soğuk sütle rengi iyice beyazlaşan güllacı servise sunun.
Malzemeler
Hamur için:
* 6 adet güllaç yaprağı
* 1 litre süt + 1 su bardağı soğuk süt
* 1 su bardağı tozşeker (1 parmak eksik)
* 1 yemek kaşığı toz salep
* 1 çay kaşığı tepeleme zerdeçal
* 1 su bardağı çekilmiş fındık içi veya ceviz içi
SAHUR
Peynirli kekikli poğaça
Yapılışı
Derin bir kabın içine zeytinyağı, yoğurt, şeker, tuz, kabartma tozu ve yumurta beyazını koyun. Bir çatalla iyice karıştırın. Azar azar unu ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edin. Hamurdan pinpon topu kadar parçalar koparın ve yuvarlayın. Yuvarlak hamur parçasını bir avucunuzun içine alın diğer elinizle bastırarak çay tabağı büyüklüğüne getirin, bir tatlı kaşığı kadar peynir koyup D şeklinde ikiye katlayıp yuvarlayın. Fırın kâğıdı serdiğiniz tepsiye poğaçaları yerleştirin. Üzerine fırçayla yumurta sarısını sürün. Üzerine taze kekik veya biberiye serpiştirin. 5 dakika önceden ısıtılmış 180 derecelik alt-üst konumdaki fırında 25-30 dakika kadar üzerleri kızarıncaya kadar pişirip çıkarın. Servise sunun.
Malzemeler
* 1 su bardağı zeytinyağı
* 1 su bardağı yoğurt
* 2 yemek kaşığı tozşeker
* 1 tatlı kaşığı tuz
* 2 paket kabartma tozu
* 1 adet yumurta (akı içine sarısı üzerine sürülecek)
* Alabildiğince un
İçi için:
* 1 su bardağı ezilmiş Ezine beyazpeynir
Üzeri için:
* Kekik veya biberiye
İftar-Zerdeçallı salepli güllaç
Yapılışı: Sütü bir tencereye koyup içine salebi ve zerdeçalı ekleyip orta ateşin üzerine koyun.
Kaynar kaynamaz ocaktan alın ve içine şekeri ekleyip karıştırın. Sütü, kenarları yüksek ve geniş bir kaba aktarıp hafifçe ılınmasını bekleyin. Güllaç yapraklarının her birini dört eşit parçaya bölerek sütün içine daldırıp çıkarın. Bütün güllaç yapraklarını sütün içinde hafifçe ıslatıp çıkarın. 25-30 cm’lik kenarları yüksek servis tabağını önünüze alın. Islattığınız güllaç yapraklarını bu tabağın içine üst üste yan yana yerleştirin. Üzerine kalan sütü gezdirin. Yaklaşık 30 dakika sütü çekmesini bekleyin. Servise sunmadan önce 1 su bardağı kadar soğuk sütü tekrar güllacın üzerinde gezdirin. Nar tanesi, fındık, ceviz ya da fıstık içiyle süsleyin. Servise sunmadan hemen önce üzerine aktardığınız soğuk sütle rengi iyice beyazlaşan güllacı servise sunun.
Malzemeler
Hamur için:
* 6 adet güllaç yaprağı
* 1 litre süt + 1 su bardağı soğuk süt
* 1 su bardağı tozşeker (1 parmak eksik)
* 1 yemek kaşığı toz salep
* 1 çay kaşığı tepeleme zerdeçal
* 1 su bardağı çekilmiş fındık içi veya ceviz içi
SAHUR
Peynirli kekikli poğaça
Yapılışı
Derin bir kabın içine zeytinyağı, yoğurt, şeker, tuz, kabartma tozu ve yumurta beyazını koyun. Bir çatalla iyice karıştırın. Azar azar unu ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edin. Hamurdan pinpon topu kadar parçalar koparın ve yuvarlayın. Yuvarlak hamur parçasını bir avucunuzun içine alın diğer elinizle bastırarak çay tabağı büyüklüğüne getirin, bir tatlı kaşığı kadar peynir koyup D şeklinde ikiye katlayıp yuvarlayın. Fırın kâğıdı serdiğiniz tepsiye poğaçaları yerleştirin. Üzerine fırçayla yumurta sarısını sürün. Üzerine taze kekik veya biberiye serpiştirin. 5 dakika önceden ısıtılmış 180 derecelik alt-üst konumdaki fırında 25-30 dakika kadar üzerleri kızarıncaya kadar pişirip çıkarın. Servise sunun.
Malzemeler
* 1 su bardağı zeytinyağı
* 1 su bardağı yoğurt
* 2 yemek kaşığı tozşeker
* 1 tatlı kaşığı tuz
* 2 paket kabartma tozu
* 1 adet yumurta (akı içine sarısı üzerine sürülecek)
* Alabildiğince un
İçi için:
* 1 su bardağı ezilmiş Ezine beyazpeynir
Üzeri için:
* Kekik veya biberiye