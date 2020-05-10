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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

İftar-Zerdeçallı mantarlı şehriye pilavı

10 Mayıs 2020

Yapılışı: Bu yemek için karnıyarık tenceresi kullanacağız.

Bir de şehriyeyi kavurmak için geniş bir tava lazım. Tavaya zeytinyağını koyun ve tel şehriyeyi içine aktarıp orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Bir tahta kaşıkla sürekli karıştırarak, şehriyeler iyice sararıp hatta bazıları kahverengileşinceye kadar kavurun. Tencereye yemeklik incecik doğranmış soğanları ve pirinç tanesi dilimlenmiş sarmısakları koyun. Tereyağını katıp orta ısılı ateşte sürekli karıştırarak 5 dakika kavurun. Tuz, karabiber, pul biber serpiştirin. Kırmızı biberi ayıklayıp uzunlamasına dörde bölüp tavla zarı gibi doğrayın. Yeşil biberleri incecik halka halka dilimleyin. Biberleri de soğanların üzerine ekleyin ve 5 dakika daha karıştırarak kavurun. Mantarları iyice yıkayıp süzdürün. Sonra tepesinden sapına doğru incecik dilimleyip soğanlı biberli karışıma ilave edin. Yine karıştırarak 5-7 dakika kavurun. Artık tavadaki şehriyeyi mantarlı harcın içine aktarın. Sıcak su ve zerdeçalı ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın. Kaynamaya başlayınca altını kısın. Yaklaşık 10 dakika sonra suyunu çekip pişecektir. Altını kapatıp 15 dakika dinlendirin. Karıştırarak servise sunun.

İftar-Zerdeçallı mantarlı şehriye pilavı

Malzemeler

* 2 su bardağı tel şehriye

* 4 su bardağı sıcak su

* 4 yemek kaşığı zeytinyağı

Sos için:

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 50-100 gr tereyağı

* 5-6 diş sarmısak

* 1 adet kırmızı biber

* 6 adet yeşil sivri biber

* 1 paket kültür ya da kestane mantarı (300 gr)

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

* 1 çay kaşığı toz zerdeçal

SAHUR

Yumurtalı sucuk içi- Kayseri

Yapılışı:

Sarmısağı dövün. Kıymayı bir kaba koyup yedi bahar, sarmısak, zeytinyağı ve diğer baharatların hepsini ekleyin. Sucuk içini hazırlayın. Bu arada buzdolabı poşetlerini hazırlayın. Her birinin içine portakal büyüklüğünde parçalar koyup üzerine elinizle bastırıp yassılaştırın. Poşetin geri kalanını üzerine katlayın. Bu şekilde tek pişirimlik hazırladığınız sucuk içlerini buzluğa atın. Kullanacağınız zaman 2-3 saat önceden dolaptan çıkarın. Orta boy bir tavada kısık ateşte kavurarak 5 dakika pişirin. Sıcak suyu ekleyip 2-3 dakika daha pişirip isterseniz yumurta kırın. Yanından pideyle servise sunun.

İftar-Zerdeçallı mantarlı şehriye pilavı

Malzemeler

* 1 kg dana döş orta yağlı tek çekim kıyma

* 3 çay kaşığı tuz

* 50 gr tatlı toz biber

* 20 gr acı toz biber

* 10 gr kimyon

* 10 gr karışık 7 türlü baharat (sucuk baharatı)

* 100 gr sarmısak

* 2 çay kaşığı karabiber

* 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Kavurmak için:

* Yarım su bardağı sıcak su

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