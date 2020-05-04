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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

İftar-Yufkalı nezaket köftesi

4 Mayıs 2020

Yapılışı: Köfte için derin bir kabın içine kıyma, rendelenmiş soğan, yumurta, pirinç tanesi gibi ufalanmış ekmek, tuz ve baharatları koyun.

İyice yoğurup iki eşit parçaya bölün. 1. yufkayı tezgâha serin. Zeytinyağını fırçayla yufkanın üzerine sürüp yağlayın. Önce yufkanın iki ucunu kaldırıp üstüne katlayın. Diğer iki ucunu da kaldırıp, üzerine katlayıp kare şeklinde bir yufka hazırlayın. Yufkanın bir ucuna ayırdığınız birinci parça köfte harcını bilek kalınlığında uzatarak yerleştirin. Rulo şeklinde sarın ve iki parmak eninde kesin. 25 cm çapındaki yuvarlak borcama dıştan başlayarak dik dik yerleştirin. İkinci yufkayı da aynı şekilde hazırlayıp borcamı doldurun. Yufkalı köftelerin üzerine kalan yağı fırçayla sürün. Fırını 200 dereceye ısıtıp 35 dakika pişirin. Sos için zeytinyağına domates püresini katın. 1 bardak sıcak su ekleyip 5-7 dakika kaynatın. Servis için tabağın altına yoğurdu koyup, üzerine yufkalı köfteleri yerleştirin. En üste sıcak domates sosunu gezdirip servise sunun.

İftar-Yufkalı nezaket köftesi

MALZEMELER

Köfte için:

* 500 gr köftelik dana kıyma

* 1 adet iri soğan

* 1 adet yumurta

* 3-4 dilim bayat ekmek

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

* 1 kahve fincanı zeytinyağı

* 2 adet hazır yufka

* 2 su bardağı yoğurt

Sos için:

* 5 yemek kaşığı zeytinyağı

* 5 yemek kaşığı domates püresi

SAHUR

Bayat ekmek bazlaması

Yapılışı: 

Bir kaba ekmekleri koyup üzerine su gezdirip kenarda 30 dakika bekletin. Suyunu sıkıp geniş bir kâseye koyun. Kabartma tozu, sıvı yağı katın. Yavaş yavaş unu ekleyerek yoğurun. Çok yumuşak bir hamur olacak. Bir kâseye sıvı yağı koyun. Fırın tepsisine pişirme kâğıdı serin. İki elinizi önce sıvı yağa batırıp hamurdan ceviz kadar parçalar koparın. Avucunuzun arasında yuvarlayın ve hafifçe üzerine bastırın. Kurabiye gibi şekil verdiğiniz minik bazlamaları tepsiye dizin. Fırını 200 derece alt-üst konuma getirip 5 dakika önceden ısıtın. Bazlamaları 20-22 dakika pişirip çıkarın. Ilınınca servise sunun.

İftar-Yufkalı nezaket köftesi

MALZEMELER

* 5 dilim tam tahıllı ekmek (ya da çavdarlı, kepekli ekmek-250 gr kadar)

* 2 su bardağı su (ıslatmak için)

* 1 paket kabartma tozu

* 4 yemek kaşığı sıvı yağ

* Yaklaşık 3.5 su bardağı tam buğday unu

Ayrıca:

* 5 yemek kaşığı sıvı yağ

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