İftar-Tepsi köftesi-Patatesli sini köfte

Yapılışı: Patatesleri bol tuzlu suda haşlayıp süzdükten sonra soyun ve ılıkken derin bir kaba rendeleyin.
Bulguru orta boy bir tepsiye yayın. Üzerine sıcak suyu aktarın ve bulgurun kabarması için 10 dakika kadar bekleyin. Yumurtaları kırın, dövülmüş sarmısakları ilave edin. Eti katıp yoğurmaya başlayın.
Rendelenmiş patatesi tepsiye ekleyip biber salçasını, karabiberi ve tuzu ilave edin. Rendelenmiş soğanları, ince kıyılmış maydanoz, kuru nane, kekik, pul biber ve ceviz içini de ekleyip sıkıca yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin. Yoğurma işlemini yaparken, elinizi sık sık suya batırın. Hamur macun kıvamında çok yumuşak olmalı.
En büyük boy dikdörtgen cam fırın kabını fırçayla zeytinyağıyla yağlayın. Patatesli bulgur hamurunu bastırarak tepsiye yayın.
Üzeri için: Sıvıyağ ve salçayı çatalla çırpın. Bir fırça yardımıyla tepsi köftenin üzerine bu karışımı sürün. Kalan karışımı da üzerine dökün. Ardından keskin bir bıçak yardımıyla kare kare dilimleyin. Hazırladığınız patatesli sini köftesini, 200 dereceye ayarladığınız fırında 40-45 dakika, üzeri altın sarısı oluncaya kadar pişirin. Fırından çıkarıp en az 10 dakika kadar bekletin ve sıcak sıcak servise sunun.
MALZEMELER
* 500 gr köftelik orta yağlı dana döş eti (tek çekim olmalı)
* 3 adet orta boy patates
* 1 su bardağı ince köftelik bulgur
* 2 su bardağı sıcak su
* 1 tatlı kaşığı kuru nane, kekik, pul biber
* 2 adet yumurta
* 5 diş sarmısak
* 2 adet büyük boy kuru soğan
* 2 çay kaşığı tuz, karabiber
* 1 demet maydanoz
* 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
Üzeri için:
* 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası
* 1 Türk kahvesi fincanı sıvıyağ
SAHUR
Fırında kabaklı mücver
Yapılışı
Yumurtaları çırpın, tuz ve baharatları ekleyin. Suyunu sıkmadığınız kabağı ve yeşillikleri katıp karıştırın. Unu ve peyniri ilave edip yine karıştırın. 30 cm uzunluğunda yağlanmış kalıba koyup ısınmış 180 derece fırında 55-60 dakika pişirin.
Önce maydanoz, dereotu ve yeşil soğanı derin bir kabın içine koyun. Varsa naneleri de ekleyin. Tuz, karabiber ve pul biberi katıp kaşıkla karıştırın. Kabakların suyunu sıkmadan yeşilliklerin üzerine ekleyip karıştırın.
MALZEMELER
* 4 adet iri boy yeşil kabak (rendeleyin)
* Yarım demet maydanoz, dereotu (ince doğrayın)
* 7-8 adet taze yeşil soğan (ince doğrayın)
* 2 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber
* 3-4 adet yumurta
* 3 yemek kaşığı tam buğday unu
* 2-3 yemek kaşığı lor peyniri
İftar-Tepsi köftesi-Patatesli sini köfte
Yapılışı: Patatesleri bol tuzlu suda haşlayıp süzdükten sonra soyun ve ılıkken derin bir kaba rendeleyin.
Bulguru orta boy bir tepsiye yayın. Üzerine sıcak suyu aktarın ve bulgurun kabarması için 10 dakika kadar bekleyin. Yumurtaları kırın, dövülmüş sarmısakları ilave edin. Eti katıp yoğurmaya başlayın.
Rendelenmiş patatesi tepsiye ekleyip biber salçasını, karabiberi ve tuzu ilave edin. Rendelenmiş soğanları, ince kıyılmış maydanoz, kuru nane, kekik, pul biber ve ceviz içini de ekleyip sıkıca yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin. Yoğurma işlemini yaparken, elinizi sık sık suya batırın. Hamur macun kıvamında çok yumuşak olmalı.
En büyük boy dikdörtgen cam fırın kabını fırçayla zeytinyağıyla yağlayın. Patatesli bulgur hamurunu bastırarak tepsiye yayın.
Üzeri için: Sıvıyağ ve salçayı çatalla çırpın. Bir fırça yardımıyla tepsi köftenin üzerine bu karışımı sürün. Kalan karışımı da üzerine dökün. Ardından keskin bir bıçak yardımıyla kare kare dilimleyin. Hazırladığınız patatesli sini köftesini, 200 dereceye ayarladığınız fırında 40-45 dakika, üzeri altın sarısı oluncaya kadar pişirin. Fırından çıkarıp en az 10 dakika kadar bekletin ve sıcak sıcak servise sunun.
MALZEMELER
* 500 gr köftelik orta yağlı dana döş eti (tek çekim olmalı)
* 3 adet orta boy patates
* 1 su bardağı ince köftelik bulgur
* 2 su bardağı sıcak su
* 1 tatlı kaşığı kuru nane, kekik, pul biber
* 2 adet yumurta
* 5 diş sarmısak
* 2 adet büyük boy kuru soğan
* 2 çay kaşığı tuz, karabiber
* 1 demet maydanoz
* 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
Üzeri için:
* 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası
* 1 Türk kahvesi fincanı sıvıyağ
SAHUR
Fırında kabaklı mücver
Yapılışı
Yumurtaları çırpın, tuz ve baharatları ekleyin. Suyunu sıkmadığınız kabağı ve yeşillikleri katıp karıştırın. Unu ve peyniri ilave edip yine karıştırın. 30 cm uzunluğunda yağlanmış kalıba koyup ısınmış 180 derece fırında 55-60 dakika pişirin.
Önce maydanoz, dereotu ve yeşil soğanı derin bir kabın içine koyun. Varsa naneleri de ekleyin. Tuz, karabiber ve pul biberi katıp kaşıkla karıştırın. Kabakların suyunu sıkmadan yeşilliklerin üzerine ekleyip karıştırın.
MALZEMELER
* 4 adet iri boy yeşil kabak (rendeleyin)
* Yarım demet maydanoz, dereotu (ince doğrayın)
* 7-8 adet taze yeşil soğan (ince doğrayın)
* 2 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber
* 3-4 adet yumurta
* 3 yemek kaşığı tam buğday unu
* 2-3 yemek kaşığı lor peyniri