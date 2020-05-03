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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

İftar-Tavuklu Patlıcanlı Pilav

3 Mayıs 2020

Pirinci kaynar suda en az 40 dakika bekletin.

Yapılışı

Patlıcanları alacalı soyup tavla zarı formunda küp küp doğrayın ve tuzlu suda bekletin. Yıkayıp kuruladıktan sonra sıvı yağda kızartın. Diğer taraftan kuşbaşı eti ve yağı geniş bir teflon tencereye koyun. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 4-5 dakika kadar kavurun. Tuz, karabiber, yenibahar ve tarçını katıp karıştırın. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci etlerin üzerine aktarın. Karıştırarak 2-3 dakika daha kavurun. Domatesleri rendeleyip ekleyin. Sıcak haldeki suyu (et ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz) ilave edip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp pilavı orta ısılı ateşte pişmeye bırakın. Pilav suyunu tamamen çekince ocaktan alın. Kapağını açıp kızarmış patlıcanları pilavın üzerine ilave edin. Kapağını tekrar kapatıp en az 30 dakika dinlendirin. Servise sunmadan önce aşağıdan yukarıya doğru hafifçe karıştırıp ılık olarak servise sunun.

İftar-Tavuklu Patlıcanlı Pilav

Malzemeler

* 500 gr tavuk but eti (kuşbaşı doğranmış olmalı)

* 2 su bardağı baldo pirinç

* 25-30 gr tereyağı+5 yemek kaşığı zeytinyağı

* 2 adet uzun kemer patlıcan

* 2 adet orta boy domates

* 1 çay kaşığı yenibahar, tarçın

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* Yaklaşık 4 su bardağı sıcak su (Et ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz)

İftar-Tavuklu Patlıcanlı Pilav

SAHUR

Kerevizli kabak salatası

Yapılışı

Kabakları yıkayıp kabuklarını soymadan tavla zarı şeklinde dilimleyin. Kerevizlerin kabuklarını soyup yine tavla zarı formunda doğrayın. İki yemek kaşığı zeytinyağını orta boy bir tencerede kızdırın. Üzerine tavla zarı formunda doğradığınız kerevizleri ekleyip sürekli karıştırarak kavurun. (Kereviz çok çabuk kararır, hızlı hareket edin.) Üzerine limon suyu, fesleğen, nane, tuz ve karabiberi serpiştirerek karıştırın. Kerevizleri yumuşayıncaya kadar en az 5 dakika kavurduktan sonra, bir el kevgiri yardımıyla alarak bir tabağa koyun. Aynı tavaya, 3 yemek kaşığı daha zeytinyağı koyup çok ince yemeklik doğradığınız kuru soğanları ekleyin. Tahta bir kaşıkla karıştırarak soğanı 3-4 dakika kavurun. Üzerine hemen kabakları ilave edip tuzunu serpiştirin. Kabaklar iyice yumuşayıncaya kadar sürekli karıştırarak 4-5 dakika kavurun. Kabaklar yumuşayınca, bir kenarda beklettiğiniz kerevizleri de üzerine aktarıp bütün malzemeleri 2-3 dakika daha soteledikten sonra ocaktan alın. Servis tabağına aldığınız salatanın üzerine sarmısaklı yoğurt gezdirip incecik kıydığınız dereotuyla süsleyerek servise sunun. Önerim, bu lezzetli salatayı yaparken sebzelerin biraz diri kalmasını sağlamanızdır.

Malzemeler

* 1 adet büyük boy kereviz

* 2 adet ince uzun yeşil kabak

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 5 yemek kaşığı zeytinyağı

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

* 2 çay kaşığı kuru fesleğen, nane

* 1 yemek kaşığı limon suyu

Üzeri için:

* 1 su bardağı sarmısaklı yoğurt

* 1 demet dereotu

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