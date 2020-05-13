İftar-Tahinli lahana sarması

Yapılışı: Yaprak yaprak ayırdığınız lahanayı bol tuzlu suda haşlayın.
Sert damarlarını kesip yapraklarını avuç içi büyüklüğünde parçalara ayırın. Pirinci ılık tuzlu suda bekletin.
İç harcını hazırlamak için: Süzdüğünüz pirinci derin bir kaba koyup üzerine yemeklik incecik doğradığınız soğan, tuz, karabiber, yenibahar, isterseniz haşlanmış nohut ve zeytinyağını ekleyerek iyice yoğurun. Diğer taraftan, lahana yapraklarını parlak tarafı yukarı bakacak şekilde tezgâha serin. Üzerlerine hazırladığınız iç harcından birer yemek kaşığı kadar koyup uçları açık kalacak şekilde rulo yapın. Sardığınız sarmaları geniş bir tencereye yan yana ve üst üste dizin. Dört su bardağı sıcak su ekleyip üzerini küçük bir porselen tabakla kapatın. Yemeği kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı vaziyette lahanalar yumuşayıncaya kadar 40-45 dakika pişirin. Limon suyunu bir kâseye aktarıp üzerine 1 su bardağı ılık su ve tahini ilave ederek tel çırpıcıyla iyice çırpın. Sarmısakları da dövüp sosa ekleyin. Pişirip ılık hale gelinceye kadar beklediğiniz sarmaları servis tabağına dizin. Üzerine tahinli sosu gezdirin. İsterseniz üzerine bol kırmızı biber serpiştirebilirsiniz.
Malzemeler
* 1 adet küçük boy yumuşak beyaz lahana
* 2 su bardağı pirinç
* 1 su bardağı haşlanmış nohut (isteğe bağlı)
* 3 adet orta boy kuru soğan
* 1 çay bardağı zeytinyağı
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, yenibahar
Sosu için:
* 1 su bardağı tahin
* 2 adet limonun suyu
* 1 su bardağı ılık su
* 1 çay kaşığı tuz
* 3 diş sarmısak
SAHUR
Yumurtalı babagannuş - Mardin usulü
Yapılışı:
Patlıcan ve biberleri közmatikte, ocak üzerinde veya fırında közleyip kabuklarını soyun. Kesme tahtası üzerinde tüm malzemeleri incecik doğrayın. (Eğer konserve köz patlıcan ve biber kullanacaksanız bir tel süzgeçte en az 30 dakika iyice süzülmesini bekleyin. Konservede kullanılan su ve limon tadını yok etmek için bir tavaya patlıcan ve biberi koyup orta ısılı ateşe oturtun. Bir tahta kaşıkla sık sık karıştırarak en az 10 dakika kavurun. Böylece fazla suyu uçar, limon tadı gider.)
Büyükçe bir tavaya (wok tava öneririm), zeytinyağını ve sarmısakları koyun, orta ısılı ateşte karıştırarak 1 dakika kadar kavurun. Bu arada yumurtaları bir kâsede tel çırpıcıyla ve az tuz ilavesiyle iyice çırpın. Ardından sarmısaklı yağa aktarıp tahta kaşıkla sürekli karıştırarak yumurtaları parça parça olacak şekilde pişirin.
Şimdi de ocağın altını hafifçe kısın, patlıcan ve biberi tavaya aktarın. Tuz ve karabiberi serpip sık sık karıştırarak en az 7-8 dakika pişirip ocaktan alın.
Ufak bir tavaya zeytinyağı, fıstık ve toz biberi koyup orta ısılı ateşin üzerinde fıstıklar hafifçe sararıncaya dek kavurun. Kavrulmuş fıstıkları, yumurtalı babagannuşun üzerine gezdirip servise sunun.
Malzemeler
* 5 adet orta boy közlenmiş patlıcan
* 2-3 adet közlenmiş kırmızı biber
* 1 çay bardağı zeytinyağı (küçük boy bardak)
* 4 diş dövülmüş sarmısak
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber
* 3-4 adet yumurta
Ayrıca:
* 2-3 yemek kaşığı dolmalık fıstık
* 2 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber
* 2 yemek kaşığı zeytinyağı
İftar-Tahinli lahana sarması
Yapılışı: Yaprak yaprak ayırdığınız lahanayı bol tuzlu suda haşlayın.
Sert damarlarını kesip yapraklarını avuç içi büyüklüğünde parçalara ayırın. Pirinci ılık tuzlu suda bekletin.
İç harcını hazırlamak için: Süzdüğünüz pirinci derin bir kaba koyup üzerine yemeklik incecik doğradığınız soğan, tuz, karabiber, yenibahar, isterseniz haşlanmış nohut ve zeytinyağını ekleyerek iyice yoğurun. Diğer taraftan, lahana yapraklarını parlak tarafı yukarı bakacak şekilde tezgâha serin. Üzerlerine hazırladığınız iç harcından birer yemek kaşığı kadar koyup uçları açık kalacak şekilde rulo yapın. Sardığınız sarmaları geniş bir tencereye yan yana ve üst üste dizin. Dört su bardağı sıcak su ekleyip üzerini küçük bir porselen tabakla kapatın. Yemeği kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı vaziyette lahanalar yumuşayıncaya kadar 40-45 dakika pişirin. Limon suyunu bir kâseye aktarıp üzerine 1 su bardağı ılık su ve tahini ilave ederek tel çırpıcıyla iyice çırpın. Sarmısakları da dövüp sosa ekleyin. Pişirip ılık hale gelinceye kadar beklediğiniz sarmaları servis tabağına dizin. Üzerine tahinli sosu gezdirin. İsterseniz üzerine bol kırmızı biber serpiştirebilirsiniz.
Malzemeler
* 1 adet küçük boy yumuşak beyaz lahana
* 2 su bardağı pirinç
* 1 su bardağı haşlanmış nohut (isteğe bağlı)
* 3 adet orta boy kuru soğan
* 1 çay bardağı zeytinyağı
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, yenibahar
Sosu için:
* 1 su bardağı tahin
* 2 adet limonun suyu
* 1 su bardağı ılık su
* 1 çay kaşığı tuz
* 3 diş sarmısak
SAHUR
Yumurtalı babagannuş - Mardin usulü
Yapılışı:
Patlıcan ve biberleri közmatikte, ocak üzerinde veya fırında közleyip kabuklarını soyun. Kesme tahtası üzerinde tüm malzemeleri incecik doğrayın. (Eğer konserve köz patlıcan ve biber kullanacaksanız bir tel süzgeçte en az 30 dakika iyice süzülmesini bekleyin. Konservede kullanılan su ve limon tadını yok etmek için bir tavaya patlıcan ve biberi koyup orta ısılı ateşe oturtun. Bir tahta kaşıkla sık sık karıştırarak en az 10 dakika kavurun. Böylece fazla suyu uçar, limon tadı gider.)
Büyükçe bir tavaya (wok tava öneririm), zeytinyağını ve sarmısakları koyun, orta ısılı ateşte karıştırarak 1 dakika kadar kavurun. Bu arada yumurtaları bir kâsede tel çırpıcıyla ve az tuz ilavesiyle iyice çırpın. Ardından sarmısaklı yağa aktarıp tahta kaşıkla sürekli karıştırarak yumurtaları parça parça olacak şekilde pişirin.
Şimdi de ocağın altını hafifçe kısın, patlıcan ve biberi tavaya aktarın. Tuz ve karabiberi serpip sık sık karıştırarak en az 7-8 dakika pişirip ocaktan alın.
Ufak bir tavaya zeytinyağı, fıstık ve toz biberi koyup orta ısılı ateşin üzerinde fıstıklar hafifçe sararıncaya dek kavurun. Kavrulmuş fıstıkları, yumurtalı babagannuşun üzerine gezdirip servise sunun.
Malzemeler
* 5 adet orta boy közlenmiş patlıcan
* 2-3 adet közlenmiş kırmızı biber
* 1 çay bardağı zeytinyağı (küçük boy bardak)
* 4 diş dövülmüş sarmısak
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber
* 3-4 adet yumurta
Ayrıca:
* 2-3 yemek kaşığı dolmalık fıstık
* 2 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber
* 2 yemek kaşığı zeytinyağı