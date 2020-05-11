İftar-Susamlı pekmezli helva

Yapılışı: Tavaya unu ve yağları koyun. Orta ateşte sürekli karıştırarak 2-3 dakika kavurun.
Susam ve cevizi katıp sürekli karıştırarak 10-12 dakika kavurun.
Dağınık biçimli helvanın rengi, hafif kahverengileşecek. Altını kısıp önce sütü sonra da pekmezi ilave edip karıştırın ve ocaktan alın.
Helvayı bu şekilde bir tabağa bastırıp yerleştirerek servise sunabilirsiniz. Ya da biraz ılınınca helvadan ceviz kadar parçalar koparıp, iki avcunuzun arasında yuvarlayıp bir tabağa dizerek servise sunabilirsiniz.
Malzemeler
* 1 su bardağı un (tam buğday olabilir)
* 50 gr tereyağı
* 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı (veya sıvıyağ)
* Yarım su bardağı susam
* Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi (veya fındık içi)
* Yarım su bardağı pekmez
* Yarım su bardağı süt
SAHUR
Baharatlı tombik ekmek
Yapılışı
Bir kaba unlar, tozşeker, kimyon, zerdeçal ve toz mayayı koyun. Kaşıkla karıştırın. Zeytinyağı veya sıvıyağ ilave edin. Karıştırmaya devam ederek azar azar suyu eklemeye başlayın. Elinizle yoğurmadan kaşıkla karıştırdığınız yumuşak hamurun üzerini streç film ya da ıslak bir bezle kapatın, oda sıcaklığında en az 2 saat bekletin. Mayalanan hamuru, 1 yemek kaşığı un serptiğiniz tezgâhta yoğurarak hamurun içindeki havayı çıkarın. Bileğiniz kalınlığında rulo yapıp 2 parmak eninde bıçakla kesin. Her parçayı pinpon topu büyüklüğünde şekil verip pişirme kâğıdı serili fırın tepsisine aralıklı dizin. Üzerlerine fırçayla zeytinyağı sürüp biraz un serpiştirin. Tepside de en az 1 saat bekletin. Fırını 200 derece alt-üst ayara getirip 10 dakika önceden ısıtın. Ekmekleri, sıcak fırına koyup 22-25 dakika, üzeri kızarıncaya dek pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servise sunun.
Not: Suyla dolu bir kâseyi fırın tabanına oturtursanız, buharla ekmekler daha lezzetli pişer.
Malzemeler
* 1.5 su bardağı siyez unu
* 1 su bardağı tam buğday unu
* 1 tatlı kaşığı tuz, tozşeker
* 1 paket instant maya (10-11 gr) ya da 1 yemek kaşığı toz kuru maya
* 1 çay kaşığı kimyon, toz zerdeçal
* Yarım çay bardağı zeytinyağı (sıvıyağ-kulplu çay bardağı)
* 1.5 çay bardağı ılık su
İftar-Susamlı pekmezli helva
Yapılışı: Tavaya unu ve yağları koyun. Orta ateşte sürekli karıştırarak 2-3 dakika kavurun.
Susam ve cevizi katıp sürekli karıştırarak 10-12 dakika kavurun. Dağınık biçimli helvanın rengi, hafif kahverengileşecek. Altını kısıp önce sütü sonra da pekmezi ilave edip karıştırın ve ocaktan alın.
Helvayı bu şekilde bir tabağa bastırıp yerleştirerek servise sunabilirsiniz. Ya da biraz ılınınca helvadan ceviz kadar parçalar koparıp, iki avcunuzun arasında yuvarlayıp bir tabağa dizerek servise sunabilirsiniz.
Malzemeler
* 1 su bardağı un (tam buğday olabilir)
* 50 gr tereyağı
* 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı (veya sıvıyağ)
* Yarım su bardağı susam
* Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi (veya fındık içi)
* Yarım su bardağı pekmez
* Yarım su bardağı süt
SAHUR
Baharatlı tombik ekmek
Yapılışı
Bir kaba unlar, tozşeker, kimyon, zerdeçal ve toz mayayı koyun. Kaşıkla karıştırın. Zeytinyağı veya sıvıyağ ilave edin. Karıştırmaya devam ederek azar azar suyu eklemeye başlayın. Elinizle yoğurmadan kaşıkla karıştırdığınız yumuşak hamurun üzerini streç film ya da ıslak bir bezle kapatın, oda sıcaklığında en az 2 saat bekletin. Mayalanan hamuru, 1 yemek kaşığı un serptiğiniz tezgâhta yoğurarak hamurun içindeki havayı çıkarın. Bileğiniz kalınlığında rulo yapıp 2 parmak eninde bıçakla kesin. Her parçayı pinpon topu büyüklüğünde şekil verip pişirme kâğıdı serili fırın tepsisine aralıklı dizin. Üzerlerine fırçayla zeytinyağı sürüp biraz un serpiştirin. Tepside de en az 1 saat bekletin. Fırını 200 derece alt-üst ayara getirip 10 dakika önceden ısıtın. Ekmekleri, sıcak fırına koyup 22-25 dakika, üzeri kızarıncaya dek pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servise sunun.
Not: Suyla dolu bir kâseyi fırın tabanına oturtursanız, buharla ekmekler daha lezzetli pişer.
Malzemeler
* 1.5 su bardağı siyez unu
* 1 su bardağı tam buğday unu
* 1 tatlı kaşığı tuz, tozşeker
* 1 paket instant maya (10-11 gr) ya da 1 yemek kaşığı toz kuru maya
* 1 çay kaşığı kimyon, toz zerdeçal
* Yarım çay bardağı zeytinyağı (sıvıyağ-kulplu çay bardağı)
* 1.5 çay bardağı ılık su