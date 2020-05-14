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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

İftar-Sebzeli tencere güveci

14 Mayıs 2020

Yapılışı: Önce etleri marinasyon sosuyla karıştırıp buzdolabında ağzı kapalı 1 saat kadar bekletin.

Geniş bir tencereye etleri koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Sık sık karıştırarak, etler suyunu çekinceye kadar 10 dakika pişirin. Üzerine soğan, sarmısak, tereyağı, tuz, karabiber ve zerdeçalı ilave edin. Yine karıştırarak 5 dakika daha pişirin. En sonunda kremayı ilave edip yine karıştırarak 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alın. Kibrit çöpü doğranmış ve kavrulmuş sebzelerle beraber servis edebilirsiniz.

İftar-Sebzeli tencere güveci

Malzemeler

* 1 kg bonfile (veya antrikot olabilir-ince şerit doğranmış)

Marinasyon sos için:

* 1 tatlı kaşığı biber salçası

* 2 tatlı kaşığı yoğurt

* Yarım çay bardağı sıvıyağ (kulplu bardak)

* Arzu ederseniz 2 yemek kaşığı soya sosu

Ayrıca:

* 1 adet iri boy kuru soğan (yemeklik ince doğranmış)

* 2 diş sarmısak (pirinç tanesi kadar doğranmış)

* 50 gr tereyağı

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, zerdeçal

* 1 adet krema (200 ml)

SAHUR

Sebzeli Mısır Unu Tavası

Yapılışı

Pazıyı yıkayıp süzün ve saplarıyla birlikte incecik doğrayın. Kuru soğanı incecik yarım ay dilimleyin. Pazı ve soğanı derin bir kaba aktarıp üzerine 1 çay kaşığı tuz koyarak elinizle köfte yoğurur gibi ovarak yumuşatın. Varsa fazla suyunu akıtın ve elinizle sıkarak pazı ve soğanı alıp başka bir kaba aktarın. Mısır ununu serpiştirip kaşıkla karıştırın. Maydanoz ve köz biberi incecik doğrayıp katın. Varsa kuru domates ilave edin. Üzerine yumurtaları kırın ve yine iyice karıştırın. Pul biber, nane ve karabiberi de ekleyerek yeniden karıştırın. Şimdi bu karışımı isterseniz iki ayrı tavada, isterseniz tek bir tavada iki kerede pişirin. Önce tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağı koyun, karışımı elinizle bastırarak yayın. Orta ateşte altını kızartın. Kapakla çevirip üstünü de kızartın. İsterseniz Karadenizliler gibi çevirirken ayrıca tavaya ekstra bir yumurta kırabilirsiniz. Sıcak olarak iki adet omlet şeklindeki mısır unu tavasını servise sunabilirsiniz.

İftar-Sebzeli tencere güveci

Malzemeler

* 4 yumurta

* 3 yemek kaşığı mısır unu

* 1 demet pazı

* 2 adet kırmızı köz biber

* Yarım demet maydanoz

* 1 adet orta boy kuru soğan

* (İsteğe bağlı, 5-6 adet kuru domates)

* 2 çay kaşığı tuz, pul biber

* 1 tatlı kaşığı nane, karabiber

Kızartmak için:

* 4 yemek kaşığı sıvı yağ

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