İftar-Pastırmalı ıspanak pirinçlisi

Yapılışı: Pastırmaları varsa çemenini ayırdıktan sonra kuşbaşı et formunda doğrayın.
Ispanakların kök kısımlarını kesip atın. Saplarını ve yapraklarını en az iki santim boyunda doğrayın. Ya da elinizle parçalayın. İyice yıkayıp süzün. Kuru soğanı soyup yemeklik doğrayın. Domatesleri soyup tavla zarı formunda doğrayın. Pirinci yıkayıp bir kenarda bekletin. Diğer taraftan, zeytinyağını orta boy bir tencerede hafifçe kızdırın. Doğranmış soğanı tencereye aktarıp orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Pirinci ve pastırmaları ilave edip 2-3 dakika daha kavurduktan sonra yıkayıp süzdüğünüz ıspanağı ekleyin. Üzerine doğranmış domatesleri de hemen katıp tuz, karabiber, kırmızı toz biberi serpiştirin. Birkaç kez karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapayıp orta ısılı ateşte kaynayıncaya kadar pişirin. Eğer ıspanak sulu türdense, kaynadıkça suyunu verecektir. O zaman yemeğe ayrıca su eklemeye gerek yoktur. Ama yemeğin suyu azsa sıcak su ekleyebilirsiniz. Yemek kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp 10 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Ispanağın ve pirincin biraz diri olmasına dikkat edin. Çok ezilmiş, bulamaç gibi bir yemek olmasın. Sıcak sıcak servise sunun.
Malzemeler
* 2 demet ıspanak (yaklaşık 500 gr)
* 5-7 adet çemensiz pastırma
* 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 adet orta boy kuru soğan
* Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan pirinç
* 2 adet orta boy domates
* 1 su bardağı ılık su (et ya da tavuk suyu olabilir)
* 1 çay kaşığı, tuz, karabiber, kırmızı toz biber
SAHUR
Yeşil mercimek ekmeği
Yapılışı
Yeşil mercimekleri bir gece önceden suda bekletip yumuşatın. Mutfak robotunda yumuşamış mercimeği çekip un haline getirin. Üzerine 2’ye böldüğünüz soğan, sarmısak ve küçük parçalara ayırdığınız havuçları ekleyip yeniden çekip bir karıştırma kabına aktarın. Başka bir kaba yoğurt, yumurta, baharatlar, kabartma tozu, maydanoz ve dereotunu ekleyip çırpma teliyle karıştırın. Bu karışımı mercimekli karışımın üzerine ilave edin. Sıvıyağla yağladığınız borcama, hazırladığınız karışımı döküp spatulayla düzeltin. Üzerine zeytinyağı gezdirip çörekotu ve susamla tatlandırın. 180 derecede alt-üst konuma ayarlanıp, önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirip çıkarın.
Malzemeler
* 2 su bardağı yeşil mercimek
* Yarım ufak boy kuru soğan
* 2-3 parça havuç
* 1 diş sarmısak
* 1/3 demet maydanoz, dereotu
* 3 adet yumurta
* 1 su bardağı yoğurt
* 2 çay kaşığı tuz, karabiber, zerdeçal
* 1.5 paket kabartma tozu
Üzeri için:
* 3 yemek kaşığı zeytinyağı
* Susam, çörekotu
İftar-Pastırmalı ıspanak pirinçlisi
Yapılışı: Pastırmaları varsa çemenini ayırdıktan sonra kuşbaşı et formunda doğrayın.
Ispanakların kök kısımlarını kesip atın. Saplarını ve yapraklarını en az iki santim boyunda doğrayın. Ya da elinizle parçalayın. İyice yıkayıp süzün. Kuru soğanı soyup yemeklik doğrayın. Domatesleri soyup tavla zarı formunda doğrayın. Pirinci yıkayıp bir kenarda bekletin. Diğer taraftan, zeytinyağını orta boy bir tencerede hafifçe kızdırın. Doğranmış soğanı tencereye aktarıp orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Pirinci ve pastırmaları ilave edip 2-3 dakika daha kavurduktan sonra yıkayıp süzdüğünüz ıspanağı ekleyin. Üzerine doğranmış domatesleri de hemen katıp tuz, karabiber, kırmızı toz biberi serpiştirin. Birkaç kez karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapayıp orta ısılı ateşte kaynayıncaya kadar pişirin. Eğer ıspanak sulu türdense, kaynadıkça suyunu verecektir. O zaman yemeğe ayrıca su eklemeye gerek yoktur. Ama yemeğin suyu azsa sıcak su ekleyebilirsiniz. Yemek kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp 10 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Ispanağın ve pirincin biraz diri olmasına dikkat edin. Çok ezilmiş, bulamaç gibi bir yemek olmasın. Sıcak sıcak servise sunun.
Malzemeler
* 2 demet ıspanak (yaklaşık 500 gr)
* 5-7 adet çemensiz pastırma
* 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 adet orta boy kuru soğan
* Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan pirinç
* 2 adet orta boy domates
* 1 su bardağı ılık su (et ya da tavuk suyu olabilir)
* 1 çay kaşığı, tuz, karabiber, kırmızı toz biber
SAHUR
Yeşil mercimek ekmeği
Yapılışı
Yeşil mercimekleri bir gece önceden suda bekletip yumuşatın. Mutfak robotunda yumuşamış mercimeği çekip un haline getirin. Üzerine 2’ye böldüğünüz soğan, sarmısak ve küçük parçalara ayırdığınız havuçları ekleyip yeniden çekip bir karıştırma kabına aktarın. Başka bir kaba yoğurt, yumurta, baharatlar, kabartma tozu, maydanoz ve dereotunu ekleyip çırpma teliyle karıştırın. Bu karışımı mercimekli karışımın üzerine ilave edin. Sıvıyağla yağladığınız borcama, hazırladığınız karışımı döküp spatulayla düzeltin. Üzerine zeytinyağı gezdirip çörekotu ve susamla tatlandırın. 180 derecede alt-üst konuma ayarlanıp, önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirip çıkarın.
Malzemeler
* 2 su bardağı yeşil mercimek
* Yarım ufak boy kuru soğan
* 2-3 parça havuç
* 1 diş sarmısak
* 1/3 demet maydanoz, dereotu
* 3 adet yumurta
* 1 su bardağı yoğurt
* 2 çay kaşığı tuz, karabiber, zerdeçal
* 1.5 paket kabartma tozu
Üzeri için:
* 3 yemek kaşığı zeytinyağı
* Susam, çörekotu