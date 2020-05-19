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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

İftar-Örgülü hurma tatlısı

19 Mayıs 2020

Yapılışı: Yağ, su, kabartma tozu ve unu derin bir kaba aktarıp yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru merdane yardımıyla incecik açın.

Geniş ağızlı bir bardak yardımıyla hamurdan yuvarlak parçalar çıkarın. Parçaların kenarlarına bıçakla, çam ağacı gibi üç kesik atın. Ortalarına ceviz içi koyup kenarları birbiri üzerine kapatın. Saç örgüsü şeklinde örün.

Tatlıları fırın kâğıdı serilmiş tepsiye yerleştirip 180 dereceye ayarladığınız fırında iyice kızartın.

Şerbet için: Su, şeker ve limon dilimini bir tencerede kaynatıp soğutun. Tatlılar henüz sıcakken şerbeti üzerlerine gezdirip servise sunun.

İftar-Örgülü hurma tatlısı

Malzemeler

* 1 çay bardağı sıvıyağ

* 1 çay bardağı erimiş tereyağı

* 1 çay bardağı ılık su

* 1 paket kabartma tozu

* Yaklaşık 4 su bardağı un

* Ayrıca 2 su bardağı ceviz içi

Şerbeti için:

* 4 su bardağı su

* 3 su bardağı toz şeker

* 2 dilim limon

SAHUR

Sebzeli sahur keki

Yapılışı

Önce sebzeleri hazırlayın. Kabağın kabuklarını soymadan rendeleyip suyunu sıkın. Patatesin kabuklarını soyup tavla zarı formuna minik minik doğrayın. Kuru soğanı da yine çok minik doğrayın. Maydanozun saplarını atıp incecik dilimleyin. Taze soğanın sadece yeşil kısmını incecik doğrayın ve tüm sebzeleri derin bir kapta karıştırın. Tuz, nane, pul biber ve peyniri ekleyin. Öte yandan derin ve geniş bir kabın içine yumurtaları kırın. Yoğurt ve sıvıyağı ekleyip mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika çırpın. Karbonat, kabartma tozu, mısır unu ve unu ilave edip tekrar 2 dakika çırpın. Şimdi sebze karışımını azar azar ilave ederek bir spatulayla karıştırmaya devam edin.

Bu arada en az 30 cm çapındaki en büyük boy borcamı veya dikdörtgen borcamı sıvıyağla iyice yağlayın. Kek karışımını içine aktarın. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 45-50 dakika pişirin. Ilınınca dilimleyip servise sunun.

İftar-Örgülü hurma tatlısı

Malzemeler

* 1 adet orta boy yeşil kabak

* 2 adet orta boy patates

* 1 adet iri boy kuru soğan

* 1 demet maydanoz

* 2 adet taze soğanın yeşil kısmı

* 2 çay kaşığı tuz, nane, pul biber

* 3 yemek kaşığı lor veya beyazpeynir rendesi

Ayrıca:

* 3 adet yumurta

* 1 su bardağı yoğurt

* 1 su bardağı sıvıyağ

* 1 paket karbonat

* 1 paket kabartma tozu

* 1 su bardağı mısır unu

* 1.5 su bardağı un

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