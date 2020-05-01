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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

İftar- Maydanozlu Ekşili Köfte

1 Mayıs 2020

Köfte için derin bir kabın içine kıymayı koyup yumurta akını ilave edin.

 

MALZEMELER

* 500 gr dana döş tek çekim kıyma
* 2 adet yumurta akı (sarısını saklayın)
* 3-4 yemek kaşığı pirinç k 2 demet maydanoz k 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* 5 su bardağı sıcak su k 50 gr tereyağı ya da 5 yemek kaşığı zeytinyağı

İftar- Maydanozlu Ekşili Köfte

Ayrıca:
* 1 yemek kaşığı un

Terbiyesi için:
* 1-2 su bardağı süzme yoğurt
* 2 adet yumurta sarısı
* 1 adet limonun suyu 1 çay kaşığı tuz, karabiber

YAPILIŞI

Köfte için derin bir kabın içine kıymayı koyup yumurta akını ilave edin. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci, tuz ve karabiberi katın. Maydanozları iyice yıkayıp süzün ve saplarıyla beraber çok incecik doğrayın. Maydanozdan şöyle ufak bir tutam alıp köfte harcına katıp yoğurmaya başlayın.

Geniş bir tabak veya tepsiye doğradığınız maydanozları koyun. 1 kaşık unu serpip karıştırın.

Şimdi iyice yoğurduğunuz köfte harcından kabuklu ceviz kadar parçalar koparıp, yuvarlayın ve maydanozlu tepsiye koyun. Köfteleri tepside yuvarlayıp maydanoza bulayın.

Şimdi orta boy bir tencereye sıcak su ile yağı koyup orta ısıda kaynatın. Kaynayınca köfteleri yavaş yavaş içine aktarın. Rende havucu da ekleyin. Ara sıra karıştırarak 20 dakika köfteleri pişirin.

Bu arada bir kâseye terbiye için yoğurt, yumurta sarısı, limon suyu, tuz ve biberi koyup çatalla iyice çırpın. 20 dakika sonra köftenin suyundan 1 kepçe alıp yoğurtlu terbiyenin içine aktarıp ılıklaştırın. Sonra da bu terbiye sosunu yavaş yavaş ve karıştırarak tencereye aktarın. 10 dakika sonra pişirip sıcak servise sunun.

SAHUR-SIRNİKİ PEYNİRLİ PANKEK

MALZEMELER

* 1 adet yumurta
* 1 yemek kaşığı tozşeker
* 1 çay kaşığı kabartma tozu
* 1 yemek kaşığı labne
* 3 yemek kaşığı lor peyniri
* 1 yemek kaşığı tam buğday unu

İftar- Maydanozlu Ekşili Köfte

Ayrıca:
* 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri derin bir kapta çatalla iyice çırparak karıştırın. Oldukça koyu kıvamlı bir hamur elde edeceksiniz. Şimdi teflon bir tavaya önce 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı koyun ve orta ısılı ateşte kızdırın.

Hamurdan 1 yemek kaşığı kadar alıp parmağınızla sıyırarak tavaya aktarın. Bir spatulayla üzerine bastırın ve kızartın. Yine spatulayla çevirip diğer tarafını da pişirin. Tüm hamurları bu şekilde pişirin. Reçel ya da balla tüketebilirsiniz.

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