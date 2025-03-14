İftar masasını tatlandıracak öneriler

Paylaş
Salepli-muhallebili güllaç
(8-10 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 8 yaprak güllaç
◊ 1 litre süt
◊ 1/2 su bardağı şeker
◊ 1 tatlı kaşığı salep
Muhallebisi için
◊ 1 litre süt
◊ 3 yemek kaşığı mısır nişastası
◊ Varsa 1/2 su bardağı
Hindistan cevizi tozu
◊ 2 yemek kaşığı un
◊ 1/2 su bardağı şeker
◊ 1 paket vanilya
Arasına
◊ 1 su bardağı fındık içi
NASIL YAPARIM?
◊ Güllaç yapraklarını 4’e bölün.
◊ Geniş bir kapta süt, şeker ve salebi karıştırıp ısıtın. Ancak sadece ılınmalı, parmağınızı ısırmayacak kadar.
◊ 30x20 santimetrelik kenarı yüksek bir kabı önünüze alın. Güllaç yapraklarını tek tek sütün içine daldırıp, hafif yumuşatıp çıkarın ve 4 adedini alt kısma yayın.
◊ Muhallebi için bir tencerede süt, nişasta, un, varsa Hindistan cevizi tozu, şeker ve vanilyayı karıştırın.
◊ Kısık ateşte bir tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak kaynatın, kaynayınca ocaktan alın. 10 dakika kadar ılınmasını bekleyin, ara sıra karıştırın ki üzeri kaymak tutmasın.
◊ Muhallebiyi güllaçların üzerine dökerek yayın. Varsa fındık içini serpiştirin. Kalan 4 yaprağı da aynı şekilde sütle ıslatıp üzerine kapatın. Tepside kalan sütü üzerine boşaltın. Buzdolabında 1-2 saat bekletip dilimleyerek servise sunun.
Elmalı baklava
(8-10 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 16-18 adet hazır baklava yufkası
◊ 4 adet orta boy tatlı elma
◊ 4 yemek kaşığı pekmez
◊ 1 çay kaşığı tarçın
◊ 1,5 su bardağı ceviz içi
◊ 200 gr tereyağı
Şerbeti için
◊ 1,5 su bardağı toz şeker
◊ 2 su bardağı su
NASIL YAPARIM?
◊ Önce yağı eritip ocaktan alın.
◊ Elmaları soyup, rendenin iri gözüyle rendeleyip büyük bir
tavaya koyun. Orta ısılı ateşte, erittiğiniz yağdan 2 kaşık ekleyerek 4-5 dakika pişirin. Pekmez, tarçın ve ceviz içini katıp ocaktan alın. Soğumaya bırakın.
◊ Bu arada 25-30 cm çapındaki yuvarlak bir fırın kabını tezgâha alın. Yufkaları üst üste koyup kabı tam ortasına oturtun ve keskin bir bıçakla kabın tabanına göre yufkaları kesin.
◊ Yuvarlak yufkaların arasını, erimiş yağa batırdığınız fırçayla tek tek yağlayın. Kalıbın dibini de yağladıktan sonra ilk 8 yufkayı üst üste yerleştirin.
◊ Orta kısma elmalı harcı yayın. Üzerine diğer yufkaları yerleştirin. Uzun üçgen havuç dilimi şeklinde dilimleyin. Kalan yağı ısıtıp sıcakken baklavanın üzerine gezdirin.
◊ Fırını 5 dakika önceden 180 dereceye ayarlayıp ısıtın. Sıcak fırında üzeri kızarıncaya dek en az 25 dakika pişirin.
◊ Su ve şekeri kısık ateşte 10 dakika kaynatıp soğutun. Sıcak baklavaya soğuk şerbeti gezdirin. 15 dakika bekletip dilimleyerek servise sunun.
İftar helvası (Hoşgeldiniz helvası)
(6 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 1 su bardağı irmik
◊ 1 su bardağı un
◊ 100 gr tereyağı
◊ 1 kahve fincanı sıvıyağ
◊ 3 su bardağı süt
◊ 1 su bardağı pekmez
◊ 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
NASIL YAPARIM?
◊ Derin bir tavaya (tercihen wok tavaya), irmik ve unu birlikte koyun. Orta ısılı ateşin üzerinde sürekli karıştırarak kuru kuru 5-6 dakika kavurun. Böylece unun ve irmiğin nemi uçacak ve helvanın pişme süresi kısalacak.
◊ Şimdi tereyağı ve sıvıyağı katıp
2-3 dakika daha kavurun.
◊ Büyük bir kâsede süt ve pekmezi karıştırın. Kavrulan helvanın üzerine aktarın. Ocağın altını hafifçe kısın ve yine sürekli karıştırarak 5-7 dakika kadar helvanın katılaşıp koyu muhallebi kıvamına gelmesini bekleyin.
◊ Ceviz içini ilave edip tekrar karıştırın ve bir servis tabağına aktarın. Ilık olarak servise sunun.
Paylaş