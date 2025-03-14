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İftar masasını tatlandıracak öneriler

#Sahrap Soysal#Yemek Tarifi#İftar Sofrası

Midemiz gün boyu tutulan oruca alıştıktan sonra ‘akşam ne yesek’ sorusunun yerini yavaş yavaş ‘iftara hangi tatlıyı yapsak’ alır. Hafif ve pratik üç tarif hazırladım, bu soru aklınıza düştüğünde hızlıca yapıp afiyetle yiyebilirsiniz.

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İftar masasını tatlandıracak öneriler
Salepli-muhallebili güllaç

(8-10 kişilik)

NE LAZIM?

8 yaprak güllaç

1 litre süt

1/2 su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı salep

Muhallebisi için

1 litre süt

3 yemek kaşığı mısır nişastası

Varsa 1/2 su bardağı
Hindistan cevizi tozu

2 yemek kaşığı un

1/2 su bardağı şeker

1 paket vanilya

Arasına

1 su bardağı fındık içi

NASIL YAPARIM?
Güllaç yapraklarını 4’e bölün.

Geniş bir kapta süt, şeker ve salebi karıştırıp ısıtın. Ancak sadece ılınmalı, parmağınızı ısırmayacak kadar.

30x20 santimetrelik kenarı yüksek bir kabı önünüze alın. Güllaç yapraklarını tek tek sütün içine daldırıp, hafif yumuşatıp çıkarın ve 4 adedini alt kısma yayın.

Muhallebi için bir tencerede süt, nişasta, un, varsa Hindistan cevizi tozu, şeker ve vanilyayı karıştırın.

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Kısık ateşte bir tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak kaynatın, kaynayınca ocaktan alın. 10 dakika kadar ılınmasını bekleyin, ara sıra karıştırın ki üzeri kaymak tutmasın.

Muhallebiyi güllaçların üzerine dökerek yayın. Varsa fındık içini serpiştirin. Kalan 4 yaprağı da aynı şekilde sütle ıslatıp üzerine kapatın. Tepside kalan sütü üzerine boşaltın. Buzdolabında 1-2 saat bekletip dilimleyerek servise sunun.İftar masasını tatlandıracak öneriler

Elmalı baklava

(8-10 kişilik)

NE LAZIM?

16-18 adet hazır baklava yufkası

4 adet orta boy tatlı elma

4 yemek kaşığı pekmez

1 çay kaşığı tarçın

1,5 su bardağı ceviz içi

200 gr tereyağı

Şerbeti için

1,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

NASIL YAPARIM?

Önce yağı eritip ocaktan alın.

Elmaları soyup, rendenin iri gözüyle rendeleyip büyük bir
tavaya koyun. Orta ısılı ateşte, erittiğiniz yağdan 2 kaşık ekleyerek 4-5 dakika pişirin. Pekmez, tarçın ve ceviz içini katıp ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

Bu arada 25-30 cm çapındaki yuvarlak bir fırın kabını tezgâha alın. Yufkaları üst üste koyup kabı tam ortasına oturtun ve keskin bir bıçakla kabın tabanına göre yufkaları kesin.

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Yuvarlak yufkaların arasını, erimiş yağa batırdığınız fırçayla tek tek yağlayın. Kalıbın dibini de yağladıktan sonra ilk 8 yufkayı üst üste yerleştirin.

Orta kısma elmalı harcı yayın. Üzerine diğer yufkaları yerleştirin. Uzun üçgen havuç dilimi şeklinde dilimleyin. Kalan yağı ısıtıp sıcakken baklavanın üzerine gezdirin.

Fırını 5 dakika önceden 180 dereceye ayarlayıp ısıtın. Sıcak fırında üzeri kızarıncaya dek en az 25 dakika pişirin.

Su ve şekeri kısık ateşte 10 dakika kaynatıp soğutun. Sıcak baklavaya soğuk şerbeti gezdirin. 15 dakika bekletip dilimleyerek servise sunun.İftar masasını tatlandıracak öneriler

İftar helvası (Hoşgeldiniz helvası)

(6 kişilik)

NE LAZIM?

1 su bardağı irmik

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1 su bardağı un

100 gr tereyağı

1 kahve fincanı sıvıyağ

3 su bardağı süt

1 su bardağı pekmez

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

NASIL YAPARIM?

Derin bir tavaya (tercihen wok tavaya), irmik ve unu birlikte koyun. Orta ısılı ateşin üzerinde sürekli karıştırarak kuru kuru 5-6 dakika kavurun. Böylece unun ve irmiğin nemi uçacak ve helvanın pişme süresi kısalacak.

Şimdi tereyağı ve sıvıyağı katıp
2-3 dakika daha kavurun.

Büyük bir kâsede süt ve pekmezi karıştırın. Kavrulan helvanın üzerine aktarın. Ocağın altını hafifçe kısın ve yine sürekli karıştırarak 5-7 dakika kadar helvanın katılaşıp koyu muhallebi kıvamına gelmesini bekleyin.

Ceviz içini ilave edip tekrar karıştırın ve bir servis tabağına aktarın. Ilık olarak servise sunun.

#Sahrap Soysal#Yemek Tarifi#İftar Sofrası
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