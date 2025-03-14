İftar masasını tatlandıracak öneriler

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Salepli-muhallebili güllaç

(8-10 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 8 yaprak güllaç

◊ 1 litre süt

◊ 1/2 su bardağı şeker

◊ 1 tatlı kaşığı salep

Muhallebisi için

◊ 1 litre süt

◊ 3 yemek kaşığı mısır nişastası

◊ Varsa 1/2 su bardağı

Hindistan cevizi tozu

◊ 2 yemek kaşığı un

◊ 1/2 su bardağı şeker

◊ 1 paket vanilya

Arasına

◊ 1 su bardağı fındık içi

NASIL YAPARIM?

◊ Güllaç yapraklarını 4’e bölün.

◊ Geniş bir kapta süt, şeker ve salebi karıştırıp ısıtın. Ancak sadece ılınmalı, parmağınızı ısırmayacak kadar.

◊ 30x20 santimetrelik kenarı yüksek bir kabı önünüze alın. Güllaç yapraklarını tek tek sütün içine daldırıp, hafif yumuşatıp çıkarın ve 4 adedini alt kısma yayın.

◊ Muhallebi için bir tencerede süt, nişasta, un, varsa Hindistan cevizi tozu, şeker ve vanilyayı karıştırın.

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◊ Kısık ateşte bir tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak kaynatın, kaynayınca ocaktan alın. 10 dakika kadar ılınmasını bekleyin, ara sıra karıştırın ki üzeri kaymak tutmasın.

◊ Muhallebiyi güllaçların üzerine dökerek yayın. Varsa fındık içini serpiştirin. Kalan 4 yaprağı da aynı şekilde sütle ıslatıp üzerine kapatın. Tepside kalan sütü üzerine boşaltın. Buzdolabında 1-2 saat bekletip dilimleyerek servise sunun.

Elmalı baklava

(8-10 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 16-18 adet hazır baklava yufkası

◊ 4 adet orta boy tatlı elma

◊ 4 yemek kaşığı pekmez

◊ 1 çay kaşığı tarçın

◊ 1,5 su bardağı ceviz içi

◊ 200 gr tereyağı

Şerbeti için

◊ 1,5 su bardağı toz şeker

◊ 2 su bardağı su

NASIL YAPARIM?

◊ Önce yağı eritip ocaktan alın.

◊ Elmaları soyup, rendenin iri gözüyle rendeleyip büyük bir

tavaya koyun. Orta ısılı ateşte, erittiğiniz yağdan 2 kaşık ekleyerek 4-5 dakika pişirin. Pekmez, tarçın ve ceviz içini katıp ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

◊ Bu arada 25-30 cm çapındaki yuvarlak bir fırın kabını tezgâha alın. Yufkaları üst üste koyup kabı tam ortasına oturtun ve keskin bir bıçakla kabın tabanına göre yufkaları kesin.

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◊ Yuvarlak yufkaların arasını, erimiş yağa batırdığınız fırçayla tek tek yağlayın. Kalıbın dibini de yağladıktan sonra ilk 8 yufkayı üst üste yerleştirin.

◊ Orta kısma elmalı harcı yayın. Üzerine diğer yufkaları yerleştirin. Uzun üçgen havuç dilimi şeklinde dilimleyin. Kalan yağı ısıtıp sıcakken baklavanın üzerine gezdirin.

◊ Fırını 5 dakika önceden 180 dereceye ayarlayıp ısıtın. Sıcak fırında üzeri kızarıncaya dek en az 25 dakika pişirin.

◊ Su ve şekeri kısık ateşte 10 dakika kaynatıp soğutun. Sıcak baklavaya soğuk şerbeti gezdirin. 15 dakika bekletip dilimleyerek servise sunun.

İftar helvası (Hoşgeldiniz helvası)

(6 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1 su bardağı irmik

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◊ 1 su bardağı un

◊ 100 gr tereyağı

◊ 1 kahve fincanı sıvıyağ

◊ 3 su bardağı süt

◊ 1 su bardağı pekmez

◊ 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

NASIL YAPARIM?

◊ Derin bir tavaya (tercihen wok tavaya), irmik ve unu birlikte koyun. Orta ısılı ateşin üzerinde sürekli karıştırarak kuru kuru 5-6 dakika kavurun. Böylece unun ve irmiğin nemi uçacak ve helvanın pişme süresi kısalacak.

◊ Şimdi tereyağı ve sıvıyağı katıp

2-3 dakika daha kavurun.

◊ Büyük bir kâsede süt ve pekmezi karıştırın. Kavrulan helvanın üzerine aktarın. Ocağın altını hafifçe kısın ve yine sürekli karıştırarak 5-7 dakika kadar helvanın katılaşıp koyu muhallebi kıvamına gelmesini bekleyin.

◊ Ceviz içini ilave edip tekrar karıştırın ve bir servis tabağına aktarın. Ilık olarak servise sunun.