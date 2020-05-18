İftar-Köfteli acem pilavı

Yapılışı: Pirinci sıcak tuzlu suda 30 dakika bekletin.
Nişastası gidene kadar birkaç kez yıkayıp süzün. Zeytinyağını pilav tenceresine koyun. Pirinci ekleyip 5-6 dakika karıştırarak kavurun. Sıcak et suyunu katıp tuzunu ayarlayarak kısık ateşte pirinç suyunu çekinceye kadar pişirin.
Köfte için: Kıyma, galeta unu, tuz, baharatlar ve rendelenmiş soğanı derin bir kaba koyup iyice yoğurun. Harçtan fındık büyüklüğünde yuvarlak köfteler yapın. Zeytinyağını geniş bir tavaya koyup kızdırın ve köfteleri tavaya ekleyin. Tavayı sallayarak köfteleri arkalı önlü kızartıp kapaklı bir kapta bekletin. Bu arada sos için geniş bir tencereye rendelenmiş domates ve incecik doğranmış sarmısakları koyun. Orta ısılı ateşte sık sık karıştırarak sosu kaynatın. Yaklaşık 5 dakika kaynayan sosa tuz katın ve kızarmış köfteleri ekleyin. Yaklaşık 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Pilavı 15-20 dakika dinlendirin. Demlenen pilavı geniş bir kek kalıbına bastırarak yerleştirin. Kalıbı ters çevirerek pilavı servis tabağına alın. Ortasındaki boşluğa soslu köfteleri aktarın. İsterseniz ince kıyılmış maydanozla süsleyip sıcak sıcak servise sunun.
Malzemeler
Pilav İçin:
* 2 su bardağı pirinç
* 3 su bardağı et ya da tavuk suyu
* 1 kahve fincanı natürel zeytinyağı
* 2 çay kaşığı tuz
Köftesi için:
* 500 gr döş tek çekim kıyma
* 1 adet orta boy kuru soğan
* 2 yemek kaşığı galeta unu
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
Kızartmak için:
* 1 çay bardağı zeytinyağı
Sosu için:
* 4-5 adet domates
* 2 diş sarmısak
* 2 çay kaşığı tuz
SAHUR
Peynirli süt böreği
Yapılışı
Bu böreği genellikle kuruyan ya da yırtık yufkaları değerlendirmek için yaparım. Yufkaları neredeyse serçeparmağı büyüklüğünde olacak şekilde dilimleyin. Büyük bir kaba yumurtaları koyup azar azar sütü ekleyerek tel çırpıcıyla çırpın. Peynirler, tuz ve baharatları, maydanozu da ilave edin. Son olarak yufkaları katıp büyük bir kaşıkla iyice karıştırın. Üzerini streçleyip buzdolabında bir gece bekletin. Ertesi sabah en az 45 cm x 35 cm ebatlarındaki fırın tepsinizi 4-5 yemek kaşığı sıvı yağla yağlayın. Hamuru tepsiye döküp yayın. Fırını 180 derece turbo ayara getirip 10 dakika önceden ısıtın. Üzeri kızarıncaya dek en az 40 dakika pişirin. Fırından alın, ılınınca dilimleyerek servise sunun.
Malzemeler
* 4 adet yufka
* 3 yumurta
* 7 su bardağı süt
* 250 gr lor veya rende beyazpeynir
* Varsa 1 su bardağı rende kaşar
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kekik, nane
* Varsa yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)
İftar-Köfteli acem pilavı
Yapılışı: Pirinci sıcak tuzlu suda 30 dakika bekletin.
Nişastası gidene kadar birkaç kez yıkayıp süzün. Zeytinyağını pilav tenceresine koyun. Pirinci ekleyip 5-6 dakika karıştırarak kavurun. Sıcak et suyunu katıp tuzunu ayarlayarak kısık ateşte pirinç suyunu çekinceye kadar pişirin.
Köfte için: Kıyma, galeta unu, tuz, baharatlar ve rendelenmiş soğanı derin bir kaba koyup iyice yoğurun. Harçtan fındık büyüklüğünde yuvarlak köfteler yapın. Zeytinyağını geniş bir tavaya koyup kızdırın ve köfteleri tavaya ekleyin. Tavayı sallayarak köfteleri arkalı önlü kızartıp kapaklı bir kapta bekletin. Bu arada sos için geniş bir tencereye rendelenmiş domates ve incecik doğranmış sarmısakları koyun. Orta ısılı ateşte sık sık karıştırarak sosu kaynatın. Yaklaşık 5 dakika kaynayan sosa tuz katın ve kızarmış köfteleri ekleyin. Yaklaşık 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Pilavı 15-20 dakika dinlendirin. Demlenen pilavı geniş bir kek kalıbına bastırarak yerleştirin. Kalıbı ters çevirerek pilavı servis tabağına alın. Ortasındaki boşluğa soslu köfteleri aktarın. İsterseniz ince kıyılmış maydanozla süsleyip sıcak sıcak servise sunun.
Malzemeler
Pilav İçin:
* 2 su bardağı pirinç
* 3 su bardağı et ya da tavuk suyu
* 1 kahve fincanı natürel zeytinyağı
* 2 çay kaşığı tuz
Köftesi için:
* 500 gr döş tek çekim kıyma
* 1 adet orta boy kuru soğan
* 2 yemek kaşığı galeta unu
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
Kızartmak için:
* 1 çay bardağı zeytinyağı
Sosu için:
* 4-5 adet domates
* 2 diş sarmısak
* 2 çay kaşığı tuz
SAHUR
Peynirli süt böreği
Yapılışı
Bu böreği genellikle kuruyan ya da yırtık yufkaları değerlendirmek için yaparım. Yufkaları neredeyse serçeparmağı büyüklüğünde olacak şekilde dilimleyin. Büyük bir kaba yumurtaları koyup azar azar sütü ekleyerek tel çırpıcıyla çırpın. Peynirler, tuz ve baharatları, maydanozu da ilave edin. Son olarak yufkaları katıp büyük bir kaşıkla iyice karıştırın. Üzerini streçleyip buzdolabında bir gece bekletin. Ertesi sabah en az 45 cm x 35 cm ebatlarındaki fırın tepsinizi 4-5 yemek kaşığı sıvı yağla yağlayın. Hamuru tepsiye döküp yayın. Fırını 180 derece turbo ayara getirip 10 dakika önceden ısıtın. Üzeri kızarıncaya dek en az 40 dakika pişirin. Fırından alın, ılınınca dilimleyerek servise sunun.
Malzemeler
* 4 adet yufka
* 3 yumurta
* 7 su bardağı süt
* 250 gr lor veya rende beyazpeynir
* Varsa 1 su bardağı rende kaşar
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kekik, nane
* Varsa yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)