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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

İftar - Köfte Bozbaş Azerbaycan

28 Nisan 2020

Köfte için derin bir kabın içine kıymayı koyun.

MALZEMELER

* 500 gr dana döş tek çekim kıyma
* 2 adet iri boy kuru soğan
* Yarım demet maydanoz
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, zerdeçal
* 2 yemek kaşığı un
* 7-8 adet kuru mürdümeriği
* 1 su bardağı haşlanmış nohut (konserve de olabilir)
* 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 adet orta boy havuç
* 2 adet orta boy patates
* 1 yemek kaşığı domates salçası
* 1 yemek kaşığı biber salçası
* 1 yemek kaşığı kuru nane
* 6 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

İftar - Köfte Bozbaş Azerbaycan

Köfte için derin bir kabın içine kıymayı koyun. Soğanı rendeleyip suyunu sıkın ve kıymaya ekleyin. Maydanozu yıkayıp ayıklayın ve incecik doğrayıp tuz, karabiber, kimyon ve zerdeçalı da ilave edip köfteyi yoğurmaya başlayın.

Bir tepsiye unu serpiştirin. Köfte harcından pinpon topu kadar parçalar koparıp, yuvarlayın ve unlu tepsiye koyun. Ara sıra tepsiyi sallayarak köfteleri unlayın. Bu arada havucu soyup 1 cm boyunda halka dilimleyin. Patatesleri soyup iri kuşbaşı şeklinde doğrayın. (Havuç, patatesten daha ufak olmalı.) Kalan soğanı incecik yemeklik dilimleyip büyükçe bir tencerenin içine koyun. Zeytinyağını ve salçaları ilave edip orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Sürekli karıştırarak 3-4 dakika kavurup, patates ve havucu ilave edip karıştırın. Sıcak suyu katıp kaynamasını bekleyin. Kaynayınca köfteleri, kuru erik ve nohudu ilave edip karıştırın. Köfteyi en az 35 dakika pişirin. Son olarak naneyi ekleyip 5 dakika sonra ocaktan alın ve sıcak servise sunun.

SAHUR - Zeytinli Üzümlü Ispanaklı Akhisar Pilavı

MALZEMELER

* 2 su bardağı pilavlık pirinç
* 5 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 adet ufak boy kuru soğan
* 3 yemek kaşığı çekirdeksiz kuru üzüm
* 18-20 yaprak ıspanak (ufak boy yaprakları tercih edin)
* 1 su bardağı dolusu çekirdeksiz yeşil zeytin (ızgara zeytin kullanabilirsiniz)
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* 3 su bardağı sıcak su (et ya da tavuk suyu olabilir)

İftar - Köfte Bozbaş Azerbaycan

YAPILIŞI

Soğanı incecik yemeklik doğrayıp pirinci 1 çay kaşığı tuz attığınız sıcak suda 30 dakika bekletin. Çekirdeksiz kuru üzümü ise 4 bardak içme suyunda 15 dakika bekletip yumuşatın ve suyunu süzün.

Ispanak yapraklarını da yıkayıp bir kenarda bekletin. Geniş bir tencereye soğanı ve zeytinyağını koyup orta ısılı ateş üzerinde karıştırarak 2 dakika kavurun.

Üzümleri, zeytinleri ve süzülen pirinci katıp karıştırarak 5-7 dakika pişirin. Suyunu verip, tuz ve karabiberini serpip karıştırın. En üste ıspanak yapraklarını yayarak yerleştirin ve tencerenin kapağını kapatın. Orta ısılı ateşte pilav suyunu tamamen çekinceye kadar en az 18-20 dakika pişirin. Suyunu çekip üzeri göz göz olan pilavı ocaktan alın. Hiç kapağını açmadan en az 20 dakika demlendirip dinlendirin. Kapağını açıp karıştırın ve servise sunun.

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