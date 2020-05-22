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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

İftar-Ispanaklı tahinli gözleme

22 Mayıs 2020

Yapılışı: Ispanağı ayıklayıp yıkadıktan sonra süzün.

İncecik doğrayıp derin bir kaba koyun. Diğer taraftan zeytinyağını büyükçe bir tavada kızdırın (varsa wok tava kullanın). Üzerine ince ince doğradığınız soğanları ekleyip 2 dakika kadar kavurun. Üzerine ıspanakları aktarıp orta ısılı ateşte sürekli karıştırarak 4-5 dakika kavurun. Ocaktan alın ve içine tahini ekleyip karıştırın. Kuşbaşı et formunda doğradığınız çemensiz pastırmaları da kavrulan ıspanakların üzerine aktarıp tuz ve karabiberi serpip karıştırın. Soğumaya bırakın. Hazır yufkalardan bir tanesini tezgâha serin. Yufkanın dört bir ucunu üzerine doğru katlayıp tam bir kare şekline gerin. Kare yufkayı dörde bölüp dört adet kâre hamur elde edin. Karelerin her birinin ortasına ıspanaklı harçtan birer yemek kaşığı koyup bohça şeklinde katlayın ve üzerine bastırın. Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın. Geniş bir teflon tavayı orta ısılı ateşte kızdırın. Börekleri kızgın tavada ve yağsız olarak önlü arkalı kızartın. Sonra da sıcak gözlemelerin her iki yüzünü tereyağıyla yağlayın ve üst üste yerleştirip sıcak sıcak servise sunun.

İftar-Ispanaklı tahinli gözleme

Malzemeler

* 3 adet hazır yufka

* 1 demet ıspanak (yaklaşık 250-300 gr kadar)

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 2 yemek kaşığı tahin

* 5 yemek kaşığı zeytinyağı

* 100 gr çemensiz pastırma

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* Ayrıca 50 gr tereyağı

SAHUR

Mısır unlu Karadeniz kayganası

Yapılışı

Bir çeşit sebzeli krep gibidir. Neredeyse çapı 30 cm’ye yakın bir tavayı hazır edin. Ben krep tavası kullandım. Kabın içine yumurta, sıvıyağ, kabartma tozunu katıp tel çırpıcıyla çırpın. Baharatlar, yeşillikler ve unu katıp bu defa spatulayla iyice karıştırın. Nerdeyse boza kıvamlı bir karışım olacak. Tavanın içine sıvı yağı döküp dağıtın. Karışımı tavaya aktarıp iyice yayın. Hafif kısılmış ateşte pişirirken tavayı sık sık sallayın ve sağa sola çevirin. Spatulayla hamurun kenarlarını tavadan ayırmaya çalışın, yapışmasın. Yaklaşık 10-12 dakika sonra spatulayla altını kaldırıp pişmiş mi diye kontrol edin. Büyük bir tabak yardımıyla tersyüz edip, diğer tarafını da en az 10 dakika pişirip kızartın. Servis tabağına alıp pizza gibi dilimleyin.

İftar-Ispanaklı tahinli gözleme

Malzemeler

* 1 adet yumurta

* 1 çay bardağı yoğurt (kulplu bardak)

* Yarım çay bardağı sıvıyağ

* Yarım paket kabartma tozu

* 1 su bardağı dolusu yeşillik (maydanoz, taze nane, dereotu)

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, toz kırmızı biber

* 1.5 su bardağı mısır unu

Ayrıca:

* 2 yemek kaşığı sıvı yağ

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