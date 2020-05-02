İftar-Güveçte Kuru Fasulye (Avanos)

Bir gece önceden yıkayıp süzdüğünüz fasulyeyi, üzerine 5 cm çıkacak kadar suyla orta ısıda pişmeye bırakın.
MALZEMELER
* 3 su bardağı kuru fasulye
* 850 gr kuzu kaburga (kibrit kadar parçalara bölünmüş)
* 1 adet iri boy kuru soğan
* 1 adet yeşil sivri biber
* 1 adet kırmızı biber
* 5-6 diş sarmısak
* 1 çay kaşığı tuz, toz tatlı kırmızı biber
* 1 çay kaşığı pul biber, kimyon
Sosu için:
* 4 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 yemek kaşığı domates salçası
* 1 yemek kaşığı biber salçası
YAPILIŞI
Bir gece önceden yıkayıp süzdüğünüz fasulyeyi, üzerine 5 cm çıkacak kadar suyla orta ısıda pişmeye bırakın. Fasulye 15 dakika kaynadıktan sonra ateşi söndürün. Üzerine 5 bardak soğuk su ilave edip sabaha kadar bekletin. Ertesi gün büyükçe bir güvecin altına etleri yayın, üzerine süzdürdüğünüz kuru fasulyeyi koyun, onun üzerine yemeklik ince doğranmış soğanı, tavla zarı dilimlenmiş biberleri ekleyin. Sarmısakları da pirinç tanesi doğrayıp en üste koyun. Pul biber, kimyon, tuz, toz biberi serpiştirin. Fasulyelerin üzerine 5 cm kadar sıcak su ilave edin. Güvecin kapağını kapatın, ister fırında 200 derecede ister kısık ateşte ocak üzerinde en az 1.5 saat pişirin. Kontrol edip dağılmasına izin vermeyin. En sonunda bir tavaya zeytinyağı ve salçaları koyup orta ısıda 2-3 dakika pişirin. Ardından pişen fasulyelerin üzerine salçalı sos gezdirip karıştırın. Sıcak servise sunun.
SAHUR-SUSAMLI FALAFEL NOHUT KÖFTESİ
MALZEMELER
* 280-300 gr haşlanmış nohut (konserve kullanabilirsiniz)
* 1 adet yumurta
* 2 yemek kaşığı sıvı yağ
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı toz biber
* 1 çay kaşığı kimyon, kekik
* 2 yemek kaşığı tepeleme un
* Ayrıca yarım su bardağı susam
* 5 yemek kaşığı sıvı yağ
YAPILIŞI
Nohutları süzgeçte iyice süzün (en az 30 dakika bekletin). Mutfak robotuna nohutları alıp yumurta, sıvı yağ, tuz ve tüm baharatları ilave edin. Robotu çalıştırın ve tüm malzemeler püre oluncaya dek çekin. Geniş bir kâseye aktarıp, üzerine unu ilave edip, kaşıkla iyice karıştırın.
Bir tabağa susamı koyun. Geniş bir yapışmaz tavaya sıvı yağı koyup, orta ısıda kızdırın. Hamur elinize yapışabilir, bu yüzden avucunuza 2 kaşık yağ damlatın ve hamurdan ceviz kadar parçalar koparın. Önce yuvarlayıp, sonra yassı köfte şekli verip, bir yüzünü susama batırıp, tavaya koyun. Dış kısımları sertleşinceye dek köftelerin her bir tarafını en az 5’er dakika kızartın. Ilık ya da soğuk olarak servise sunun.
İftar-Güveçte Kuru Fasulye (Avanos)
Bir gece önceden yıkayıp süzdüğünüz fasulyeyi, üzerine 5 cm çıkacak kadar suyla orta ısıda pişmeye bırakın.
MALZEMELER
* 3 su bardağı kuru fasulye
* 850 gr kuzu kaburga (kibrit kadar parçalara bölünmüş)
* 1 adet iri boy kuru soğan
* 1 adet yeşil sivri biber
* 1 adet kırmızı biber
* 5-6 diş sarmısak
* 1 çay kaşığı tuz, toz tatlı kırmızı biber
* 1 çay kaşığı pul biber, kimyon
Sosu için:
* 4 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 yemek kaşığı domates salçası
* 1 yemek kaşığı biber salçası
YAPILIŞI
Bir gece önceden yıkayıp süzdüğünüz fasulyeyi, üzerine 5 cm çıkacak kadar suyla orta ısıda pişmeye bırakın. Fasulye 15 dakika kaynadıktan sonra ateşi söndürün. Üzerine 5 bardak soğuk su ilave edip sabaha kadar bekletin. Ertesi gün büyükçe bir güvecin altına etleri yayın, üzerine süzdürdüğünüz kuru fasulyeyi koyun, onun üzerine yemeklik ince doğranmış soğanı, tavla zarı dilimlenmiş biberleri ekleyin. Sarmısakları da pirinç tanesi doğrayıp en üste koyun. Pul biber, kimyon, tuz, toz biberi serpiştirin. Fasulyelerin üzerine 5 cm kadar sıcak su ilave edin. Güvecin kapağını kapatın, ister fırında 200 derecede ister kısık ateşte ocak üzerinde en az 1.5 saat pişirin. Kontrol edip dağılmasına izin vermeyin. En sonunda bir tavaya zeytinyağı ve salçaları koyup orta ısıda 2-3 dakika pişirin. Ardından pişen fasulyelerin üzerine salçalı sos gezdirip karıştırın. Sıcak servise sunun.
SAHUR-SUSAMLI FALAFEL NOHUT KÖFTESİ
MALZEMELER
* 280-300 gr haşlanmış nohut (konserve kullanabilirsiniz)
* 1 adet yumurta
* 2 yemek kaşığı sıvı yağ
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı toz biber
* 1 çay kaşığı kimyon, kekik
* 2 yemek kaşığı tepeleme un
* Ayrıca yarım su bardağı susam
* 5 yemek kaşığı sıvı yağ
YAPILIŞI
Nohutları süzgeçte iyice süzün (en az 30 dakika bekletin). Mutfak robotuna nohutları alıp yumurta, sıvı yağ, tuz ve tüm baharatları ilave edin. Robotu çalıştırın ve tüm malzemeler püre oluncaya dek çekin. Geniş bir kâseye aktarıp, üzerine unu ilave edip, kaşıkla iyice karıştırın.
Bir tabağa susamı koyun. Geniş bir yapışmaz tavaya sıvı yağı koyup, orta ısıda kızdırın. Hamur elinize yapışabilir, bu yüzden avucunuza 2 kaşık yağ damlatın ve hamurdan ceviz kadar parçalar koparın. Önce yuvarlayıp, sonra yassı köfte şekli verip, bir yüzünü susama batırıp, tavaya koyun. Dış kısımları sertleşinceye dek köftelerin her bir tarafını en az 5’er dakika kızartın. Ilık ya da soğuk olarak servise sunun.