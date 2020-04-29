İftar - Fırında Ballı Hardallı Tavuk

Önce fırın tepsisine pişirme kâğıdını serin.
MALZEMELER
* 6-7 adet kemiksiz tavuk kalça but
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
Ballı hardallı sos için:
* 5 yemek kaşığı zeytinyağı
* 2 yemek kaşığı bal
* 1 yemek kaşığı hardal
* 3 diş dövülmüş sarmısak (veya 1 tatlı kaşığı sarmısak tozu)
* 1 çay kaşığı köri, kırmızı toz biber, toz zerdeçal
* 1 adet limonun suyu
* 4-5 yemek kaşığı içme suyu
Varsa:
* 2 yemek kaşığı susam
YAPILIŞI
Önce fırın tepsisine pişirme kâğıdını serin. Tavuk etlerinin üzerine tuzu, karabiberi serpin ve tepsiye koyun. Ballı hardallı sos için bir kâseye tüm malzemeleri koyup tel çırpıcıyla iyice çırpın. Sonra da bir fırça yardımıyla bu sosu tavukların üstüne-altına iyice sürün. Üzerlerine varsa susam serpin. Fırını 200 derece alt-üst konuma getirip 5 dakika önceden ısıtın. Sıcak fırında tavuklar iyice kızarıncaya dek 35 dakika kadar pişirip çıkarın. Yanında salata ya da pilavla servise sunun.
SAHUR - TAM BUĞDAY UNLU MERCİMEKLİ POĞAÇA
MALZEMELER
* 1 su bardağı tam buğday unu
* 1 paket instant maya
* 2 çay kaşığı tuz, tozşeker
* Yarım su bardağı süt (oda sıcaklığında)
* Yarım su bardağı zeytinyağı
* Yarım su bardağı maden suyu (soda)
* Yaklaşık 2-3 su bardağı tam buğday unu
İç harcı için:
* 1 su bardağı yeşil mercimek
* 1 adet iri kuru soğan
* 3 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon
YAPILIŞI
Yoğurma kabına 1 bardak un, toz maya, tuz ve şekeri koyup kaşıkla karıştırın. Süt, zeytinyağı ve maden suyunu katıp yine kaşıkla karıştırmaya devam edin. Kaşığı sıyırıp içinden alın. Unu azar azar ilave ederek elinizle yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan ama yumuşacık bir hamur elde edeceksiniz. Çok un eklemeyin ki hamur daha lezzetli ve hafif olsun. Üzerine bir peçete kapatıp, oda sıcaklığında 1 saat bekletip mayalandırın.
İç harcı için: Yeşil mercimeği akan suyun altında, bir süzgeç içerisinde iyice yıkayıp süzün. Ufak bir tencerede 5 bardak içme suyuyla yumuşayıncaya dek pişirip süzün. Bir tavaya yemeklik çok ince doğranmış soğanı koyun. Orta ısılı ateşte sürekli karıştırarak 5 dakika kavurun. Mercimek, tuz, karabiber ve kimyonu katıp 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Mayalanan hamurdan limon kadar parçalar koparın. Elinize yapışırsa, elinizi zeytinyağıyla yağlayın. (Unla tezgâh üzerinde de yapabilirsiniz.) İki avucunuzun arasında 10 cm çapında açıp, 1 tatlı kaşığı dolusu mercimekli harçtan koyup, kenarlarını üzerine toparlayıp yuvarlayın. Pişirme kâğıdı serili fırın tepsisine dizip üzerine çırpılmış yumurta sarısını fırçayla sürün. Isınmış 180 dereceli fırında 35-40 dakika pişirip çıkarın ve servise sunun.
İftar - Fırında Ballı Hardallı Tavuk
Önce fırın tepsisine pişirme kâğıdını serin.
MALZEMELER
* 6-7 adet kemiksiz tavuk kalça but
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
Ballı hardallı sos için:
* 5 yemek kaşığı zeytinyağı
* 2 yemek kaşığı bal
* 1 yemek kaşığı hardal
* 3 diş dövülmüş sarmısak (veya 1 tatlı kaşığı sarmısak tozu)
* 1 çay kaşığı köri, kırmızı toz biber, toz zerdeçal
* 1 adet limonun suyu
* 4-5 yemek kaşığı içme suyu
Varsa:
* 2 yemek kaşığı susam
YAPILIŞI
Önce fırın tepsisine pişirme kâğıdını serin. Tavuk etlerinin üzerine tuzu, karabiberi serpin ve tepsiye koyun. Ballı hardallı sos için bir kâseye tüm malzemeleri koyup tel çırpıcıyla iyice çırpın. Sonra da bir fırça yardımıyla bu sosu tavukların üstüne-altına iyice sürün. Üzerlerine varsa susam serpin. Fırını 200 derece alt-üst konuma getirip 5 dakika önceden ısıtın. Sıcak fırında tavuklar iyice kızarıncaya dek 35 dakika kadar pişirip çıkarın. Yanında salata ya da pilavla servise sunun.
SAHUR - TAM BUĞDAY UNLU MERCİMEKLİ POĞAÇA
MALZEMELER
* 1 su bardağı tam buğday unu
* 1 paket instant maya
* 2 çay kaşığı tuz, tozşeker
* Yarım su bardağı süt (oda sıcaklığında)
* Yarım su bardağı zeytinyağı
* Yarım su bardağı maden suyu (soda)
* Yaklaşık 2-3 su bardağı tam buğday unu
İç harcı için:
* 1 su bardağı yeşil mercimek
* 1 adet iri kuru soğan
* 3 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon
YAPILIŞI
Yoğurma kabına 1 bardak un, toz maya, tuz ve şekeri koyup kaşıkla karıştırın. Süt, zeytinyağı ve maden suyunu katıp yine kaşıkla karıştırmaya devam edin. Kaşığı sıyırıp içinden alın. Unu azar azar ilave ederek elinizle yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan ama yumuşacık bir hamur elde edeceksiniz. Çok un eklemeyin ki hamur daha lezzetli ve hafif olsun. Üzerine bir peçete kapatıp, oda sıcaklığında 1 saat bekletip mayalandırın.
İç harcı için: Yeşil mercimeği akan suyun altında, bir süzgeç içerisinde iyice yıkayıp süzün. Ufak bir tencerede 5 bardak içme suyuyla yumuşayıncaya dek pişirip süzün. Bir tavaya yemeklik çok ince doğranmış soğanı koyun. Orta ısılı ateşte sürekli karıştırarak 5 dakika kavurun. Mercimek, tuz, karabiber ve kimyonu katıp 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Mayalanan hamurdan limon kadar parçalar koparın. Elinize yapışırsa, elinizi zeytinyağıyla yağlayın. (Unla tezgâh üzerinde de yapabilirsiniz.) İki avucunuzun arasında 10 cm çapında açıp, 1 tatlı kaşığı dolusu mercimekli harçtan koyup, kenarlarını üzerine toparlayıp yuvarlayın. Pişirme kâğıdı serili fırın tepsisine dizip üzerine çırpılmış yumurta sarısını fırçayla sürün. Isınmış 180 dereceli fırında 35-40 dakika pişirip çıkarın ve servise sunun.