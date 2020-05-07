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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

İftar-Etli ekşili Çukurova kabağı

7 Mayıs 2020

Yapılışı: Kabakların uçlarını kesip dışlarını kazıyın.

Yıkadığınız kabakların her birini uzunlamasına dörde bölüp başparmak şeklinde doğrayın. Soğanları yemeklik incecik doğrayın.

Zeytinyağını geniş bir tencerede orta ısılı ateşte kızdırıp eti tencereye ilave edin. Sürekli karıştırarak etler suyunu bırakıp tekrar çekinceye kadar 8-10 dakika pişirin. Soğanı ve salçaları ekleyip karıştırarak 5 dakika daha kavurun. Sonra 4 su bardağı sıcak suyu, tuz ve biberi ekleyip karıştırın. Etler suyunu çekip iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.

Şimdi de kabakları ve kabuğunu soyup küp küp doğradığınız domatesleri ilave edin. Orta ısılı ateşte kaynayıncaya kadar pişirin.

Yemek kaynamaya başlayınca, ocağın altını kısıp kabaklar iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.

Diğer taraftan limon suyu, kuru nane ve dövülmüş sarmısağı bir kâsede çırpıp yemeğe ilave edin. Karıştırın ve 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Sıcak sıcak servise sunun.

İftar-Etli ekşili Çukurova kabağı

Malzemeler

* 6 adet orta boy yeşil dolmalık kabak

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 300 gr kuşbaşı kuzu eti

* 5 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 tatlı kaşığı biber ve domates salçası

* 2 adet büyük boy domates

* 2 çay kaşığı tuz ve karabiber

* 4 su bardağı sıcak su

* 2 tatlı kaşığı kuru nane

* 1 adet limonun suyu

* 5-6 diş dövülmüş sarmısak

SAHUR

Pazılı üzümlü kaygana

Yapılışı:

Pazıları iyice yıkayın. Sapları ile beraber yapraklarını incecik doğrayın. Derin ve geniş bir kâseye koyun.

Üzerine incecik yemeklik doğradığınız soğanı ve pirinç tanesi gibi doğradığınız sarımsağı ekleyin. Üzüm ve fıstığı ilave edip elinizle hamur yoğurur gibi yoğurun. Böylece pazılar iyice yumuşamış olacaktır.

Yumurtaları başka bir kâseye kırın. Tuz, biber ve peyniri ilave ederek çatal ya da tel çırpıcıyla köpük köpük oluncaya dek çırpın. Üzerine pazılı karışımı aktarıp kaşıkla karıştırın. Bu malzemeleri ikiye bölüp pişireceğiz. Şimdi 3 yemek kaşığı zeytinyağını en az 25 santim çaplı bir tavada kızdırın. Omlet karışımının yarısını tavaya aktarıp orta ısıda 5 dakika pişirin. Düz bir tabakla ters çevirip altını da pişirdiğiniz omleti bir tabağa alın. Diğer yarısını da aynı şekilde pişirip servise sunun.

İftar-Etli ekşili Çukurova kabağı

Malzemeler

* Yarım demet pazı

* 1 adet küçük kuru soğan

* 2 diş sarımsak

* 2 kahve fincanı kuru çekirdeksiz üzüm

* 1 kahve fincanı dolmalık fıstık

* 1 çay kaşığı tuz ve karabiber

* 6 adet yumurta

* 1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri (veya İzmir tulumu ya da tost kaşarı kullanabilirsiniz)

Ayrıca:

* 6 yemek kaşığı zeytinyağı 

 

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