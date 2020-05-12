İftar-Ciğer kavurma

Yapılışı: Ciğerciden dana ciğerini kuşbaşı et formundan daha küçük, neredeyse tavla zarı doğratarak alın.
Aslında ciğer yıkanmadan pişirilir ama isterseniz süzgece koyun, akan suyun altından hızlıca geçirip süzün. Ayıklanmış yeşil soğanları incecik doğrayın. Biberleri ayıklayıp uzunlamasına ikiye bölüp minik minik dilimleyin. Domatesleri tavla zarı şeklinde doğrayın. Büyükçe bir tavaya tereyağı ve zeytinyağını koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Yağ eriyince ciğerleri ilave edip karıştırarak 5 dakika kadar kavurun. Domates, soğan ve biberleri katıp yine sürekli karıştırarak 5-6 dakika daha kavurun. Ocaktan alın, tuz ve tüm baharatları katıp karıştırın. Sıcak olarak servise sunun. İsterseniz ince kıyılmış maydanozla süsleyip servise sunun.
Malzemeler
* 500 gr dana ciğeri
* 50 gr tereyağı
* 5 yemek kaşığı zeytinyağı
* 5 adet taze yeşil soğan
* 3 adet yeşil sivri biber
* 3-4 adet çeri domates
* 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kimyon, kekik
SAHUR
Mayasız hamurla peynirli pide
Yapılışı
Derin bir kaba yoğurt, sıvıyağ ve suyu koyun. Karbonatı ekleyip çatalla çırpın. Azar azar unu ilave ederek kaşıkla karıştırmaya başlayın. Artık kaşıkla karıştırmak zorlaşınca elinizle yoğurmaya başlayın. Elinize hafif yapışan hamurun üstünü kapatıp oda sıcaklığında en az 2 saat bekletin. Rende peynirler, yumurta ve maydanozu bir kapta çırpıp ezerek karıştırın. Dinlenen hamuru, ekstra unu serptiğiniz tezgâhın üzerine alıp yoğurarak rulo şeklinde uzatın. 4 eşit parçaya bölüp, her birini yuvarlayıp beze yapın. Hepsinin üzerine un serpip merdaneyle en az 20-25 cm açın. Üzerlerine peynirli harcı paylaştırarak koyun. kenarlarını parmak uçlarınızla büzerek kalınlaştırın. Pişirme kâğıdı serili tepsiye dizin. Fırını 230-250 derece alt-üst, turbo konuma getirip 10 dakika önceden ısıtın. Pidenin kenarları kızarıncaya dek en az 20-22 dakika pişirin. Diğer iki hamuru da aynı şekilde hazırlayıp pişirerek servise sunun.
Malzemeler
Hamur için:
* 2 yemek kaşığı tepeleme yoğurt
* 2 yemek kaşığı sıvıyağ
* Yarım su bardağı su
* 1 paket karbonat
* Yaklaşık 3.5 su bardağı un
* Ayrıca 1 su bardağı ekstra un
Üzeri için:
* 250 gr beyaz peynir (rendelenmiş)
* 1 su bardağı kaşar (rendelenmiş)
* 4 adet yumurta
* 1 demet maydanoz (ince doğranmış)
İftar-Ciğer kavurma
Yapılışı: Ciğerciden dana ciğerini kuşbaşı et formundan daha küçük, neredeyse tavla zarı doğratarak alın.
Aslında ciğer yıkanmadan pişirilir ama isterseniz süzgece koyun, akan suyun altından hızlıca geçirip süzün. Ayıklanmış yeşil soğanları incecik doğrayın. Biberleri ayıklayıp uzunlamasına ikiye bölüp minik minik dilimleyin. Domatesleri tavla zarı şeklinde doğrayın. Büyükçe bir tavaya tereyağı ve zeytinyağını koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Yağ eriyince ciğerleri ilave edip karıştırarak 5 dakika kadar kavurun. Domates, soğan ve biberleri katıp yine sürekli karıştırarak 5-6 dakika daha kavurun. Ocaktan alın, tuz ve tüm baharatları katıp karıştırın. Sıcak olarak servise sunun. İsterseniz ince kıyılmış maydanozla süsleyip servise sunun.
Malzemeler
* 500 gr dana ciğeri
* 50 gr tereyağı
* 5 yemek kaşığı zeytinyağı
* 5 adet taze yeşil soğan
* 3 adet yeşil sivri biber
* 3-4 adet çeri domates
* 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kimyon, kekik
SAHUR
Mayasız hamurla peynirli pide
Yapılışı
Derin bir kaba yoğurt, sıvıyağ ve suyu koyun. Karbonatı ekleyip çatalla çırpın. Azar azar unu ilave ederek kaşıkla karıştırmaya başlayın. Artık kaşıkla karıştırmak zorlaşınca elinizle yoğurmaya başlayın. Elinize hafif yapışan hamurun üstünü kapatıp oda sıcaklığında en az 2 saat bekletin. Rende peynirler, yumurta ve maydanozu bir kapta çırpıp ezerek karıştırın. Dinlenen hamuru, ekstra unu serptiğiniz tezgâhın üzerine alıp yoğurarak rulo şeklinde uzatın. 4 eşit parçaya bölüp, her birini yuvarlayıp beze yapın. Hepsinin üzerine un serpip merdaneyle en az 20-25 cm açın. Üzerlerine peynirli harcı paylaştırarak koyun. kenarlarını parmak uçlarınızla büzerek kalınlaştırın. Pişirme kâğıdı serili tepsiye dizin. Fırını 230-250 derece alt-üst, turbo konuma getirip 10 dakika önceden ısıtın. Pidenin kenarları kızarıncaya dek en az 20-22 dakika pişirin. Diğer iki hamuru da aynı şekilde hazırlayıp pişirerek servise sunun.
Malzemeler
Hamur için:
* 2 yemek kaşığı tepeleme yoğurt
* 2 yemek kaşığı sıvıyağ
* Yarım su bardağı su
* 1 paket karbonat
* Yaklaşık 3.5 su bardağı un
* Ayrıca 1 su bardağı ekstra un
Üzeri için:
* 250 gr beyaz peynir (rendelenmiş)
* 1 su bardağı kaşar (rendelenmiş)
* 4 adet yumurta
* 1 demet maydanoz (ince doğranmış)