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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

İftar-Bezelyeli sulu köfte

21 Mayıs 2020

Yapılışı: Köfte için: Kıyma, bulgur, soğan, tuz, karabiber ve kimyonu derin bir kabın içine koyun.

İyice yoğurup, fındık kadar parçalar koparıp yuvarlayın ve bir tepsi içinde biriktirin. Büyük bir tencereye zeytinyağını ve soğanı koyun. Orta ısılı ateşte pişirmeye başlayın. Bezelyeyi katıp biraz rengi dönünceye kadar 5 dakika kadar pişirin. Havuç ve salçayı ilave edip karıştırın. Varsa rende domatesi katın. Sıcak su, tuz, karabiber ve naneyi ilave edin. Ara sıra karıştırın. Yemeğin suyu kaynamaya başlayınca köfteleri içine aktarıp karıştırın. Patatesleri de ekleyin. Orta ısılı ateşte bezelye ve havuç yumuşayıncaya dek pişirin.

İftar-Bezelyeli sulu köfte

Malzemeler

Köfte için:

* 500 gr dana kıyma

* 2 yemek kaşığı ince bulgur

* 1 adet orta boy soğan (rende)

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

Ayrıca:

* 1 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

* 4 yemek kaşığı zeytinyağı

* 2 su bardağı taze bezelye

* 1 adet iri boy havuç (tavla zarı doğranmış)

* 1 adet iri boy patates (tavla zarı doğranmış)

* 1 yemek kaşığı domates salçası

* Varsa 2 adet rende domates

* 7-8 su bardağı sıcak su

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, nane

SAHUR

Mantarlı ıspanaklı hazır yufka böreği

Yapılışı

Yemeklik incecik doğradığınız soğanı, uzunlamasına ve incecik dilimlediğiniz mantarı bir tencerenin ya da tavanın (wok tava olur) içine aktarın. Mantarlar suyunu salıp yeniden çekene kadar karıştırarak 8-10 dakika kavurun. Üzerine salça ve pirinç tanesi doğradığınız sarmısakları da aktarın. Son olarak iri iri doğradığınız ıspanakları da içine katarak, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin. Karıştırın ve 5 dakika sonra ocaktan alın. Soğumaya bırakın. Öte yandan yufkayı ıslatmak için bir kâsede maden suyu ve zeytinyağını karıştırın. Fırça yardımıyla tezgâha yaydığınız yufkanın her tarafına sürüp ıslatın. Hazırladığınız mantarlı harcı, yufkanın her tarafına serpiştirerek yayın. Pişirme kâğıdı serdiğiniz fırın tepsisinde zarf şeklinde katlayın. Üzerine, kalan sostan sürerek çörek otu ve susamla süsleyin. 5 dakika önceden ısıtılmış 180 derecede alt-üst konumdaki fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Ilık ya da sıcak olarak servise sunun.

İftar-Bezelyeli sulu köfte

Malzemeler

* 1 adet hazır yufka

* 300-400 gr kültür mantarı (kestane veya istiridye mantarı da kullanabilirsiniz)

* 1 demet ıspanak (sadece yaprak kısımları kullanılacak)

* 1 adet büyük boy soğan

* 5-6 diş sarmısak

* 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

Yufkayı ıslatmak için:

* Yarım şişe maden suyu (soda)

* 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

* Çörek otu, susam

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