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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

İftar-Bademli tavuklu hünkârbeğendi

23 Mayıs 2020

Yapılışı: Patlıcanların saplarını kesmeden sadece yeşil renkli kenar kısımlarını kesip atın ve yıkayıp kurulayın.

Çatalla birkaç yerlerinden delin. Ocağın üzerinde ya da 200 dereceye ayarladığınız fırının ızgara kısmında, iyice yumuşayıncaya kadar çevirerek közleyin. Kabuklarını soyun ve beklerken kararmamaları için soğuk suda bekletin. Soğuk sütte ya da limonlu zeytinyağında da bekletebilirsiniz.

Beğendi için: 4 yemek kaşığı zeytinyağını bir tencereye ya da derin bir tavaya koyun. Yağ kızar kızmaz unu ilave edip sürekli karıştırarak un köpük köpük olup hafifçe sararıncaya kadar 2-3 dakika kavurun. Önceden fırında közleyip kabuklarını soyduğunuz patlıcanları tavla zarı formunda doğrayın. Ardından doğradığınız patlıcanları kavurduğunuz unun üzerine ilave edip sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. Soğuk sütü de patlıcanların üzerine ekleyin ve ezerek 5-7 dakika karıştırmaya devam edin. Tuz ve karabiberi de ekledikten sonra rendelenmiş kaşarı serpiştirin. Karıştırın ve tencerenin altını kapatın. İsterseniz beğendiyi el blenderi yardımıyla püre haline getirin ve bir tabağa alın.

Bademli tavuk için: Önce tavukları derin bir kaba koyun. Üzerine tuz, zerdeçal, kimyon, karabiber serpiştirip kaşıkla iyice karıştırın. Bir tavaya (wok öneririm) zeytinyağını koyup yüksek ısılı ateşin üzerinde hafifçe kızdırın. Hemen bademleri atıp şöyle bir karıştırıp tavukları ilave edin. Sürekli karıştırarak 8-10 dakika kavurun. Sonra da bademli tavuğu hünkârbeğendinin üzerine koyup servise sunun.

İftar-Bademli tavuklu hünkârbeğendi

Malzemeler

* 5-6 adet orta boy kemer patlıcan

* 4 yemek kaşığı zeytinyağı

* 2 yemek kaşığı un

* 2 su bardağı soğuk süt

* 1 su bardağı dolusu rendelenmiş taze kaşar peyniri

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Bademli tavuk için:

* 250-300 gr kuşbaşı tavuk eti

* 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 çay kaşığı toz zerdeçal, kimyon, karabiber, tarçın

* 1 çay kaşığı tuz

Ayrıca:

* 1 su bardağı kabuğu soyulmuş badem

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