Bugün tatlı bir telaşın başlangıç günü. Biz Müslümanların kutsal ayı ramazan geldi, kavuştuk işte. Saatler kurulup sahurlara kalkmaya başlayacağız. Ne de güzel bir telaş aldı hepimizi değil mi? Tüm aile sofra başında toplanacağız.
Ertesi gün aç ve susuz kalmamak için uygun yemekleri yiyeceği ve bol bol su içeceğiz. İftar sofraları sabırsızlık ve heyecanla hazırlanacak, içilen bir yudum suyla oruçlar açılacak, hurmayla ağızlar tatlanacak.
İyi huy, ahlak, nefse hakim olmak, muhtaçlara yardım eli uzatmak, açları doyurmak, açları anlamak, iftar sofraları kurmak, fesat düşünmemek, vücudu kötü alışkanlıklardan arındırmak...
Ramazan demek hoşgörü, sevgi ve saygı demek. Kavuştuk ayların sultanıyla.
Hepinize iyi ramazanlar diliyor, “hoş geldin ramazan” diyorum ve sahur için özel bir tarifimi sizlere sunuyorum.
Otlu dolama börek
◊ 2 adet hazır yufka
Sos için:
◊ 1 Türk kahvesi fincanı su
◊ 1 Türk kahvesi fincanı sıvı yağ
İçi için:
◊ 1 demet dereotu, maydanoz
(Ayıklanıp, çok ince doğranmış)
◊ 1 demet yeşil soğan
(Ayıklanıp, çok ince doğranmış)
◊ 20-25 adet taze ısırgan otu
(Taze nane, arapsaçı, pancar, pazı olabilir-ayıklanıp, çok ince doğranmış)
◊ 3 yemek kaşığı sıvı yağ
◊ 3-4 yemek kaşığı ufalanmış beyaz peynir ya da lor peynir
Yeşillikleri bir kaba koyun. Dilediğiniz başka yeşillikler de kullanabilirsiniz.
Sıvı yağı ve peyniri katıp, karıştırın.
Birinci yufkayı tezgaha serin. Sos için su ve sıvı yağı bir kasede karıştırıp, fırçayla yufkanın üzerine sürün. İçin yarısını yufkanın üzerine dağıtarak yayın.
Yufkayı 3 parçaya kesin.
Birinci parçayı ucundan kıvırarak rulo şeklinde sarıp, bir ucundan tutup gül gibi içe doğru sarın.Diğer iki parçayı da aynı şekilde hazırlayın.
Büyük bir tavayı orta ısılı ocağa koyun. 1-2 kaşık sıvı yağ ekleyin.
Tava kızınca, kısık ateşe alıp, 3 parça böreği yan yana koyup kızartmaya başlayın.
Altı kızaran börekleri ters çevirin.
Diğer yüzünü de kızartın. Aynı şekilde diğer yufkayı da hazırlayıp pişirin ve sıcak servise sunun.
Sucuklu tam tahıllı ekmek pizzası
◊ 1 paket tam tahıllı tost ekmeği
◊ 20-25 dilim sucuk
◊ 1,5 su bardağı su
◊ 1 su bardağı zeytinyağı
◊ 1 paket kabartma tozu
◊ 1 su bardağı tam buğday unu
Sos için:
◊ 1 yemek kaşığı domates salçası
◊ 1 tatlı kaşığı biber salçası
◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ Yarım su bardağı su
◊ 1 çay kaşığı tuz, kekik, karabiber
Ayrıca:
◊ 1 su bardağı rende tost kaşarı
Yoğurma kabının içine tavla zarı şeklinde doğradığınız ekmekleri koyun. Üzerine suyu, zeytinyağını ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. 5 dakika sonra da yoğurun. Hafifçe yapışan bir hamur elde edin. Hamuru oda sıcaklığında 1-2 saat kadar dinlendirin. Sos için bir tencereye salçaları, yağı, tuzu ve baharatları koyun. Orta ısılı ateşin üzerinde karıştırarak sosu kaynatın ve ocaktan alın. Fırın tepsisini 1 kaşık zeytinyağıyla yağlayın. Hamuru tepsi boyutuna gelinceye dek yayın. Soğuyan sosu hamurun her tarafına dağıtın.
Peynirin yarısını serpiştirip, sucukları hamurun üzerine sıra sıra dizin. Kalan peynirleri de serpiştirin. Fırında sucuk pişinceye dek 20 dakika kadar pişirin.
Hoş geldin Ramazan
Bugün tatlı bir telaşın başlangıç günü. Biz Müslümanların kutsal ayı ramazan geldi, kavuştuk işte. Saatler kurulup sahurlara kalkmaya başlayacağız. Ne de güzel bir telaş aldı hepimizi değil mi? Tüm aile sofra başında toplanacağız.
Ertesi gün aç ve susuz kalmamak için uygun yemekleri yiyeceği ve bol bol su içeceğiz. İftar sofraları sabırsızlık ve heyecanla hazırlanacak, içilen bir yudum suyla oruçlar açılacak, hurmayla ağızlar tatlanacak.
İyi huy, ahlak, nefse hakim olmak, muhtaçlara yardım eli uzatmak, açları doyurmak, açları anlamak, iftar sofraları kurmak, fesat düşünmemek, vücudu kötü alışkanlıklardan arındırmak...
Ramazan demek hoşgörü, sevgi ve saygı demek. Kavuştuk ayların sultanıyla.
Hepinize iyi ramazanlar diliyor, “hoş geldin ramazan” diyorum ve sahur için özel bir tarifimi sizlere sunuyorum.
Otlu dolama börek
◊ 2 adet hazır yufka
Sos için:
◊ 1 Türk kahvesi fincanı su
◊ 1 Türk kahvesi fincanı sıvı yağ
İçi için:
◊ 1 demet dereotu, maydanoz
(Ayıklanıp, çok ince doğranmış)
◊ 1 demet yeşil soğan
(Ayıklanıp, çok ince doğranmış)
◊ 20-25 adet taze ısırgan otu
(Taze nane, arapsaçı, pancar, pazı olabilir-ayıklanıp, çok ince doğranmış)
◊ 3 yemek kaşığı sıvı yağ
◊ 3-4 yemek kaşığı ufalanmış beyaz peynir ya da lor peynir
Yeşillikleri bir kaba koyun. Dilediğiniz başka yeşillikler de kullanabilirsiniz.
Sıvı yağı ve peyniri katıp, karıştırın.
Birinci yufkayı tezgaha serin. Sos için su ve sıvı yağı bir kasede karıştırıp, fırçayla yufkanın üzerine sürün. İçin yarısını yufkanın üzerine dağıtarak yayın.
Yufkayı 3 parçaya kesin.
Birinci parçayı ucundan kıvırarak rulo şeklinde sarıp, bir ucundan tutup gül gibi içe doğru sarın.Diğer iki parçayı da aynı şekilde hazırlayın.
Büyük bir tavayı orta ısılı ocağa koyun. 1-2 kaşık sıvı yağ ekleyin.
Tava kızınca, kısık ateşe alıp, 3 parça böreği yan yana koyup kızartmaya başlayın.
Altı kızaran börekleri ters çevirin.
Diğer yüzünü de kızartın. Aynı şekilde diğer yufkayı da hazırlayıp pişirin ve sıcak servise sunun.
Sucuklu tam tahıllı ekmek pizzası
◊ 1 paket tam tahıllı tost ekmeği
◊ 20-25 dilim sucuk
◊ 1,5 su bardağı su
◊ 1 su bardağı zeytinyağı
◊ 1 paket kabartma tozu
◊ 1 su bardağı tam buğday unu
Sos için:
◊ 1 yemek kaşığı domates salçası
◊ 1 tatlı kaşığı biber salçası
◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ Yarım su bardağı su
◊ 1 çay kaşığı tuz, kekik, karabiber
Ayrıca:
◊ 1 su bardağı rende tost kaşarı
Yoğurma kabının içine tavla zarı şeklinde doğradığınız ekmekleri koyun. Üzerine suyu, zeytinyağını ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. 5 dakika sonra da yoğurun. Hafifçe yapışan bir hamur elde edin. Hamuru oda sıcaklığında 1-2 saat kadar dinlendirin. Sos için bir tencereye salçaları, yağı, tuzu ve baharatları koyun. Orta ısılı ateşin üzerinde karıştırarak sosu kaynatın ve ocaktan alın. Fırın tepsisini 1 kaşık zeytinyağıyla yağlayın. Hamuru tepsi boyutuna gelinceye dek yayın. Soğuyan sosu hamurun her tarafına dağıtın.
Peynirin yarısını serpiştirip, sucukları hamurun üzerine sıra sıra dizin. Kalan peynirleri de serpiştirin. Fırında sucuk pişinceye dek 20 dakika kadar pişirin.