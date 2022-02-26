HATAY - Çokkültürlü mutfağıyla ünlü bir şehir

Lezzetli mezeleri dillere destan Hatay’dan iki pratik tarifim var bu hafta. Yoğrularak yapılan bol naneli kısır ve patatesli sini kebabı...
HATAY’IN SARMA İÇİ (HATAY USULÜ KISIR)
(6-8 kişilik)
NE LAZIM?
* 2 su bardağı esmer ince bulgur (Güneydoğu’nun kahverengi ince bulguru)
* 2 yemek kaşığı tatlı biber salçası
* 2 domates (küp doğranmış)
* 4 yemek kaşığı nar ekşisi
* 1 demet taze nane (ince doğranmış)
* 1 demet maydanoz (ince doğranmış)
* 6-7 taze soğan (ince doğranmış)
* 1 su bardağı zeytinyağı
* 1.5 su bardağı su
* 2 çay kaşığı tuz
* 2 çay kaşığı karabiber
NASIL YAPARIM?
* Esmer bulguru geniş ve derin bir kaba koyup üzerine tuz, karabiber ve salçayı ekleyin. Suyun yarısını katıp bastırarak yoğurmaya başlayın.
* Biraz yoğurduktan sonra suyun kalanını da ilave edip yoğurmayı sürdürün. Yoğurma işlemi sonrasında yumuşayan bulgura domates, nar ekşisi ve zeytinyağını ekleyip yoğurmaya devam edin.
* Nane, maydanoz ve taze soğanı da ekleyip iyice karıştırın. Küp küp doğranmış domates ve salatalık, halka halka doğranmış soğanla süsleyip servis edebilirsiniz.
BİR ÖNERİ
Domates yerine salçasını tercih edebilirsiniz. Kullanılacak salça, nar ekşisi ve zeytinyağının kalitesi yemeğin lezzetini etkiler.
PATATESLİ SİNİ KEBABI
(4-6 kişilik)
NE LAZIM?
* 750 gr dana döş kıyma (orta yağlı)
* 2 büyük kırmızı soğan
* 1 büyük kırmızıbiber
* 2 yeşil sivri biber
* 2 orta boy domates (elma dilim doğranmış)
* 2 patates (elma dilim doğranmış)
* 5 diş sarımsak
* 1 demet maydanoz (ince doğranmış)
* 1’er tatlı kaşığı tuz, kimyon, karabiber, pul biber
* 2 yemek kaşığı zeytinyağı (kabı yağlamak için)
Sosu için;
* 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası
* 1 fincan zeytinyağı
* 1 su bardağı su
NASIL YAPARIM?
* Soğan, sarımsak ve kırmızıbiberi pirinç tanesi büyüklüğüne gelene kadar robotta çekin. Daha sonra derin bir kaba aktarın.
* Kabın içine maydanoz, kıyma ve baharat çeşitlerini ilave edip yoğurmaya başlayın.
* Orta büyüklükteki bir borcam, bakır tepsi veya fırın kabını zeytinyağıyla yağlayın. Kıymalı harcı üzerine yerleştirip 1.5-2 santim kalınlığında olacak şekilde elinizle bastırarak yayın. Bu sırada elinizi sık sık ıslatın.
* Kıymanın üzerine patates, domates ve iri doğranmış sivri biberleri yerleştirin.
* Salçayı suyla açın ve elde ettiğiniz sosu sebzeli kıymanın üzerine gezdirin. En son bir fincan zeytinyağını ekleyip 200 dereceye ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar, en az 35 dakika pişirin.
NOT
Bu tarifte kullanılan kırmızıbibere Hatay’da tarhana biberi veya salçalık biber de denir. Kıyma pişince suyunu kaybedip çekecektir. Piştikten sonra kenarlarda boşluk kalması usuldendir.
HATAY - Çokkültürlü mutfağıyla ünlü bir şehir
Lezzetli mezeleri dillere destan Hatay’dan iki pratik tarifim var bu hafta. Yoğrularak yapılan bol naneli kısır ve patatesli sini kebabı...
HATAY’IN SARMA İÇİ (HATAY USULÜ KISIR)
(6-8 kişilik)
NE LAZIM?
* 2 su bardağı esmer ince bulgur (Güneydoğu’nun kahverengi ince bulguru)
* 2 yemek kaşığı tatlı biber salçası
* 2 domates (küp doğranmış)
* 4 yemek kaşığı nar ekşisi
* 1 demet taze nane (ince doğranmış)
* 1 demet maydanoz (ince doğranmış)
* 6-7 taze soğan (ince doğranmış)
* 1 su bardağı zeytinyağı
* 1.5 su bardağı su
* 2 çay kaşığı tuz
* 2 çay kaşığı karabiber
NASIL YAPARIM?
* Esmer bulguru geniş ve derin bir kaba koyup üzerine tuz, karabiber ve salçayı ekleyin. Suyun yarısını katıp bastırarak yoğurmaya başlayın.
* Biraz yoğurduktan sonra suyun kalanını da ilave edip yoğurmayı sürdürün. Yoğurma işlemi sonrasında yumuşayan bulgura domates, nar ekşisi ve zeytinyağını ekleyip yoğurmaya devam edin.
* Nane, maydanoz ve taze soğanı da ekleyip iyice karıştırın. Küp küp doğranmış domates ve salatalık, halka halka doğranmış soğanla süsleyip servis edebilirsiniz.
BİR ÖNERİ
Domates yerine salçasını tercih edebilirsiniz. Kullanılacak salça, nar ekşisi ve zeytinyağının kalitesi yemeğin lezzetini etkiler.
PATATESLİ SİNİ KEBABI
(4-6 kişilik)
NE LAZIM?
* 750 gr dana döş kıyma (orta yağlı)
* 2 büyük kırmızı soğan
* 1 büyük kırmızıbiber
* 2 yeşil sivri biber
* 2 orta boy domates (elma dilim doğranmış)
* 2 patates (elma dilim doğranmış)
* 5 diş sarımsak
* 1 demet maydanoz (ince doğranmış)
* 1’er tatlı kaşığı tuz, kimyon, karabiber, pul biber
* 2 yemek kaşığı zeytinyağı (kabı yağlamak için)
Sosu için;
* 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası
* 1 fincan zeytinyağı
* 1 su bardağı su
NASIL YAPARIM?
* Soğan, sarımsak ve kırmızıbiberi pirinç tanesi büyüklüğüne gelene kadar robotta çekin. Daha sonra derin bir kaba aktarın.
* Kabın içine maydanoz, kıyma ve baharat çeşitlerini ilave edip yoğurmaya başlayın.
* Orta büyüklükteki bir borcam, bakır tepsi veya fırın kabını zeytinyağıyla yağlayın. Kıymalı harcı üzerine yerleştirip 1.5-2 santim kalınlığında olacak şekilde elinizle bastırarak yayın. Bu sırada elinizi sık sık ıslatın.
* Kıymanın üzerine patates, domates ve iri doğranmış sivri biberleri yerleştirin.
* Salçayı suyla açın ve elde ettiğiniz sosu sebzeli kıymanın üzerine gezdirin. En son bir fincan zeytinyağını ekleyip 200 dereceye ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar, en az 35 dakika pişirin.
NOT
Bu tarifte kullanılan kırmızıbibere Hatay’da tarhana biberi veya salçalık biber de denir. Kıyma pişince suyunu kaybedip çekecektir. Piştikten sonra kenarlarda boşluk kalması usuldendir.