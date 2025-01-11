Hamuru kıtır, üzeri krema ve peynir kaplı…

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TAVUKLU-MANTARLI KİŞ (6-8 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 1 kg kuşbaşı tavuk kalça eti

◊ 400 gr taze mantar ◊ 4 adet yeşil sivri biber ◊ 1 adet orta boy patlıcan

◊ 4 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 1’er çay kaşığı tuz, karabiber

Hamuru için

◊ 400 gr un

◊ 4 adet yumurta

◊ 160 gr bitkisel margarin (oda sıcaklığında yumuşamış olmalı)

◊ 1 çay kaşığı tuz

İç malzemesi için

◊ 3 adet yumurta

◊ 200 gr krema

◊ 250 gr rendelenmiş taze kaşar

◊ 1’er çay kaşığı tuz, karabiber

Sunum için

◊ 2 adet kırmızı uzun biber

◊ 2 adet sarı dolmalık biber

◊ 2 adet yeşil dolmalık biber

◊ Çeri domates

NASIL YAPARIM?

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◊ Kuşbaşı tavuk etini, 2 yemek kaşığı sıvıyağı ısıttığınız bir tavada 8-10 dakika kavurun. Tuz-karabiber serpip kapatın.

◊ Mantar, yeşil biber ve patlıcanları küp küp doğrayıp 10 dakika kadar kavurun. Tavuğu ve sebzeleri soğutun.

◊ Un, yumurta, tuz ve margarini karıştırma kabına koyup ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 45 dakika kadar dinlendirin.

◊ Dinlenmiş hamuru unlanmış tezgâhta fırın tepsisinden büyük olacak şekilde açın. Tepsiyi (büyük bir borcam da kullanabilirsiniz) yağlayıp hamuru yayın. Hamurun kenarındaki fazlalıkları koparın. Soğumuş olan sebzeleri ve tavuğu hamurun üzerine yayın.

◊ 3 yumurtayı derin bir kapta çırpın. Krema, tuz ve karabiber katıp çırpmaya devam edin. Karışımı hamurun üzerine döküp 1 tutam kaşar serpin.

◊ 180 derece fırında 40-50 dakika kadar pişirin. Son 10 dakikada kaşarın kalanını serpip tekrar fırına verin.

◊ Üçgen dilimleyip yanına jülyen doğrayarak az miktarda sıvıyağda çevirdiğiniz sebzeleri koyun.

PIRASALI KİŞ (6-8 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

Hamuru için

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◊ 125 gr bitkisel margarin

◊ 3 yemek kaşığı yoğurt

◊ 1 çay kaşığı kabartma tozu

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 2,5 su bardağı un

Üzeri için

◊ 2 adet pırasa

◊ 1 demet dereotu

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 1 su bardağı krema

◊ 2 adet yumurta

◊ 4 çay kaşığı un

◊ 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

◊ 6 çay kaşığı kuru nane, kuru kekik

NASIL YAPARIM?

◊ Tuz ve kabartma tozunu hamur yoğurma kabında karıştırın. Yoğurt ve yumuşamış margarini ilave edin. Unu azar azar ekleyip yoğurun.

◊ Hamuru buzdolabında 20 dakika dinlendirin.

◊ Tezgâhta merdaneyle açın.

◊ Yağlanmış 25-30 santim çapındaki yuvarlak kalıba dibini ve kenarlarını kaplayacak şekilde bastırarak yayın. Hamuru birkaç yerinden çatalla delin.

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◊ Pırasaları ayıklayıp, boylamasına 2’ye kesip incecik doğrayın. Tuzlayıp bekletin.

◊ Yumurtaları kırıp çatalla iyice çırpın. Kuru nane, kekik, rendelenmiş peynir ve incecik kıyılmış dereotunu ekleyip birkaç dakika daha çırpın. Pırasaları ekleyip iyice karıştırın.

◊ Krema ve un ilave edip karıştırmaya devam edin.

◊ Bu karışımı kalıptaki hamura döküp önceden ısıtılmış 180 derece fırında

40 dakika kadar pişirin.

TAVUKLU-SOSİSLİ KİŞ (6-8 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 1 tavuk göğüs eti

◊ 3 adet soyulmuş sosis

◊ 2 adet yeşil sivri biber

◊ 4 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 1’er çay kaşığı tuz, karabiber

Hamuru için

◊ Yaklaşık 2,5 su bardağı un

◊ 3 yemek kaşığı yoğurt

◊ 125 gr yumuşak bitkisel margarin

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◊ 1/2 paket kabartma tozu

◊ 1 çay kaşığı tuz

İç malzemesi için

◊ 3 adet yumurta

◊ 200 ml krema

◊ 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

◊ 1’er çay kaşığı tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

◊ Tavla zarı gibi doğradığınız göğüs etini ve sosisleri 2 yemek kaşığı sıvıyağ koyduğunuz bir tencerede 2-3 dakika kavurun. İnce doğradığınız biberleri katıp, 2 dakika daha kavurup ocaktan alın. Tuz-karabiberle tatlandırın.

◊ Hamur malzemelerinin tümünü ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Streç filmle kaplayıp buzdolabında 45 dakika dinlendirin.

◊ Dinlenmiş hamuru açın. Hamuru yağlanmış tepsiye kenarlarını yükselterek yayın. Kenarındaki fazlalıkları koparın. İsterseniz kiş hamurunu küçük tart kalıplarına da yerleştirebilirsiniz.

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◊ Yumurtaları soğuyan sosisli tavuğun üzerine kırın. Rendelenmiş peynir, krema, tuz ve karabiberi ekleyip malzemeleri çatalla iyice çırpın.

◊ Karışımı hamurun üzerine yayın.

◊ 180 derecede ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişirin.