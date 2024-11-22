×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarSahrap SOYSALHafif, pratik, leziz kuplar
Sahrap Soysal
Sahrap Soysal
Sahrap SoysalYazarın Tüm Yazıları

Hafif, pratik, leziz kuplar

#Kut#Tatlı#Tarif

Aniden gelen misafire ya da akşam yemeğinden sonra bastıran ‘bir tatlı olsa da yesek’ krizlerine deva olacak harika iki reçeteyle geldim bu hafta. Elinizin altındaki malzemelerle her an yapabileceğiniz bu tarifler kuplarda servis edildiği ve dolapta birkaç gün saklanabildiği için de çok pratik.

Haberin Devamı

ÇİKOLATALI KUP (6 kişilik)

Hafif, pratik, leziz kuplar

NE LAZIM?

Muhallebi için

1 litre süt

1 tepeleme yemek kaşığı un

2 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu

3 adet yumurtanın sarısı

1 paket vanilya

1 paket hazır süt kreması (200 ml)

1-2 adet nohut büyüklüğünde damlasakızı

1 su bardağı toz şeker

Üzeri için

4 tepeleme yemek kaşığı kakao

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı toz şeker

2 adet yumurtanın sarısı

30 gr eritilip ılıtılmış tereyağı

NASIL YAPARIM?

Un, pirinç unu, vanilya ve toz şekeri orta boy bir tencereye aktarıp yumurta sarılarını ve varsa damlasakızını ekleyin. Sütü de azar azar ilave edip tel çırpıcı yardımıyla çırpın.

Haberin Devamı

Tencereyi orta ısılı ateşin üzerine oturtup tel çırpıcıyla çırpmaya devam ederek kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynadıktan
1 dakika sonra ocaktan alıp hazır süt kremasını ekleyin ve mikserin yüksek devriyle 5 dakika kadar çırpın.

Muhallebinin hafifçe ılık hale gelmesini bekleyip kup bardaklara ya da kâselere paylaştırın.

Kakao, süt, toz şeker ve yumurta sarılarını mutfak robotuna aktarın. Eritilmiş yağı ekleyip pürüzsüz kıvama gelinceye kadar çekin. (Bu işlemi tel çırpıcıyla da yapabilirsiniz.) Bu sosu pişirmeyeceksiniz.

Sosu soğumuş muhallebilerin üzerine gezdirin.

İsterseniz şekerlemelerle süsleyip buzdolabında bekletin ve soğuk servis edin.

MADLEN KUP (4 kişilik)

Hafif, pratik, leziz kuplar

NE LAZIM?

4 su bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker (küçük boy, eski tip çay bardağı kullanın)

1 çay bardağı un

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı yumuşak tereyağı

10-12 adet bebe bisküvisi

7-8 adet madlen çikolata

NASIL YAPARIM?

Muhallebiyi hazırlamak için süt, toz şeker ve unu orta boy bir tencereye koyup kısık ateşte, sürekli karıştırarak, muhallebi kıvamına gelinceye kadar kaynatın.

Pişen muhallebiye tereyağını ekleyip iyice karıştırın ve tencereyi ocaktan alın.

Haberin Devamı

Vanilyayı ilave edip mikserle 2-3 dakika çırpın.

Kup bardaklarının ya da kâselerin dibine ufalanmış bebe bisküvilerini eşit şekilde paylaştırın. Üzerlerine muhallebiyi eşit şekilde aktarın.

Muhallebiler henüz sıcak haldeyken üzerlerine madlen çikolataları paylaştırın. Muhallebinin sıcaklığıyla eriyen çikolata tatlıya çok hoş bir tat katacaktır.

Buzdolabında soğuttuktan sonra servise sunun.

#Kut#Tatlı#Tarif
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Her şeyi çok hızlı yapıyorsun, şimdi dur ve biraz düşün!

DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

Sanki 30 yıldır orada...

 EBRU ERKE
EBRU ERKE

Kimbilir hangi ocaklar yanacaktı

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Erdoğan neden dünya lideridir (6)

 FUAT BOL
FUAT BOL

Ver 42 bin lirayı, oynat Messi'yi

 MURAT FEVZİ TANIRLI
MURAT FEVZİ TANIRLI
TÜM YAZARLARIMIZ