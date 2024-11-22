Hafif, pratik, leziz kuplar

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ÇİKOLATALI KUP (6 kişilik)





NE LAZIM?

Muhallebi için

◊ 1 litre süt

◊ 1 tepeleme yemek kaşığı un

◊ 2 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu

◊ 3 adet yumurtanın sarısı

◊ 1 paket vanilya

◊ 1 paket hazır süt kreması (200 ml)

◊ 1-2 adet nohut büyüklüğünde damlasakızı

◊ 1 su bardağı toz şeker

Üzeri için

◊ 4 tepeleme yemek kaşığı kakao

◊ 1/2 su bardağı süt

◊ 1/2 su bardağı toz şeker

◊ 2 adet yumurtanın sarısı

◊ 30 gr eritilip ılıtılmış tereyağı

NASIL YAPARIM?

◊ Un, pirinç unu, vanilya ve toz şekeri orta boy bir tencereye aktarıp yumurta sarılarını ve varsa damlasakızını ekleyin. Sütü de azar azar ilave edip tel çırpıcı yardımıyla çırpın.

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◊ Tencereyi orta ısılı ateşin üzerine oturtup tel çırpıcıyla çırpmaya devam ederek kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynadıktan

1 dakika sonra ocaktan alıp hazır süt kremasını ekleyin ve mikserin yüksek devriyle 5 dakika kadar çırpın.

◊ Muhallebinin hafifçe ılık hale gelmesini bekleyip kup bardaklara ya da kâselere paylaştırın.

◊ Kakao, süt, toz şeker ve yumurta sarılarını mutfak robotuna aktarın. Eritilmiş yağı ekleyip pürüzsüz kıvama gelinceye kadar çekin. (Bu işlemi tel çırpıcıyla da yapabilirsiniz.) Bu sosu pişirmeyeceksiniz.

◊ Sosu soğumuş muhallebilerin üzerine gezdirin.

◊ İsterseniz şekerlemelerle süsleyip buzdolabında bekletin ve soğuk servis edin.

MADLEN KUP (4 kişilik)





NE LAZIM?

◊ 4 su bardağı süt

◊ 1 çay bardağı toz şeker (küçük boy, eski tip çay bardağı kullanın)

◊ 1 çay bardağı un

◊ 1 paket vanilya

◊ 1 yemek kaşığı yumuşak tereyağı

◊ 10-12 adet bebe bisküvisi

◊ 7-8 adet madlen çikolata

NASIL YAPARIM?

◊ Muhallebiyi hazırlamak için süt, toz şeker ve unu orta boy bir tencereye koyup kısık ateşte, sürekli karıştırarak, muhallebi kıvamına gelinceye kadar kaynatın.

◊ Pişen muhallebiye tereyağını ekleyip iyice karıştırın ve tencereyi ocaktan alın.

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◊ Vanilyayı ilave edip mikserle 2-3 dakika çırpın.

◊ Kup bardaklarının ya da kâselerin dibine ufalanmış bebe bisküvilerini eşit şekilde paylaştırın. Üzerlerine muhallebiyi eşit şekilde aktarın.

◊ Muhallebiler henüz sıcak haldeyken üzerlerine madlen çikolataları paylaştırın. Muhallebinin sıcaklığıyla eriyen çikolata tatlıya çok hoş bir tat katacaktır.



◊ Buzdolabında soğuttuktan sonra servise sunun.