Hafif, pratik, leziz kuplar

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ÇİKOLATALI KUP (6 kişilik)
NE LAZIM?
Muhallebi için
◊ 1 litre süt
◊ 1 tepeleme yemek kaşığı un
◊ 2 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu
◊ 3 adet yumurtanın sarısı
◊ 1 paket vanilya
◊ 1 paket hazır süt kreması (200 ml)
◊ 1-2 adet nohut büyüklüğünde damlasakızı
◊ 1 su bardağı toz şeker
Üzeri için
◊ 4 tepeleme yemek kaşığı kakao
◊ 1/2 su bardağı süt
◊ 1/2 su bardağı toz şeker
◊ 2 adet yumurtanın sarısı
◊ 30 gr eritilip ılıtılmış tereyağı
NASIL YAPARIM?
◊ Un, pirinç unu, vanilya ve toz şekeri orta boy bir tencereye aktarıp yumurta sarılarını ve varsa damlasakızını ekleyin. Sütü de azar azar ilave edip tel çırpıcı yardımıyla çırpın.
◊ Tencereyi orta ısılı ateşin üzerine oturtup tel çırpıcıyla çırpmaya devam ederek kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynadıktan
1 dakika sonra ocaktan alıp hazır süt kremasını ekleyin ve mikserin yüksek devriyle 5 dakika kadar çırpın.
◊ Muhallebinin hafifçe ılık hale gelmesini bekleyip kup bardaklara ya da kâselere paylaştırın.
◊ Kakao, süt, toz şeker ve yumurta sarılarını mutfak robotuna aktarın. Eritilmiş yağı ekleyip pürüzsüz kıvama gelinceye kadar çekin. (Bu işlemi tel çırpıcıyla da yapabilirsiniz.) Bu sosu pişirmeyeceksiniz.
◊ Sosu soğumuş muhallebilerin üzerine gezdirin.
◊ İsterseniz şekerlemelerle süsleyip buzdolabında bekletin ve soğuk servis edin.
MADLEN KUP (4 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 4 su bardağı süt
◊ 1 çay bardağı toz şeker (küçük boy, eski tip çay bardağı kullanın)
◊ 1 çay bardağı un
◊ 1 paket vanilya
◊ 1 yemek kaşığı yumuşak tereyağı
◊ 10-12 adet bebe bisküvisi
◊ 7-8 adet madlen çikolata
NASIL YAPARIM?
◊ Muhallebiyi hazırlamak için süt, toz şeker ve unu orta boy bir tencereye koyup kısık ateşte, sürekli karıştırarak, muhallebi kıvamına gelinceye kadar kaynatın.
◊ Pişen muhallebiye tereyağını ekleyip iyice karıştırın ve tencereyi ocaktan alın.
◊ Vanilyayı ilave edip mikserle 2-3 dakika çırpın.
◊ Kup bardaklarının ya da kâselerin dibine ufalanmış bebe bisküvilerini eşit şekilde paylaştırın. Üzerlerine muhallebiyi eşit şekilde aktarın.
◊ Muhallebiler henüz sıcak haldeyken üzerlerine madlen çikolataları paylaştırın. Muhallebinin sıcaklığıyla eriyen çikolata tatlıya çok hoş bir tat katacaktır.
◊ Buzdolabında soğuttuktan sonra servise sunun.
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