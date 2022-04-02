Geniş bir tencereye etleri ve zeytinyağını koyup orta ısılı ateşte karıştırarak 10 dakika pişirin.
MALZEMELER
* 1 kg kuşbaşı kuzu eti
* 4 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 iri boy kuru soğan
* 5 su bardağı sıcak su
* 1 kapya biber
* 1 orta boy patates
* 1 orta boy havuç
* 1 su bardağı dolusu bezelye (konserve)
* Varsa 2 domates
* 2 yemek kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Geniş bir tencereye etleri ve zeytinyağını koyup orta ısılı ateşte karıştırarak 10 dakika pişirin. İnce, yarım ay doğranmış kuru soğanı katıp pişirin. Daha sonrasında sıcak suyu ekleyerek pişmeye bırakın. Etler yumuşayıp suyunu çektiğinde ince doğranmış biberi, küp doğranmış patates, havuç ve bezelyeyi ilave edin. Son olarak doğranmış domatesi ekleyip karıştırın. Daha sonrasında ocaktan alıp fırın kabına boşaltın. Üzerini ıslatılmış pişirme kâğıdıyla kaplayın. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 40–50 dakika pişirin.
ISPANAKLI KOLBÖREĞİ
MALZEMELER
* 1 kg ıspanak
* 2 hazır yufka
* 1 iri boy kuru soğan
* 2 demet dereotu
* 4 yemek kaşığı zeytinyağı
* 250-300 gr tuzsuz lor peyniri
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber
Üzeri için:
* Susam ve çörekotu
YAPILIŞI
Önce ıspanakları ayıklayıp, yıkayıp süzün ve irice doğrayın. Geniş bir tencereye ince kıyılmış kuru soğan ve zeytinyağını koyun. Orta ısılı ateşte 2 dakika kavurun. Ateşi yükseltin ve ıspanakları katıp karıştırın. 5 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın. İçine tuz ve diğer baharatları katın. Loru ekleyin ve soğumaya bırakın. Yufkanın birini tezgâha yayın ve 3 eşit parçaya kesin. Soğuyan ıspanaklı harçtan bu parçalara paylaştırın. Uzun kenarından başlayarak rulo şeklinde sarıp 30 santimetre çapında yağlanmış fırın kalıbının tam ortasına gül şekli vererek oturtun. Her sardığınız böreği bunun etrafına dolayın. Böreği önceden ısıttığınız 200 derecedeki fırına atın. 30 dakika kadar, böreğin üzeri kızarıncaya dek pişirin. Sonrasında fırından çıkarıp servis edin.
Garnitürlü Taskebabı
Geniş bir tencereye etleri ve zeytinyağını koyup orta ısılı ateşte karıştırarak 10 dakika pişirin.
MALZEMELER
* 1 kg kuşbaşı kuzu eti
* 4 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 iri boy kuru soğan
* 5 su bardağı sıcak su
* 1 kapya biber
* 1 orta boy patates
* 1 orta boy havuç
* 1 su bardağı dolusu bezelye (konserve)
* Varsa 2 domates
* 2 yemek kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Geniş bir tencereye etleri ve zeytinyağını koyup orta ısılı ateşte karıştırarak 10 dakika pişirin. İnce, yarım ay doğranmış kuru soğanı katıp pişirin. Daha sonrasında sıcak suyu ekleyerek pişmeye bırakın. Etler yumuşayıp suyunu çektiğinde ince doğranmış biberi, küp doğranmış patates, havuç ve bezelyeyi ilave edin. Son olarak doğranmış domatesi ekleyip karıştırın. Daha sonrasında ocaktan alıp fırın kabına boşaltın. Üzerini ıslatılmış pişirme kâğıdıyla kaplayın. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 40–50 dakika pişirin.
ISPANAKLI KOLBÖREĞİ
MALZEMELER
* 1 kg ıspanak
* 2 hazır yufka
* 1 iri boy kuru soğan
* 2 demet dereotu
* 4 yemek kaşığı zeytinyağı
* 250-300 gr tuzsuz lor peyniri
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber
Üzeri için:
* Susam ve çörekotu
YAPILIŞI
Önce ıspanakları ayıklayıp, yıkayıp süzün ve irice doğrayın. Geniş bir tencereye ince kıyılmış kuru soğan ve zeytinyağını koyun. Orta ısılı ateşte 2 dakika kavurun. Ateşi yükseltin ve ıspanakları katıp karıştırın. 5 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın. İçine tuz ve diğer baharatları katın. Loru ekleyin ve soğumaya bırakın. Yufkanın birini tezgâha yayın ve 3 eşit parçaya kesin. Soğuyan ıspanaklı harçtan bu parçalara paylaştırın. Uzun kenarından başlayarak rulo şeklinde sarıp 30 santimetre çapında yağlanmış fırın kalıbının tam ortasına gül şekli vererek oturtun. Her sardığınız böreği bunun etrafına dolayın. Böreği önceden ısıttığınız 200 derecedeki fırına atın. 30 dakika kadar, böreğin üzeri kızarıncaya dek pişirin. Sonrasında fırından çıkarıp servis edin.