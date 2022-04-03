Etli Üzlemeli Urfa Pilavı

Üzleme için geniş bir tencereye eti koyup orta ısıda kendi suyu ve yağıyla 5 dakika kavurun.
MALZEMELER
Üzlemesi için:
* 300-400 gr kuşbaşı kuzu eti (minik stelik olsun)
* 200 gr haşlanmış nohut
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* Yarım su bardağı üzüm pekmezi
* 1 kahve fincanı zeytinyağı
* 100 gr çekirdeksiz üzüm
* 1 çay bardağı badem ya da kaju
* 5 su bardağı sıcak su
Pilav için:
* 2 su bardağı basmati pirinç
* 2 su bardağı sıcak su
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, zerdeçal
* 1 yemek kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Üzleme için geniş bir tencereye eti koyup orta ısıda kendi suyu ve yağıyla 5 dakika kavurun. Zeytinyağını katıp 7-8 dakika pişirin. 5 bardak sıcak suyu katıp, et iyice yumuşayıp suyunu çekinceye dek pişirin. Hemen üzerine pekmezi, yıkanmış ve süzülmüş üzümleri ilave edin. Nohudu ve badem ya da fıstıkları katıp, sürekli karıştırarak 8-10 dakika pişirip ocaktan alın. Öte yandan verilen ölçülerle zerdeçallı sade pilavı pişirip bir servis tabağına aktarın. Üzerine hazırladığınız üzlemeyi aktarın ve sıcak servise sunun.
BADEMLİ PEKMEZLİ ŞAMBALİ
MALZEMELER
* 500 gr irmik
* Yarım su bardağı un
* 2 su bardağı yoğurt
* Yarım su bardağı tozşeker
* Yarım su bardağı süt
* 1 paket karbonat (veya kabartma tozu)
Şerbet için:
* 3 su bardağı su
* 1,5 su bardağı şeker (İsterseniz şekeri 2,5 su bardağı kullanabilirsiniz)
Ayrıca:
*4 yemek kaşığı pekmez
* 1 yemek kaşığı tahin
* 2 yemek kaşığı sıvıyağ
* 15-20 adet kabuklu badem
YAPILIŞI
Derin bir kabın içine irmik, un, şeker ve sütü koyun. Yoğurdun içine karbonatı (veya kabartma tozunu) ilave edip çatalla karıştırın ve 2-3 dakika bekletin. Böylece karbonat çözülüp hamuru daha iyi kabartacaktır. Sonra da unlu karışımın içine aktarıp spatulayla iyice karıştırın. İsterseniz elinizle yoğurun. Çok katı bir hamur elde edeceksiniz. Hamurun üzerini streç film ile kapatıp buzdolabında 2 saat bekletin. İrmik şişecek ve hamur tam kıvamına gelecektir. Şimdi en az 30 cm uzunluğunda, 20 cm eninde derin bir fırın kabının içini ve kenarlarını sıvıyağa batırdığınız fırçayla iyice yağlayın. 2 kaşık pekmez ve 1 kaşık tahini kalıbın içine dökün ve fırçayla dağıtın. Dolaptan hamuru çıkarın ve elinizi suya (veya sıvıyağa) batırarak hamuru kalıba iyice yayın ve üstünü düzeltin. Keskin bir bıçakla dilimlere ayırıp her bir dilimin üzerine 2-3 badem dizin. Kalan 2 kaşık pekmezi de en üste gezdirin. Fırını 180 derece alt-üst ayara getirip 5 dakika önceden ısıtın. Sıcak fırında tatlıyı, üzeri iyice kızarıp hafif kahverengileşinceye dek en az 45 dakika pişirin. Şerbet için su ve şekeri ufak bir tencerede kaynatın. Altını kısıp 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Soğumaya bırakın. Pişen tatlıyı fırından alın, biraz ılınsın. Tekrar dilimleyin, soğuk şerbeti azar azar gezdirin. İyice çekince servise sunun.
Etli Üzlemeli Urfa Pilavı
Üzleme için geniş bir tencereye eti koyup orta ısıda kendi suyu ve yağıyla 5 dakika kavurun.
MALZEMELER
Üzlemesi için:
* 300-400 gr kuşbaşı kuzu eti (minik stelik olsun)
* 200 gr haşlanmış nohut
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* Yarım su bardağı üzüm pekmezi
* 1 kahve fincanı zeytinyağı
* 100 gr çekirdeksiz üzüm
* 1 çay bardağı badem ya da kaju
* 5 su bardağı sıcak su
Pilav için:
* 2 su bardağı basmati pirinç
* 2 su bardağı sıcak su
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, zerdeçal
* 1 yemek kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Üzleme için geniş bir tencereye eti koyup orta ısıda kendi suyu ve yağıyla 5 dakika kavurun. Zeytinyağını katıp 7-8 dakika pişirin. 5 bardak sıcak suyu katıp, et iyice yumuşayıp suyunu çekinceye dek pişirin. Hemen üzerine pekmezi, yıkanmış ve süzülmüş üzümleri ilave edin. Nohudu ve badem ya da fıstıkları katıp, sürekli karıştırarak 8-10 dakika pişirip ocaktan alın. Öte yandan verilen ölçülerle zerdeçallı sade pilavı pişirip bir servis tabağına aktarın. Üzerine hazırladığınız üzlemeyi aktarın ve sıcak servise sunun.
BADEMLİ PEKMEZLİ ŞAMBALİ
MALZEMELER
* 500 gr irmik
* Yarım su bardağı un
* 2 su bardağı yoğurt
* Yarım su bardağı tozşeker
* Yarım su bardağı süt
* 1 paket karbonat (veya kabartma tozu)
Şerbet için:
* 3 su bardağı su
* 1,5 su bardağı şeker (İsterseniz şekeri 2,5 su bardağı kullanabilirsiniz)
Ayrıca:
*4 yemek kaşığı pekmez
* 1 yemek kaşığı tahin
* 2 yemek kaşığı sıvıyağ
* 15-20 adet kabuklu badem
YAPILIŞI
Derin bir kabın içine irmik, un, şeker ve sütü koyun. Yoğurdun içine karbonatı (veya kabartma tozunu) ilave edip çatalla karıştırın ve 2-3 dakika bekletin. Böylece karbonat çözülüp hamuru daha iyi kabartacaktır. Sonra da unlu karışımın içine aktarıp spatulayla iyice karıştırın. İsterseniz elinizle yoğurun. Çok katı bir hamur elde edeceksiniz. Hamurun üzerini streç film ile kapatıp buzdolabında 2 saat bekletin. İrmik şişecek ve hamur tam kıvamına gelecektir. Şimdi en az 30 cm uzunluğunda, 20 cm eninde derin bir fırın kabının içini ve kenarlarını sıvıyağa batırdığınız fırçayla iyice yağlayın. 2 kaşık pekmez ve 1 kaşık tahini kalıbın içine dökün ve fırçayla dağıtın. Dolaptan hamuru çıkarın ve elinizi suya (veya sıvıyağa) batırarak hamuru kalıba iyice yayın ve üstünü düzeltin. Keskin bir bıçakla dilimlere ayırıp her bir dilimin üzerine 2-3 badem dizin. Kalan 2 kaşık pekmezi de en üste gezdirin. Fırını 180 derece alt-üst ayara getirip 5 dakika önceden ısıtın. Sıcak fırında tatlıyı, üzeri iyice kızarıp hafif kahverengileşinceye dek en az 45 dakika pişirin. Şerbet için su ve şekeri ufak bir tencerede kaynatın. Altını kısıp 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Soğumaya bırakın. Pişen tatlıyı fırından alın, biraz ılınsın. Tekrar dilimleyin, soğuk şerbeti azar azar gezdirin. İyice çekince servise sunun.