Doy Doy Çorbası

İncecik yemeklik doğranmış soğanı, zeytinyağı ve tereyağıyla birlikte tencereye koyun.
MALZEMELER
* 1 adet kuru soğan
* 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağı
* 1 çay bardağı toz tarhana
* 1 çay bardağı kırmızı mercimek
* 1 çay bardağı arpa şehriye
* 1 yemek kaşığı biber salçası
* 7-8 su bardağı su
* 2 çay kaşığı tuz, pul biber, kuru nane
YAPILIŞI
İncecik yemeklik doğranmış soğanı, zeytinyağı ve tereyağıyla birlikte tencereye koyun. Orta ısılı ateşte sürekli karıştırarak 2-3 dakika pişirin. Salçayı katıp karıştırın. Yıkanıp süzülmüş mercimek, tarhana ve arpa şehriyeyi ilave edin. Karıştırıp soğuk suyu katın. Ara sıra karıştırarak kaynayıncaya dek pişirin (tarhana topaklanmasın diye karıştırıyoruz). Kaynadıktan sonra altını kısıp tuz ve baharatları katın. 10-12 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak servise sunun.
KİMYONLU CEVİZLİ KÖFTE KEBAP
MALZEMELER
* 500 gr orta yağlı dana döş kıyma (tek çekim)
* 1 su bardağı ince köftelik bulgur
* 1 su bardağı çok ince çekilmiş ceviz içi
* 1 adet büyük boy kuru soğan (rende)
* 1 çay kaşığı sarmısak tozu
* 1 yemek kaşığı kuru nane, pul biber, kırmızı toz biber, karabiber, tuz
* 2 tatlı kaşığı kaşığı kimyon
Sos için:
* 1 çay bardağı rende domates
* 1 tatlı kaşığı domates salçası, biber salçası
* 1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
YAPILIŞI
Bulguru bir kaba alıp üzerine sıcak suyu gezdirin. Böylece bulgur yumuşayıp kabaracaktır. Kıymayı derin bir kaba koyun. Üzerine soğan, nane, pul biber, kırmızı toz biber, karabiber, tuz, kimyon ve cevizi katıp yoğurmaya başlayın. Yumuşayan bulguru da katıp uzunca bir süre, macun kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Tıpkı çiğköfte yoğurur gibi bastırarak ve sıkıca yoğurmanız gerekir. İsterseniz tüm malzemeleri robotta çekerek de karıştırabilirsiniz. Yoğurma esnasında elinizi sık sık suya batırıp hamuru da yumuşatmalısınız. Hamurdan iri mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Köfteleri bir şişe geçirin. Avuçlarınızın arasına alarak uzatın ve oval şekline getirin. Yaklaşık 10 cm’lik köfteler elde edin ve şişten çıkararak pişirme kâğıdı serdiğiniz fırın tepsisine yan yana dizin. Üzerlerine hafifçe sıvıyağ ya da zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Sos için bir tavaya tereyağı ve sıvıyağı ekleyin. Üzerine rende domates ve salçaları da ilave edip kaynayıncaya dek sık sık karıştırarak pişirin. Fırını 180 dereceye ve alt-üst konuma getirip ısıtın. Köfteleri sıcak fırında yaklaşık 30-35 dakika iyice kızarıncaya kadar pişirip fırından alın. Üzerine hazırladığınız sosu gezdirip yoğurtla servise sunun.
Doy Doy Çorbası
İncecik yemeklik doğranmış soğanı, zeytinyağı ve tereyağıyla birlikte tencereye koyun.
MALZEMELER
* 1 adet kuru soğan
* 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağı
* 1 çay bardağı toz tarhana
* 1 çay bardağı kırmızı mercimek
* 1 çay bardağı arpa şehriye
* 1 yemek kaşığı biber salçası
* 7-8 su bardağı su
* 2 çay kaşığı tuz, pul biber, kuru nane
YAPILIŞI
İncecik yemeklik doğranmış soğanı, zeytinyağı ve tereyağıyla birlikte tencereye koyun. Orta ısılı ateşte sürekli karıştırarak 2-3 dakika pişirin. Salçayı katıp karıştırın. Yıkanıp süzülmüş mercimek, tarhana ve arpa şehriyeyi ilave edin. Karıştırıp soğuk suyu katın. Ara sıra karıştırarak kaynayıncaya dek pişirin (tarhana topaklanmasın diye karıştırıyoruz). Kaynadıktan sonra altını kısıp tuz ve baharatları katın. 10-12 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak servise sunun.
KİMYONLU CEVİZLİ KÖFTE KEBAP
MALZEMELER
* 500 gr orta yağlı dana döş kıyma (tek çekim)
* 1 su bardağı ince köftelik bulgur
* 1 su bardağı çok ince çekilmiş ceviz içi
* 1 adet büyük boy kuru soğan (rende)
* 1 çay kaşığı sarmısak tozu
* 1 yemek kaşığı kuru nane, pul biber, kırmızı toz biber, karabiber, tuz
* 2 tatlı kaşığı kaşığı kimyon
Sos için:
* 1 çay bardağı rende domates
* 1 tatlı kaşığı domates salçası, biber salçası
* 1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
YAPILIŞI
Bulguru bir kaba alıp üzerine sıcak suyu gezdirin. Böylece bulgur yumuşayıp kabaracaktır. Kıymayı derin bir kaba koyun. Üzerine soğan, nane, pul biber, kırmızı toz biber, karabiber, tuz, kimyon ve cevizi katıp yoğurmaya başlayın. Yumuşayan bulguru da katıp uzunca bir süre, macun kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Tıpkı çiğköfte yoğurur gibi bastırarak ve sıkıca yoğurmanız gerekir. İsterseniz tüm malzemeleri robotta çekerek de karıştırabilirsiniz. Yoğurma esnasında elinizi sık sık suya batırıp hamuru da yumuşatmalısınız. Hamurdan iri mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Köfteleri bir şişe geçirin. Avuçlarınızın arasına alarak uzatın ve oval şekline getirin. Yaklaşık 10 cm’lik köfteler elde edin ve şişten çıkararak pişirme kâğıdı serdiğiniz fırın tepsisine yan yana dizin. Üzerlerine hafifçe sıvıyağ ya da zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Sos için bir tavaya tereyağı ve sıvıyağı ekleyin. Üzerine rende domates ve salçaları da ilave edip kaynayıncaya dek sık sık karıştırarak pişirin. Fırını 180 dereceye ve alt-üst konuma getirip ısıtın. Köfteleri sıcak fırında yaklaşık 30-35 dakika iyice kızarıncaya kadar pişirip fırından alın. Üzerine hazırladığınız sosu gezdirip yoğurtla servise sunun.