Bu turşular ağzınıza layık

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HAVUÇLU KEREVİZ SAPI TURŞUSU





NE LAZIM?

◊ 1 adet kerevizin sap kısmı

◊ 2 adet orta boy havuç

◊ 3 su bardağı su

◊ 1 su bardağı elma sirkesi

◊ 1 yemek kaşığı şeker

◊ 1 tatlı kaşığı iri tuz

◊ 1 yemek kaşığı dolusu rendelenmiş taze zencefil

◊ Varsa 1 çay kaşığı dolusu kişniş tohumu

◊ 2 diş sarımsak

NASIL YAPARIM?

◊ Yıkanmış kereviz sapını 1 santimetrelik parçalara ayırın. Soyulmuş havucu yarım santimetre kalınlığında doğrayın.

◊ Orta boy bir tencereye 3 bardak su, havuç ve kerevizi koyup, orta ısılı ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan 10 dakika sonra ocaktan alın. Bir süzgeçle süzerek havuç ve kerevizleri sudan çıkarıp bir kavanoza alın.

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◊ Şimdi kaynayan suya elma sirkesi, tuz, şeker, zencefil rendesi, sarımsak ve varsa kişniş tohumunu ekleyin. Yaklaşık 5-6 dakika kaynatmak şeker ve tuzun erimesi için yeterlidir.

◊ Turşu suyunu ocaktan alıp sıcakken kavanozdaki sebzelerin üzerine dökün. Bırakın soğusun. Ardından da kapağını kapatıp buzdolabına koyun. 2-3 gün sonra turşunuz hazır olacaktır.

ADANA’NIN EZME BİBER TURŞUSU





NE LAZIM?

◊ 2 kg domates

◊ 1/2 kg yeşil sivri biber (kıl biber)

◊ 4-5 adet acı süs biberi (cin biberi)

◊ 1 demet maydanoz

◊ 15-20 adet sarımsak

◊ 1 çay bardağı üzüm sirkesi

◊ 1 çay bardağı zeytinyağı

◊ 1 yemek kaşığı salamuralık iri tuz

◊ 700 gr’lık veya 1 litrelik 3-4 adet kavanoz

NASIL YAPARIM?

◊ Domatesleri yıkayıp her birini 4’e bölün ve mutfak robotuna koyun. Domatesleri çok inceltmeden, kuru fasulye tanesi kadar çekip büyükçe bir tencereye boşaltın. Orta ısılı ateşte kaynamaya bırakın.

◊ Bu arada sivri kıl biberleri 1’er santim uzunluğunda doğrayın. Sarımsakları iri iri dilimleyin. Maydanozu incecik doğrayın. Varsa acı biberleri hazır edin.

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◊ Domatesler kaynadıktan 10 dakika sonra biberleri, sarımsakları katıp sirke, zeytinyağı ve tuzu ilave edin. Karıştırarak 10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Maydanozları da ilave edip karıştırın ve sıcakken kavanozların içine doldurun.

◊ Kapaklarını sıkıca kapatıp ters çevirin. 12 saat sonra iyice soğuyunca kavanozları karanlık ve serin bir yerde bekletin. Kullanınca buzdolabında muhafaza edin.

12 SAATLİK TURŞU





NE LAZIM?

◊ 1 lt’lik kavanoz

◊ 6-7 adet Çengelköy salatalığı

◊ 2-3 adet yeşil domates (yoksa yine salatalık kullanın)

◊ 10-12 diş sarımsak

◊ 1/2 dilim tam buğday, yulaflı ya da çavdarlı ekmek

◊ 1 ince dilim limon

◊ Birkaç dal maydanoz

◊ 1/2 su bardağı üzüm sirkesi

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◊ 1 yemek kaşığı toz şeker

◊ 1 tatlı kaşığı iri tuz (salamura tuz)

◊ 1’er çay kaşığı tane karabiber, tatlı pul biber

◊ 1,5 su bardağı sıcak su

NASIL YAPARIM?

◊ Salatalıkları 1-2 parmak eninde dilimleyin. Varsa yeşil domatesleri de kuşbaşı et gibi doğrayın. Yoksa 2-3 tane daha salatalık dilimleyin. Büyük bir kavanozun altına ekmeği koyun.

◊ Üzerine salatalıkları ve domatesleri 1 sıra dizin. 3-4 soyulmuş sarımsak atın, tekrar üzerine 1 sıra salatalık, domates dizin. Yine 3-4 sarımsak atın ve her seferinde parmak uçlarınızla iyice bastırın. Bu şekilde kavanozun ağzında 2 parmak kalacak şekilde malzemeleri dizin.

◊ Bir kâseye önce kaynar suyu koyun. İri tuzu atıp karıştırın. Şeker, sirke, tane karabiber, pul biberi koyup tekrar karıştırın ve kavanozun içine aktarın. Sos fazla gelebilir, dikkatlice koyun, sos salatalıkların tam üzerine çıkmalı. Malzemeleri bir yandan da elinizle sıkıca bastırın.

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◊ Turşunun üzerine limon dilimini ve maydanozu koyup kapağını çok sıkı kapatın. Turşunun altına bir tabak koyun. 1 gece mutfakta karanlıkta bekletin. Suyu taşabilir, dikkat edin.

◊ Ertesi sabah dışarıya suyu sızmamışsa, buzdolabına koyun. Suyu sızmışsa temizleyin, suyunu azaltıp tekrar kapatın. 12 saat de buzdolabında bekletin ve artık hazırdır, servis edebilirsiniz. Açınca yine buzdolabında saklayın.