BİTLİS PEYNİR FUARI

DÜŞÜK KALORİLİ PASTA
(6-8 kişilik)
NE LAZIM?
Alt tabanı için;
* 500 gr yulaf ezmesi (1 paket)
* 18-20 hurma
* 1 su bardağı çekirdeksiz sultani üzüm
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Aşağı Çavundur Köyü’nden, çok marifetli Züleyha Hanım sanki turşunun aşçıbaşısı. İsterseniz size, 3 günde olgunlaşan acılı şipşak lahana turşusunun, domatesli karnabahar turşusunun ya da Çubuk’un ünlü salatalık turşusunun tarifini anlatabilir.
Turşunun yaşamına kattığı ekonomik, sosyal ve toplumsal kazanımlarını onun ağzından dinlemek çok keyifli.
Akşam karanlığında tarlasından geçerken duyduğu salatalıkların büyüme çıtırtısını, turşunun üzerine kapatılan tohuma kaçmış çiçekli dereotunun verdiği lezzeti, turşu suyunun mutlaka sert olmasının önemini öyle coşkuyla anlatır ki... Evet, Züleyha Hanım işini aşkla yapıyor. Arada sırada da “salatalık turşusunu karanlıkta saklayın, güneş görürse erir” diye de bizi uyarır.
Ankara’nın Çubuk İlçesi’nin Çavundur Köyü’nde 1968’lerde başlayan turşuculuk hikayesi bugün yurtdışına ihracatı yapılan bir yiyecek oldu. Kendini Osmanlı vatandaşı bir gayrimüslim olarak tanıtan, Yahudi bir yurttaşımızın, turşuculuk mesleğini bu köydekilere öğrettiği rivayet olunur. Hatta turşu kurmanın standardını ve formülünü ilk kez Taşkesti Ailesi’yle paylaştığı anlatılır. Böylece Çubuk İlçesi ve köylerinde başlayan turşu üretimi hızla artarak tüm ülkeye nam salar. Öyle ki “Çubuklu biri kavanoza sebze atıp, çeşmeden su doldursa turşu olur” hikayeleri ağızdan ağıza her yöreye yayılır. Sonrasında ise coğrafi işaret alan çubuk turşusu, tescillenip, markalaşır.
ISPANAKLI EKŞİLİ KÖFTE
(4-6 kişilik)
NE LAZIM?
Bulgur köftesi için;
◊ 2 su bardağı köftelik ince bulgur
◊ 2 su bardağı ılık su
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Mezopotamya Gurme ve Yerel Lezzetler Fuarı’na katılmak üzere Diyarbakır’a vardığımda, şehrin büyük bir kentsel dönüşüm inşaatıyla nasıl da değişip büyüdüğünü görmek beni çok şaşırttı. Şehir merkezine yakın üzüm bağları ve meyve bahçelerinin yerinde artık lüks siteler ve çok katlı apartmanlar yükseliyordu.
En son 2018 yılında bir TV çekimi için gittiğim Diyarbakır o kadar büyümüş, genişlemiş ki, bir ucu Elazığ’a bir ucu da Urfa’ya doğru uzanmıştı.
Neredeyse 9 bin yıllık tarihi boyunca Kuzey Mezopotamya’dan gelip geçen pek çok uygarlığın kültürel, dini ve ekonomi merkezi konumunda olan Diyarbakır, bugün artık bir turizm cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.
Şehri bir baştan diğer başa kuşatan dünyanın en uzun kalesiyle, süslü minareli asırlık camileri, şadırvanlı tarihi hanları, külhanlı hamamları, 10 gözlü meşhur köprüsü ve birçok inancı temsil eden kiliseleriyle ne kadar zengin bir geçmişi olduğunu gözler önüne seriyor.
Diyarbakır’da kaldığım otel sur içinde yani eski şehrin tam kalbindeydi. Karşımda burma kadayıfçı, yanında ciğerci, az ötede peynirci ve fırın, sokağı dönünce lahmacuncu, köşede baharatçı ve kahvemi içtiğim, 24 saat canlı müzik yayını yapan kafelerde şahane iki gün geçirdim.
“Bayram Çöreği – Diyarbakır Mutfağı” kitabının yazarı sevgili Nilhan Aras, şef Melih Demirel, Türev Uludağ ve rehberimiz Şervan Kemal’le çok hızlı bir lezzet keşif turuyla güne başladık.
SÜT HELVASI
(2-4 kişilik)
NE LAZIM?
* 1 su bardağı un * 2 yemek kaşığı irmik
* 150 gr tereyağı * 3 yemek kaşığı sıvıyağ
Şerbeti için;
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Mehmet Özer’le Antakya Havalimanı’na iner inmez, bir rehber öğretmeni edası ve heyecanıyla anlatmaya başladım:
“Burası çok verimli Amik Ovası, karşıdaki dağlar ise Amanos Dağları. Şu karşıdaki tepede ise Belen ilçesi var. Hani et tavası çok ünlü olan yer. Akdeniz buraya çok yakın ama pazar günü Samandağ’a gidince göreceğiz. Ayrıca Vakıflı ve Hıdırlı Köyleri’ne de uğrayıp, tepeden Akdeniz’e bakarak bir Antakya kahvesi içeriz. Yarın da Uzun Çarşı’ya gidip künefe yeriz ama yolda Affan Kıraathanesi’ne uğrayıp dondurmalı haytalının da tadına bakarız. Ama şimdi oruk yemeğe Sultan Sofrası’na gideceğiz. Hani Habibi Neccar Camii var ya, tam onun karşısındaki ara sokakta. Sonra da kalacağımız Savon Otel’e geçeriz. Zaten yürüyerek 10 dakikamızı alır.”
Bir an durdum ve ben bile kendime şaşırdım. Ben aslında Antakya’yı avucumun içi gibi biliyormuşum. Hani sanırsınız ki ben burada doğdum, büyüdüm. Medeniyetler beşiği, farklı kültür ve inançların birlikte barış içinde yaşadığı Antakya’yı çok severim.
Muhteşem bir tarihe ve şahane bir mutfağa sahip oldukları konusunda hemfikiriz. Ancak bu güçlü mutfağı şekillendiren, zenginleştiren en önemli etkenlerden biri de, çarşıda pişirilen, pazarda, sokakta satılan yiyecek ve içeceklerdir. Çünkü yemek deyince Antakyalılar için akan sular durur ve zaman akmaz.
Antakya Gastronomi Derneği Başkanı Mehmet Tanrıverdi’nin “Antakya Sokak Lezzetleri” kitabını okurken anlatılanları hayalimde canlandırmak zor olmadı. Aradan 30-40 sene geçse bile, Antakya lokal ve karakteristik özelliklerini yine de muhafaza etmeyi başarmış kadim bir şehir.
Mehmet Bey, Antakya Uzun Çarşı’nın tam göbeğindeki Aile Dükkanı’nda geçirdiği çocukluk ve gençlik yıllarında pek çok lezzete tanıklık etmiş.
1960 ve 1990 yılları arasında, Antakya’daki çarşı ve sokak lezzetlerinin her birini hikayeleriyle anlatmış. Kimi zaman sevinçle, bazen de hüzünle anımsadığı o günleri Antakya gastronomi tarihinin en parlak zamanları olarak nitelendiriyor.
KIRMIZI PANCARLI ÇORBA
(4-6 kişilik)
NE LAZIM?
* 3 orta boy kırmızı pancar
* 2 su bardağı kırmızı mercimek
* 1 su bardağı haşlanmış aşurelik buğday
* 1 iri kuru soğan
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Bir restorana giderken öncelikli beklentiniz ne olabilir? Cevabını benim vermemi isterseniz şöyle ifade edebilirim:
“Elbette ki hijyenik bir ortamda, lezzeti, tadı, tuzu kıvamında bir yemek yemek isterim.”
Sonrasında da fiyat kalite dengesi, menü, atmosfer, çalınan müzikler, müşteri profili, servis elemanlarının yaklaşımı gibi pek çok özelliklere de dikkat ederiz.
Evet, dünyada gastronomi alanında büyük değişim ve dönüşümler yaşanıyor ki bunlara kayıtsız kalmak mümkün olmuyor.
Adını giderek daha sık duyduğumuz Michelin yıldızlı şefler ve dünyaca ünlü restoranlar ister istemez hepimizin ilgisini çekiyor.
Restoranlarına gidebilmek için aylar öncesinden rezervasyon yaptırılıyor, resim çektirmek için herkes sıraya giriyor. Sosyal medyalarının milyonlarca takipçisi sayesinde bir Hollywood ünlüsünden daha çok izleniyorlar.
Ünlü şeflerin ilham hikayesi 1970’lerde İspanya’nın kuzeyinde Bask Bölgesi’nde başlıyor.
NOKUL
(6-8 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 125 gr tereyağı
◊ 1/2 çay bardağı sıvıyağ
◊ 1 su bardağı yoğurt
◊ 4 su bardağı un
◊
İbrahim Alimoğlu, şair ve işadamı. Yemek kültürüne ve mutfağına aşık bir Afyonlu. Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali’nin açılış töreninde okuduğu bu şiire, hepimiz kalpten alkışlarla karşılık verdik.
Afyon’a bu kez Isparta Havalimanı’ndan karayolu ile gittim. Etrafı seyretmeyi, ağaçları, tarlaları, yetişen ürünleri keşfetmeyi çok severim. Ne zaman ki Afyon il sınırına girdik, yol üstünde meşhur Afyon patates çuvallarını gördüm.
Leblebiciler, lokumcular, sucuk, dürüm ve sucuk dönerciler yan yana sıralanmıştı.
Gastro Afyon, çok geniş bir alanda kurulan çadırları, stantları, etkinlik ve yarışma alanlarıyla çok başarılı bir festivaldi.
Afyon’un ilçelerinin yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerini, yemeklerini tanıttıkları çadırlar ise en çok ilgimi çekenler oldu. Bu çadırlarda aynı zamanda kadın kooperatiflerinin el emeği, göz nuru ürünleri de sergileniyordu.
Hocalar İlçesi’nin standında sergilediği darı hamursuzu, salt hamursuz, leblebili baklava, tuzlu höşmerim, guru aş, dağ eriği turşusu ve banban aşı da dedikleri cıbıl topalak yemek kültürümüzün zenginliğini anımsattı.
Bu geleneksel lezzeti evde de ekonomik ve pratik şekilde hazırlayabiliriz.
(4-6 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 3 adet tavuk göğüs eti
◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1 büyük boy yeşil dolmalık biber
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DÖNDÜRME BÖREĞİ
(8-10 kişilik)
NE LAZIM?
Hamuru için;
* 8 su bardağı un * 1 tatlı kaşığı tuz
* Aldığı kadar su
İç harcı için;
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Yaşadığı köyü bir kitaptan okuyup öğrendiği ‘Eko Turizm’ ile tanıştırıp köydeki kadınlarla beraber çalışıp, köyünü bir ‘eko köy’e dönüştürmeyi başarmış. Hamur açma atöyeleri, meyve toplama etkinlikleri, yürüyüş turları, tarım ürünleri satışı, ev pansiyonculuğu, bağ bozumu, tohum bankacılığı gibi pek çok organizasyona ev sahipliği yapıyor.
Elde edilen kazanç ile köydeki kadınlara da ek gelir sağlamayı başarmış.
İlkokul mezunu ama bugüne kadar binlerce kitap okuyarak 2013 yılında Kültür Bakanlığı tarafından ‘sıradışı okur’ seçilmiş.
Yıllarca çobanlık ve pazarcılık yaptığını gururla anlatan Bedriye Hanım, aynı zamanda 40 yıllık usta bir traktör sürücüsü. Atalık tohumu çok önemsiyor ve onlara gözü gibi bakıyor. Tohumlarını balmumuyla kaplayıp, şişelere koyup toprak ve kerpiçten yapılan duvarların arasına gömüyor, çocuklarına miras olsun diye.
Bedriye Hanım şimdi de kiraz ağacı sahiplendirme projesini başlatarak, 374 kiraz ağacı sahiplendirmiş. Ağaçlar çiçek açınca sahipleri parasını ödüyor, meyve verince gelip topluyor ve arabasına koyup götürüyor.
LAHANA KAPAMASI
(8-10 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 1 adet orta boy lahana (çok sert olmasın)
◊ 1/2 su bardağı zeytinyağı (ya da 2 yemek kaşığı tereyağı)
◊ Yeterince sıcak su
◊
Mercimekli börek (8-10 kişilik)
NE LAZIM?
* 2 su bardağı yeşil mercimek
* 3 iri soğan
* 3 yemek kaşığı sıvıyağ
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, pulbiber
* 4 adet hazır yufka
5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali boyunca meydana gelen atıkların geri dönüşümüyle ilgili, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ortaklaşa çalıştı.
Sevgili Ebru Baybara Demir’in önayak olduğu “atık yönetimi” projesi başarıyla tamamlandı. Böylece çöpe atılan gıdaların fazlalığına, gıdanın geleceğine, toprağın iyileştirilmesi konularında farkındalık yaratmaya çalışıldı.
Adana’ya her gidişimde, uçaktan inerken yüzüme çarpan kavurucu sıcak hava bana hep, gecesi serin Adana yaylalarını anımsatır.
Toros Dağları eteklerindeki Pozantı yaylaları, Adanalıların vazgeçilmezidir. Ancak bu kavurucu sıcaklık, aynı zamanda Çukurova’nın bereketli topraklarında yetişen binlerce bitki çeşitliliği için büyük önem taşır.
Bitkiler güneşin ışıklarıyla enerjilerini alıp, Seyhan ve Ceyhan Nehirleri’nin sularıyla da gelişir, büyür ve hayat bulur. Çukurova, kavun, karpuz, üzüm, her türlü narenciye, şeftali, salatalık, ıspanak, domates, bezelye, patlıcan, nohut, susam, pamuk, zeytin, nar gibi yüzlerce sebze, meyve ve tahıl üretimiyle Türkiye’nin en verimli ovalarından biridir.
İşte bu muhteşem sebze, meyve çeşitliliği tencerelerde buluşup yemeklere dönüşür ve Adana mutfağını bir şölen sofrasına çevirir.
Bu zenginliğin kaynağında, Çukurova coğrafyasının yanı sıra, tarihi 9 bin yıl öncesine giden onlarca medeniyetin, göçlerle gelen farklı etnik kökenli toplulukların da izlerini görmek mümkün.
SOĞANLI KENAR BÖREĞİ
(6-8 kişilik)
NE LAZIM?
Soğan yahnisi için;
* 6-7 orta boy kuru soğan
* 1 çay bardağı sıvıyağ veya zeytinyağı
Evet, yanlış okumadınız. Yıldızların gece boyunca seyrettiği bu romantik yemeğin adı “Ekşili Kabak”. Konyalılar armut şeklindeki uzun et kabağını pişirdikten sonra gece boyunca toprak damda, yıldızların altında demlenmeye bırakıyorlar. Çünkü bu yemek dinlendikçe lezzetine lezzet katıyor. Ertesi gün üzeri, kadife çiçeklerin yapraklarıyla süslenip, servise sunuluyor.
Anadolu’nun pek çok yöresinde su kabağı, uzun kabak olarak da bilinen bu lezzetli kabak, et, nohut ve koruk ekşisiyle pişirilir. Yiyenler, “bu muhteşem yemeğin lezzetini anlatmaya gökteki yıldızlar bile yetmez” diyorlar. Ancak bu yemeği layıkıyla hazırlamak için en iyi malzemeleri bulup, mutlaka kalaylı bir bakır kapta pişirmek gerekiyor. Bu şahane bilgileri, Konya şehrinin yemek kültür elçisi olarak gördüğüm Harun Reşit Dönmez Bey anlattı. Sahibi olduğu Lokmahane Restoran, tarih ve kültür kokan geleneksel yemekleri yiyebileceğiniz en doğru adres.
Lokmahane restoranının sahibi Harun Reşit Dönmez ile hatıra fotoğrafı çektirdik.
Özellikle Anadolu Selçuklularının yemek kültüründen kalan, yerli kayısıyla yapılan etli kayısı yahnisi ve Konya ev mutfağının vazgeçilmezi olan terhun çorbasının lezzeti mükemmeldi. Benim tatlı tercihim ise ballı, cevizli höşmerim oldu.
GEÇMİŞİ 8 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR
Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip, tahıl ambarımız olarak da bilinen Konya’nın geçmişi 8 bin yıl öncesine kadar uzanıyor.
SIKICIK ÇORBASI
(4-6 kişilik)
NE LAZIM?
* 2 su bardağı ince bulgur * 1 su bardağı toz tarhana * 2 su bardağı sıcak su
* 1 adet büyük boy kuru soğan
* 1/2 su bardağı un * 1 yemek kaşığı kuru nane * 1 çay kaşığı tuz, karabiber
Çorba sosu için;
BİTLİS PEYNİR FUARI
Van’dan Tatvan’a gelirken, yemyeşil Kavar Havzası’nda, meralardan dönen kuzu sürülerine rastladık. Otobüsümüz durunca ben hemen inip, çobanlara selam verip kuzuların resmini çektim. Ama aralarda gezinen boz renkli keçileri ilk defa gördüm. Şoförümüz, “bizim boz keçilerimizin sütü ilaçtır, her derde devadır, her 5 koyuna karşılık 1 keçiyi mutlaka sürünün içine katarız” diye anlatmaya başladı.
Soru sormaya, öğrenmeye o kadar çok meraklıyım ki, bu sözlerin nedenini düşüne düşüne bir de baktım ki Tatvan’a varmışız. Doğu’nun incisi, Bitlis’in birincisi diye anlatılan Tatvan, arkasındaki yeşil dağlar ve önündeki turkuaz renkli Van Gölü’yle müthiş bir turizm potansiyeline sahip.
Bir ucu Nemrut, bir ucu Süphan Dağı’na uzanan bir Akdeniz sahil kasabası görünümünde olan Tatvan’a hepimiz hayran olduk.
Göl kenarındaki 8 kilometrelik yürüyüş parkuru, parkları ve bahçeleriyle çok dost bir şehir.
PEYNİRLERİN KRALİÇESİ TULUM
Birinci Bitlis Peynir Fuarı’nın düzenlendiği alan ise göl kıyısındaydı. Doğu Anadolu Bölgesi’nin çeşit çeşit peynirlerinin arz-ı endam ettiği fuarda en çok tulum peynirleri ilgimi çekti. Çünkü bana göre peynirlerin kraliçesi tulum olmalı.
Özellikle Bitlis Güroymak ve Muş’un tulum peynirleri büyük fark atacak lezzetteydi. Hiç ısıl işlem görmeden, endüstriyel makine kullanılmadan, çok emekle yapılan tulum peynirinin tuz oranı da çok dengeliydi. Peynirci Kenan Aybay’a göre işin sırrı, yüzyıllardır aynı geleneksel yöntemlerle yapılması, 1 ay boyunca olgunlaştırılması ve Şirvan’dan getirilen kaya tuzunun kullanılması.
Geniş mera alanları, yüksek rakımdaki çok çeşitli endemik bitki türleri nedeniyle hayvanların sütünün aroması muhteşem. Bu da peynire lezzet veren en önemli etken.
Öte yandan peynircilik burada neneden toruna, dededen oğula geçen bir meslek gibi. Anadolu’nun pek çok peynirinden farklı olarak, içine mutlaka yabani bir ot çeşidi katılıyor. Fuarda neredeyse 16 çeşit farklı aromada ve farklı dokuda tulum peyniri saydım.
Bunların arasında, Ahmet Yamaç’ın ürettiği otlu tulum peynirini son derece yaratıcı buldum.
BOZ RENKLİ KEÇİLERİN SIRRI
Sıra keçi peynirlerini tatmaya gelince, o boz renkli keçilerin sırrını çözdüm. Yağ oranı düşük olmasına rağmen olağanüstü lezzetli bir aroması vardı. Ama ülkemizde halen en çok koyun peyniri tercih edildiği için keçi peyniri üreticileri biraz mahzundu.
En büyük şaşkınlığı ise kaşar peynirinde yaşadım. Çünkü biz hep Trakya ya da Kars kaşarını bilirken, Muş’un eski kaşarı hem artizan üretimi hem de lezzetiyle hepimizi büyüledi.
Yüzde 50-60 inek sütü ve yüzde 40 koyun sütünün karışımıyla yapılan kaşarın tarihi Muş’ta çok eski, dededen kalma yöntemlerle yapılıyor.
Geleneksel salamura peynirler ise yapıldıktan sonra küplere basılıyor. Üzerine bitki yaprağı kapatılıp, ters çevrilip, toprakta kazılan 60 cm’lik derinlikteki çukurlara gömülüyor.
Olgunlaşması için de en az 8-9 ay bekletiliyor. Tatvanlı Bayram Baran’ın bir anısı hepimizin yüzünü güldürdü.
Annesi kar yağınca, oğlum git şu ağacın altını kaz ve peynir küpünü getir diyor. Neredeyse 2 metre kazıyor ama peyniri bulamıyor. Aradan 2 yıl geçiyor ve peyniri buluyorlar. Ve sonuç muhteşem. Sıcak çayla ve Hizan balıyla beraber lavaşa dürüm yapıp yemişler.
Bize ilaç gibi geldi, özellikle içine katılan yabani sirmo otunun tadıyla beraber bambaşka bir lezzete bürünmüştü.
KADINLAR ARASI PEYNİR YARIŞMASI
Fuarın son gününde bir de kadınlar arasında peynir yarışması düzenlendi.
Evlerinde yapıp getirdikleri, peynirler arasında seçin yapmak zordu.
Çünkü ben de ilk kez bir peynir yarışmasının jürisinde yer almıştım.
Özellikle Hakkarili kadınların yaptığı peynirler, Türk peynircilik standardının çok üstündeydi.
Hepsi büyüklerinden gördüğü geleneksel yöntemle ama mutlaka içine özel bir ot çeşnisi katarak peynirlerini yapmışlardı.
Bay Köyü’nün pek çok hastalığa iyi gelen bir peyniri olan siyabolu peyniri, Pınarca Köyü’nün sirmolu peyniri, Yüksek Ova’nın lavaş peyniri, Durankaya Köyü’nün çaylıca peyniri hem tazeliği hem de ot çeşnili lezzetleriyle jüri üyelerini çok etkiledi.
Birinciliği Emine Hanım’ın bıttımlı yani menengiçli taze peyniri aldı.
Ama öyle bir lezzet ki, taptaze beyaz peyniri her ağzıma atışımda damağımı saran fıstık tadı beni tam kalbimden vurdu.
Birinciliği hatta onur ödülünü hak edecek kadar muhteşemdi.
En sonunda büyük bir heyecanla kadınlara sarılıp, tebrik ettim.
Benim için unutulmaz bir peynir tadım deneyimiydi.
Hepsinin ellerine sağlık.