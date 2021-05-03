Aydın iftarı

Yöresel yemeklerde Çerkez, Kırım ve Balkan göçmenlerinin de etkisi yoğun hissediliyor; pırasalı Arnavut böreği, dızmana, kalakay, kıvırma böreği, ağzı açık, kelem sarma... Ve tabii ki lezzetlerin kendine ait gelenekleri de bulunuyor. Torun sahibi olan erkeklerin sakal bırakma ritüeli için katlama böreği pişiriliyor. Doğum kutlamasında köbete, ölüm olduğunda ise kıygaşa-gıvırguşa yapılıyor. Arife ve kandillerde kıygaşa-gıvırguşa, evin çocuklarınca kapaklı bakır sahanlara konularak dağıtılıyor. Komşular, dağıtan çocuğa çerez ya da harçlık veriyor. Böylece çocuklar sevinirken komşuluk ilişkileri pekişiyor.
ISPANAKLI ÇERKEZ BORANİSİ/HARŞIL
MALZEMELER
* 2 demet ıspanak * 1 orta boy kuru soğan * 1 çay bardağı zeytinyağı * 4-5 tepeleme tatlı kaşığı un * 1 tatlı kaşığı tuz, toz şeker * 1 çay kaşığı karabiber, pul biber * 1 demet taze soğan
Bunca emek ve duygu dolu yemek elbette hem çevresini etkileyecek hem de kültürlerine etki edecektir. Malatya mutfağının en önemli özelliklerinden bir tanesi de fazla malzeme kullanmadan neredeyse aynı malzemelerle damaklara lezzet veren farklı farklı yemeklerin hazırlanabilmesidir. Ana malzemesi bulgur veya unlu bulgur çeşidi olan yarmadan kiraz, ayva, üzüm, fındık, menekşe, dut, fasulye, pazı, sarmaşık ve ıspanak yaprağından onlarca köfte yapılmaktadır. Malatya mutfağının büyük bölümü vejetaryen mutfağıdır. Bulgur, bitki yaprağı, soğan, tuz, su ve Malatya’ya özgü bir lezzet olan erik ekşisi ile yapılan sarmalar, dolmalar, köfteler enfestir.
MALATYA’NIN ETLİ KÖMBESİ
MALZEMELER
* 1 su bardağı süt
* 1 su bardağı ılık su
Özellikle hamur işlerinde haşhaş ve haşhaş yağı kullanımı yaygındır, yemeklerde ise etin özel bir yeri vardır. Nohut ve buğdaydan elde edilen göce ve düğü (ince çekilmiş bulgur) çokça kullanılmaktadır. Afyonkarahisar mutfağında 20’den fazla çeşitte yemeği yapılan patlıcanın özel bir önemi vardır. “Patlıcan böreği” ise Afyonkarahisar’a özgüdür. Özel günlerde kurulan meydan sofralarında toplu yemek yenir ve bu yemeğe “sıra yemeği” adı verilir. Sıra yemeğinde yemek çeşidi, verilen davetin özelliğine göre 10-15 çeşit yemekten 40 çeşit yemeğe kadar çıkabilmektedir. Sıra yemeğinin sonunda, sindirimi kolaylaştırması için “bamya” verilmesi de Afyonkarahisar’a özgüdür.
SAKALA ÇARPAN ÇORBASI
MALZEMELER
* 2 su bardağı yeşil mercimek * 1 büyük boy kuru soğan * 4 yemek kaşığı zeytinyağı * 1 çay kaşığı tuz, karabiber * 1 yemek kaşığı kuru nane
Hamuru için:
* 3 su bardağı un * 1 yumurta * Yeteri kadar un * Tuz
Adana mutfağı, kuşaktan kuşağa aktarılmış bilgilerin alınan göçlerle daha da çeşitlenerek günümüze ulaştığı birçok geleneksel lezzete sahip. Bunların başında tescili de alınmış olan Adana kebabı geliyor. Hayvancılığın temel geçim kaynaklarından olmasının da etkisiyle etin mutfakta önemli bir yeri var. Cartlak kebabı, içliköfte, şırdan, mumbar, Adana kebabından sonra ilk akla gelen et yemeklerinden.
Patlıcanlı Adana tavası
MALZEMELER
* 7-8 adet patlıcan
* 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
* 50 gr tereyağı
* 8-10 adet kuzu pirzola
Yani yöresel lezzet açısından coğrafi konum da son derece yönlendirici bir etken olmuştur. Tarımsal ürünlerin de çeşit açısından fazla olmaması sofralara yansımış ve bakliyatlar ile hazırlanan yemekler ön plana çıkmayı başarmıştır. Meşhur Nevşehir yemekleri arasında bakliyat ve tahıl ürünlerinin kırmızı et ile karıştırılarak hazırlanan yemekler yer alır. Özellikle hazırlanması zor ve pişirilmesi uzun olan testi kebabı ve çömlek fasulyesi, Kapadokya’nın en meşhur yemekleri olarak bilinir.
Kapadokya’nın Güveçte Kuru Fasulyesi
MALZEMELER
* 3 su bardağı kuru fasulye
* 850 gr kuzu kaburga (kibrit kadar parçalara bölünmüş)
* 1 iri boy kuru soğan
* 1 yeşil sivri biber
En tanınmış yemeklerinden biri, kuşkusuz ciğer kebabı. Kibe mumbar, içliköfte, kaburga dolması, meftune... Etin özgün bir yeri var ama sadece etten ibaret değil. Sebzeler, tahıllar, salatalar da yaygın tüketiliyor. Etli sebze yemeklerinin yanı sıra meyveli et yemekleri de Diyarbakır’ın özgün lezzetlerinden. “Elma meftunesi”, “elma düzmesi”, “elma dolması”, “ayva aşı”, “erik aşı” gibi. Diyarbakır yemekleri genellikle ekşili ve acılı oluyor. Özellikle sumak ekşisi yemeklere lezzet veriyor. Diyarbakır ve yemek deyince unutulmayacak bir şey daha var: Karpuz. Yaz aylarını serinleten Diyarbakır karpuzu, Türkiye’nin dört bir yanında satılıyor. Kentin sembolü olan karpuz, Diyarbakır’ın kültür, turizm ve tarım açısından tanıtımı için de önemli bir simge.
Telli duvaklı pilav
MALZEMELER
* 2 su bardağı pirinç
* 4 yemek kaşığı Riviera Zeytinyağı + 1 yemek kaşığı tereyağı
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, zerdeçal
* 3 su bardağı sıcak su (et ya da tavuk suyu da kullanabilirsiniz).
Üzeri için:
Ege medeniyetlerindeki çok renklilik ve hoşgörü, mutfaktaki çeşitlilikte de hissedilir. İzmir mutfağı, bambaşka bir yolculuktur... "Zeytinyağlılar”, Türklerin Anadolu’ya göç ettiklerinde tanıştıkları bir yemek türüdür. Binlerce yıldır Doğu Akdeniz medeniyetlerinin bulunduğu coğrafyanın en eski bitkilerinden biri olan zeytin ağacı, kendisine Ege Bölgesi’nde de önemli bir yer edinmiştir. Akdenizlilerin ortak kültürel mirasının bir parçası olan zeytin, tarihsel bir besindir. Sağlığın, güzelliğin ve sağlıklı beslenmenin kaynağı olan zeytinyağı, asma yaprağı, bakla, barbunya, börülce, dolmalık biber, enginar, ıspanak, kabak, kabak çiçeği ve lahana gibi sebzelerle şifalı İzmir otlarından yapılan yemeklerin en önemli malzemesidir. (Alıntıdır)
Kalburabastı
MALZEMELER
* Yarım su bardağı zeytinyağı
* Yarım su bardağı yoğurt
* Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı (100 gr kadar)
* 1 çay kaşığı tuz
Komşu evlerin genç kızları bir araya gelir ve el ele tutuşarak bazen yumurtayla, bazen de suyla yapılan hamurları ayaklarıyla çiğnemeye başlarlar. Hamur istenilen kıvama geldiğindeyse, ki bu aşamada ‘işin ustaları’ devreye girer, yoğurma işi biter. Ertesi gün tekrar bir araya gelen kızlar, becerilerine göre, merdane ve oklavayla hamur açar, hamurları şerit halinde keser ya da kesilen erişteleri kuruması için temiz örtülere sererler. Rendelenerek çorbalara, salatalara katılabilen, eritilerek de enfes bir makarna sosuna dönüşebilen gravyer ise ülkemizdeki en Avrupalı peynir olarak en lezzetli formuna Kars yöresinde kavuşuyor.
PATATESLİ ERİŞTE PİLAVI
MALZEMELER
- 3 adet patates
- 1 kâse haşlanmış yeşil mercimek
Özellikle Mengenli aşçılar dünyaca tanınmışlardır. Mengen’den yetişen aşçıların tarihi padişah mutfaklarına kadar dayanmaktadır. Atatürk’ün aşçısı da Mengenliydi. Günümüzde turistik tesislerin bir çoğunda Mengenli aşçılara rastlamak mümkündür. Aşçılık sanatı Mengen ilçesinin ata mesleğidir. Batı Karadeniz’de yer alan Bolu’nun yemeklerinin bu kadar meşhur olmasının nedenlerinden biri de Roma, Bizans ve Osmanlı kültürlerine ev sahipliği yapmış olmasıdır. Bu da yemek çeşitliğini etkilemiştir. Hâlâ birçok yerde saray mutfaklarının yemekleri hâkimdir.
Tavuklu mantarlı Mengen pilavı
MALZEMELER
* 250-300 gr tavuk kuşbaşı-göğüs
* 1 adet büyük soğan
* 250 gr kültür mantarı
* 2 su bardağı pirinç
İşte bu soruyu Antakyalılara sorduğunuzda cevaplardan biri de kömbe olur. Çünkü bu muhteşem lezzetli kurabiye uygun şartlarda saklandığında yaklaşık iki ay dayanır ve Antakyalılar bu kurabiyeye bayılır. “Antakya mutfağının hayranıyım. Müthiş bir kültür mozaiği olan Antakya mutfağında Ermeni, Fransız ve Arap yemekleri mevcut. Tüm dünya Antakya mutfağını görsün duysun isterim. ‘Bereketli Hilal’ bölgesi denilen yukarı Mezopotamya ve Doğu Akdeniz bölgesi, yabani zeytin ağacının ilk kez ehlileştirildiği yer olarak kabul edilmektedir. Bu bölgenin en kadim yerleşim merkezlerinden biri de Antakya ve ilçeleridir.
Patatesli çiğköfte
MALZEMELER
* 1 su bardağı ince bulgur (esmer de olabilir)
* 1 su bardağı sıcak su
* 3 adet orta boy haşlanmış patates
* 3 dal taze soğan
Mimar Sinan’ın ustalık eseri olarak görülen Selimiye Camisi, bedesten, Sokullu Külliyesi gibi pek çok eserin bulunduğu Edirne, tabii ki yemek kültürüyle de göz dolduruyor. Edirne denince ilk akla gelenler yaprak ciğer, bademezmesi ve kavala kurabiyesi olsa da birbirinden lezzetli çok daha fazla yöresel yemekleri ile zengin bir mutfak kültürüne sahip.
Nar pelteli keşkül keşkül-ü fukara / Osmanlı Mutfağı
MALZEMELER
Keşkül için:
* 1 litre süt
* 5 yemek kaşığı pirinç unu (tepeleme)
* 1 su bardağı şeker (2 parmak eksik olabilir)
Bunca medeniyete ev sahipliği yapan Ankara’nın mutfağında da bu zenginliğin izleri kendini gösteriyor. Her medeniyet kendilerine özgü yeme-içme kültürlerini ve farklı lezzetlerini Ankara’ya taşırken, bunların kuşaktan kuşağa aktarılarak bugünlere kadar ulaştığı görülüyor.
Mantarlı çiftlik kebabı
MALZEMELER
* 750-1.000 gr kuzu kuşbaşı (ön kol veya kuzu but kısmından)
* 1 adet iri boy kuru soğan
* 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
* 100 gr tereyağı
Yüzyıllar boyunca Antep’in toprağı ve suyuyla beslediği farklı etnik köken ve dinden insanlar, kurdukları sofraların zenginliklerini şehrin kültürüne katıyor. Gaziantep’in zengin mutfak kültüründe, kuşaktan kuşağa aktarılan bu birikimin payı büyük.
YOĞURT SOSLU KABAK DOLMASI
MALZEMELER
* 6 adet dolmalık yeşil kabak (ince uzun olanları seçin) * 200 gr dana-kuzu karışık kıyma * 1 adet iri boy kuru soğan * 3 yemek kaşığı pirinç
2 yemek kaşığı kalın bulgur (yerine yine pirinç kullanabilirsiniz) * ½ demet maydanoz, dereotu * 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, pul biber * 1 çay bardağı zeytinyağı
Yoğurt sos için:
Dağlarına doğru çıkıldıkça yeşilin renk renk tonlarına bürünen bir manzaraya sahip. Yaylalarında yerçekimine direnen evleri, her an bir meydanda horonla karşılaşabileceğiniz köyleri bulunuyor. Böylesi etkileyici doğaya sahip bir şehirde, haliyle mutfak kültürü de oldukça renkli. Mutfaktaki ana malzemelerin başını balık ve tabii ki hamsi çekiyor. Hamsi, pilavdan pazıyla yapılan hamsi kuşuna kadar birçok tarifte yerini alıyor.
PEYNİRLİ MISIR UNU EKMEĞİ
MALZEMELER
- 100 gr tereyağı
- 1 su bardağı süt
Ayrıca bereketli toprakları ve elverişli iklimi sayesinde Türkiye’nin en önemli tarım yörelerinden biri olması da mutfaktaki zenginliğini arttırıyor. Göçlerle daha da renklenen Bursa mutfağının en önemli ürünleri arasında dünyaya yayılan İskender’i, İnegöl köfteyi, pideli köfteyi, kestaneşekerini saymak mümkün.
Kıymalı Rumeli Mantısı
MALZEMELER
Hamur için:
* 2 adet yumurta
* 1 su bardağı yoğurt
* 3 yemek kaşığı sıvı yağ
Tam tahıllar, kurubaklagiller, meyve, sebze, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar Akdeniz diyetinin özünü oluşturuyor. Durum böyle olunca Antalya’ya, sağlıklı beslenmenin kalesi demek abartı olmaz. Tam bir meyve ve sebze cenneti, Antalya. Akdeniz iklimine sahip Antalya bölgesinin iç kesimlerinde karasal iklim özellikleri kendini gösteriyor. Bu da her çeşit sebze ve meyve yetiştirilmesine yardımcı oluyor.
Köfteli Demre Kebabı
MALZEMELER
* 500 gr köftelik dana kıyma (döş eti ve tek çekim)
* 1 yumurta
* 1 orta boy kuru soğan
* 1 su bardağı yulaf ezmesi (galeta unu ya da ekmek içi de olur)
Aydın iftarı
Aydın, tarihi, güzel doğası, denizi, farklı kültürleri, destanları, efeleri, inciri, narenciyesi, lezzetli yemekleriyle ilgi çeken şehirlerden biri.
Heredot, Aydın’ı “Bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer” diye anlatıyor. Evliya Çelebi ise “Dağlarından yağ, ovalarından bal akar” sözleriyle tarif ediyor. Böylesi bolluk ve verimin olduğu bir yerin mutfağının da zengin olması kaçınılmaz. Zeytinyağlı yemekleri, inciri, narenciye ürünleri, turunç reçeli, çipura, mercan ve barbunya gibi zengin balık çeşitleriyle Türkiye’nin bol ve lezzetli mutfakları arasında yer alıyor.
Nohutlu Dolama Börek / Nohutlu Kol Böreği
MALZEMELER
* 1 adet hazır yufka
İç Harcı için:
* 2 su bardağı haşlanmış nohut (konserve kullanabilirsiniz)
* 1 demet maydanoz
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, kimyon
* 1 adet kuru soğan
* 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
Sosu için:
* 4 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 yemek kaşığı su
YAPILIŞI
Böreğin iç harcı için isterseniz nohudu çok az tuzla yumuşayıncaya dek haşlayın. İsterseniz de suyu süzülmüş konserve nohut da kullanabilirsiniz. Nohudu robotta çekip büyük bir kasenin içine aktarın. Soyulmuş soğanı da robottan kuru fasulye tanesi olacak şekilde irice çekin. Sonra da nohudun üzerine ekleyin. Tuz, baharatlar ve çok ince kıyılmış maydanozu da ilave edin. En son zeytinyağını katıp iyice karıştırın. Şimdi tezgâha yufkayı serin. Hazırladığınız nohutlu harcı yufkanın her tarafına dağıtarak yayın. Sonra da yufkayı 3 eşit parçaya kesin. Her bir parçayı uzun-düz kenarından başlayarak sıkıca rulo şeklinde sarın. Şimdi ufak bir tepsiyi zeytinyağıyla yağlayın. Birinci ruloyu kendi etrafında gül gibi sararak tepsinin ortasına koyun. Diğer parçaları da rulo şeklinde sarıp, ortadaki böreğin etrafına dolayın. (Bu aslında kol böreği gibidir. Aydın, Bergama yöresinde dolama börek olarak adlandırılır). Sosu için ufak bir kaseye; su ve zeytinyağını çatalla iyice çırpıp, fırçayla böreğin üzerine sürün. Isınmış 200 derece alt-üst ayarlı fırında en az 30 dakika, üzeri kızarıncaya dek pişirin. Çıkarın, sıcak servise sunun.
Tavuklu Börülceli Arapsaçı
MALZEMELER
* 500 gr kuşbaşı tavuk eti
* 1 su bardağı haşlanmış kuru börülce (isteğe bağlı)
* 2-3 bağ arapsaçı
* 1 adet iri boy kuru soğan
* 1 adet domates (isteğe bağlı)
* 1 çay bardağı zeytinyağı
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* 4-5 su bardağı sıcak su
Kestirme sosu:
* 2 tatlı kaşığı tepeleme un
* 1 adet limon suyu
YAPILIŞI
Geniş bir tencereye tavuk etlerini koyup orta ısılı ateşin üzerine koyun. Kendi suyu ve yağıyla 7-8 dakika kavurun. Arapsaçını iyice yıkayıp, süzdürün. İri boy dereotuna benzeyen, anason kokulu arapsaçını 2 cm boyunda doğrayın. Sonra da kaynayan suda 15 dakika haşlayıp, süzün (anason kokusunu azaltmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz). Kavrulan tavukların üzerine incecik yemeklik doğranmış soğanı, varsa küp doğranmış domatesi ve zeytinyağını ilave edip 5 dakika daha kavurun. Süzdüğünüz arapsaçını ilave edin. Sıcak suyu ve isterseniz haşlanmış börülceyi ekleyip karıştırın. Arapsaçı iyice yumuşayıncaya dek pişirin. Bu arada kestirme sosu için bir kasede; un ve limon suyunu çatalla çırpın, azar azar yemeğin içine ekleyip, karıştırın. Tuz ve karabiberi serpin, karıştırın ve 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcakken servise sunun.