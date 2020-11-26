Zor Dönemlere Dair Dersler

Böyle bir çalışana, yöneticiye ya da danışmana
kurumunun kaynaklarını sınırsız açacak çokça iş sahibi olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim.
Hayal dünyasının bile ötesinde fark yaratırdı bu sınırsız bilebilme gücü lakin
gerçek dünya,
insan canlısının bu çağdaki öğrenme, deneyimleme ve uygulama
kapasitesine tutunmak zorunda.
…
Yanlış anlaşılmasın sakın… İnsanın kapasite kısıtlarını vurgulamak değil amacım. Tarih boyunca bu sınırların tekrar tekrar aşıldığı aşikar,
oldukça güçlü ve keskin bir parametre değişimi olduğundan bahseder kitabında Harari.
İtiraz ve eleştiriler olsa dahi birçok noktada haklılık payı var…
Ek olarak insanın; bireysel ticaretten
küçük işletmelere,
oradan büyük ve karmaşık organizasyonlara, devamında
bir bütünü oluşturan küçük hücreler gibi hareket edebilmeye giden ihtiyaçları son 150 yılda sistematik olarak ön plana çıktı.
Bunun oldukça güçlü ve keskin bir parametre değişimi
olduğunu sadece söylemiyor(!), yaşıyor ve gözlemliyoruz sanırım.
iş hayatına yeni adım atmış ve bir sonraki adımını gözetenlerde
sanırım gündem tek kelime ile özetlenebilir.
Kaygı…
…
TDK’ya göre;
Üzüntü, endişe duyulan düşünce, gam, tasa,
genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu…
Dijital haller bizim şirkette olmaz…
Büyük değişimler bunlar, yılların alışkanlığı var. Hem ne o öyle, ben gözünün içine bakmak isterim.
Yandan telefonla oynamadığını nereden bileceğim?
Toplantıda, eğitimde ya da ekip görüşmesinde yüz yüze gelmeden nasıl olur? Bilmem ki…
Tüm gün sosyal medyada, video portallarında vakit geçirecekler,
bilmiyor muyuz?
Biz ekran süresini kaydediyoruz, adım atsa haberim olsun isterim.
ne kaçırdığını biliyor musun?
Eminim çok yoğunsun, inanılmaz büyük işleri organize etmektesin,
kesinlikle her şey senin eline bakıyor,
sen olmasan o şirket elbette perişan olur,
sana ne kadar dua etseler az, atomu parçalamana az kalmasa da yaptığın iş topyekun çok önemli tabi ki,
toplantıdan toplantıya koşuyorsun, kıyamam yemek yemeye vaktin yok,
stres stres stres patlamak üzeresin,
vs vs.
Yine ve yeniden yürekler yandı…
Sorumlular ya da sorumsuzlar, zamanla değişen algı düzeyi, gelişen yanlarımız,
ee illa eksiklerimiz…
Çokça şey konuşulabilir ama şu anda aslolan canlardır.
…
Bu noktada yurdum insanının insani düzeyin görmek, gerçek anlamda hem mutluluk hem de gurur verici.
Üstelik yine ve yeniden…
olarak tanımlamış Türk Dil Kurumu.
Milat…
…
Başlangıç ise;
bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü, ön söz, giriş, mukaddime olarak yer bulur dilimizde.
…
Tarihe, kişiye, topluma, herhangi bir döneme, bir bakışa, hissiyata,
yaşayan herhangi bir canlıya, bir olaya,
Aman kurumsal bir iş bul çocuğum!
Eğer Z kuşağından değilseniz duymuş olma ya da bu konuda
yönlendirilmiş olma ihtimaliniz çok yüksek. Gerçi Z’ler de duyacak muhtemelen lakin daha vakti gelmedi.
…
Şöyle sağlam bir işin olsun evladım.
Ay sonu ne geleceğini bil.
Emekliliğin var mı?
…
statü sever,
belki gelir belki ek imkanlar sever,
şirketinin markasına aşk ile bağlıdır, renklerine hayrandır,
bulunduğu noktadan kaynaklı saygıyı sever,
gücü sever,
sadece bu mecrada da olsa (!) üstün olmayı sever,
bir alanın sahibi veya bir konunun yetkilisi olmaya gönülden bağlıdır
Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi.
TDK konunun köküne ışık tutsa da kurumlar için daha keskin bir anlamdan bahsetmek mümkün.
Çünkü yalnızlığın kurumlardaki karşılığı;
yönetim zafiyetleri, geri bildirim tiyatroları, delege edememe halleri,
iletişim kopuklukları,
gereksiz çatışmalar, aynı hedefe koşamama ki aslında
aynı hedeften haberdar dahi olamama,
takımdaşlığa uzaktan dahi dokunamama, sırça köşkler oluşturup çoook uzaktan iş yönetme
Evet evet,
hayat kaliteniz ve belki
bu noktadaki algınız tam olarak hayati önem taşıyor.
…
Çalışma anınızda ya da daha geniş çerçevede
iş hayatınızla ilgili tüm
zamanlarda bulunduğunuz zaman dili mi ile uyumlu musunuz?
Onlar önce bu kelimenin tam tercümesini öğrensinler.
Analitik düşünenleri satranç turnuvasına, satış hedefi ile motive olanları da iyi bir psikoloğa yönlendirelim!
Adaylarda sorumluluk bilinci arayan uzman arkadaşı ise NASA’ya gönderelim…
Ki kendisi ilginç bir parametreyi beyan ile ölçmeyi başarmış!
İletişimi yüksek, ekip olmaya uygun, zaman yönetimi bilen, detaylara hakim, ikna konusunda yetenekli vs vs
gibi arayışları ise “iyi ama nasıl?” sorusu ile baş başa bırakalım.
Unutmadan.. Son olarak stres yönetiminde başarılı arkadaşlar karşısında herkesi,
bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum.
tüm işleyişin çarkın bu dişlisinin gücü ile döndüğünü düşünmemiz mümkün.
Liderlik, yöneticilik, ikisinin farkı,
lider olmanın onlarca farklı teorisi ya da n kadar temel şartı
vs vs.
Hepsi havada uçuşuyor ve tüm eşlenikler oldukça iyi niyetle tutar bir nokta oluşturmaya çalışıyor.
…
Elbette lider ve liderlik fazlaca mühim.
Para mı kazanmak istiyorsun? Yoksa kıdem almak ya da yönetici olmak mı istiyorsun?
Hayatını kazanmak? Emeğinin karşılığını almak?
İhtiyaçlarını karşılamak?
Elbette hepsi olacak ve elbette bunlar senin hakkın.
Lakin az bekle yahu, sırayla!
…
Mesela sevdiğinle güzel bir tatil isteyebilirsin,
çocuğun için daha iyi imkanlar, evdeki eşyada yenilenmesi gerekenlere biraz ihtimam,
birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan algılama, uzaduyum.
Wikiedia ise konuyu ; “bireyler arasında bilinen beş duyunun yardımı olmaksızın gerçekleştiği ileri sürülen bilgi aktarımı.”
…
Hatta kavram kökü ve araştırmalarına girdiğinizde;
“İnsanlarda, zamanla körelmiş olduğu belirtilen bu yeteneğin aslında herkeste değişik derecelerde mevcut bulunduğu ve çeşitli deneme egzersizleriyle geliştirilebileceği ileri sürülür.
Araştırmacılar Avustralya’daki bazı orman kabilelerinin beş duyu dışında bir iletişim yöntemi kullandıklarını bildirmektedir.
Bu araştırmacılardan biri olan Alexander Markey, Yeni Zelanda’lı Maori’lerin günümüzde hala telepati kullanarak iletişim sağlayabildiklerini yazmış olduğu bir kitabında dile getirmektedir.
Benzer yöntemler Afrika kabilelerinde de, örneğin Tabu yerlilerinde kullanılmaktadır.”
Rotasyon hali kulağa daha teknik,
daha bi kurumsal,
ee illaki çok daha havalı
geliyor elbet!
Ama yer değiştirme sanki çok çok daha anlamlı ve sanki günümüz ihtiyacı
için oldukça elzem.
Gezinilen ve ayak basılandan bir şeyin kapladığı boşluğa,
durum ya da konumdan makama veya bırakılan ize
Bilginin ve daha değerlisi deneyimin nesilden nesle aktarılması,
insanlığı var eden devamlılığın sağlanması,
her adımı kendimiz keşfetmek zorunda olmayışımız, tekrar tekrar tarihi yaşamaktansa bir kısmının damıtılmış olarak bizlere sunulması,
belki ustanın onore edilmesi,
çırağın teşvik edilmesi,
hatta geleceğin ustasına ilk andan bir göz kırpılması…
Ne dersiniz? Sizce de çok keyifli değil mi?
…
Kökenine bakarsak, Farsça vāz ve Türkçe geçmek kelimelerinin birleşimine dayanıyor.
Bir yerden başka bir yere gitmek,
bir yandan girip diğer yandan çıkmak ya da bir duruma uğramak konu olmak,
bırakmak, yaşamak
anlamlarımdaki “geçmek” kelimesi,
vāz ile birleşince kendi hakkı saydığı bir şeyi artık istemez olmak, eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapmaz olmak, niyetten veya karardan dönmek, caymak
anlamlarına evriliveriyor.
…
Duyuyor musunuz bu söylemleri sizde çokça ? Peki alıştınız mı yoksa halen bir garipseme var mı içinizde?
Belki öğrenilmiş cümleler olarak farkında
olmadan söyleyeniniz bile vardır.
…
Ben fazlaca benimsemediğinizi ummak istiyorum.
Çünkü insan olmanın temelinde öğrenme, aktarma, sosyal canlı olma,
yardımlaşma, takımdaşlık,
delegasyon,
Zor Dönemlere Dair Dersler
Şimdi pandemi etkileri,
bolca yaşanan büyüklü küçüklü ekonomik buhran dönemleri,
ülke ya da Dünya gündemindeki dalgalanmalar,
dönemsel etkiler ya da uluslararası sıkıntıların iş hayatına etkileri ve hatta bazılarının aynı dönemde etkin olması vs…
…
Bir işletme veya kurumu temele alırsak;
ürününüzden pazarlama stratejinize, sektörünüze özel darboğazlardan
belki küçük bir sosyal medya hatasına,
müşteri kitlenizin ilgi ve memnuniyet düzeyindeki değişime,
kontrolünüz dışı yaşanacak memnuniyetsizliklerin sonuçlarına ya da günceli kaçırıp yapacağınız öngörüsüzlüklere
kadar birçok “zor dönem” ile karşılaşmak mümkün.
…
Mümkün olma etkisini şu an bu yazıyı okurken bir an durup, iş hayatınızın dönemlerini düşünerek test edebilirsiniz sanırım.
Kaç kriz, kaç buhran ya da darboğaz
kaç sıkıntı dönemi yaşadınız?
…
Bütün bunlarda geriye kalan en değerli nokta hangi dersi ve ödevi aldığımız, bu noktada ne kadar güçlendiğimiz
ve hatta bu bilgiyi ne kadar paylaşıp
ortaklaşa gelişimi desteklediğimiz olsa gerek.
…
Allianz CEO’su Tolga Gürkan; “Pandemi ve Kriz Zamanlarında Sorumlu Liderlik” panelindeki
konuşmasına atıfta bulunurken,
“Biz şirket olarak, müşteri sadakati kazanmanın ve onların hayatının vazgeçilmez parçası olmanın kriz karşısında direncimizi önemli ölçüde artırdığını gözlemledik.”diyor.
Tolga Bey’in bu sözünü,
ilgili ders kitaplarına ön söz olarak yazmak lazım…
…
Müşteri sadakati, müşterinin hayatının parçası olmak
yönündeki samimi ve gerçek faaliyetler,
şirketinizi hem çalışanlar hem de ürünlerinizi talep eden müşterileriniz için
süper kahraman mertebesine taşıyabilir.
Ek olarak pandemi bize diyor ki;
en temel nokta olarak anlam taşıyan bir şirket kültürü ve
birliğinin olması önemlidir,
açık iletişim ve çok yönlü bilgi paylaşımı değerlidir, herkesin elinin taşın altında eşit girmesi bağlılığı sağlar,
hatada da doğruda da net ve samimi olmak
hayatidir,
günceli ve güncel teknolojiyi takip etmek varlığınızla çok eşleşir,
hedef kitlenizi anladığınız kadar güçlü olabilirsiniz,
ikamenin ve muadilin bu kadar fazla olduğu bir dönemde kalp kazandığınız kadar varsınız.
….
Ya da yoksunuz!
…
ŞahapT.
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