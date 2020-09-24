İş hayatı aktörleri, Fransızca kökeni rotation’dan gelen rotasyon’u daha çok sever lakin ben yer değiştirme demeyi tercih ediyorum.
Rotasyon hali kulağa daha teknik,
daha bi kurumsal,
ee illaki çok daha havalı
geliyor elbet!
Ama yer değiştirme sanki çok çok daha anlamlı ve sanki günümüz ihtiyacı
için oldukça elzem.
Gezinilen ve ayak basılandan bir şeyin kapladığı boşluğa,
durum ya da konumdan makama veya bırakılan ize
atıfta bulup, başka bir biçime girmeye ve hatta bulunulan yerden başka bir yere & görünüme ulaşmaya kadar
geniş bir ifadeyi barındırıyor.
…
İnsan evladı ve özellikle günümüz kurumsal insanı çoğunlukla güvende olmayı ister. Elbet haklı sebepleri de var…
Dış gözlerde konu daha bir özel görünse de özü,
güven ihtiyacı bakımından Maslow amcamızın teorisini hatırlatıyor gibi!
Güvende olmak istiyor çalışan insan ve bunu daha sabit, durağan, kapalı olarak sağlayabileceği konusunda
oldukça kararlı.
…
Oysa insanın durağanlaştıkça, sabit ve kendini tekrar eden eylemleri yaptıkça,
dış dünyayı görme merakını ve cesaretini kaybettikçe,
kendini kısıtladıkça,
beyninin kendine has taraflarını değil sadece o an işin gerektirdiği yanlarını kullandıkça,
kafasını kaldırıp etrafına bakınmadıkça
çöktüğünü, atıllaştığını, yeteneklerini kaybettiğini söylemek pek iddialı olmaz.
…
Eskiden bu işleyişin değerli olduğu uzunca bir dönem yaşandı.
Firmaların çalışanla uzun süreli çalışmak istediği, çalışanın ise kendine sağlam bir ev bulup iş hayatını
bırakana kadar barınmayı umduğu
artısı ve eksisi konuşulabilecek özel bir dönem.
Belki ekonomi, sosyoekonomik süreç, sanayi devriminin dönemi, ülkenin durumu,
özel sektörün konumu vs.
hepsi bu etkide belirliyici olmuştur elbet.
…
Geldiğimiz noktada ise uzun vadeli birliktelik yaşanacak iş anlaşmaları bence halen özel olmakla birlikte iş hayatı,
aktif, değişen, dönüşen, öğrenen, çevik,
uyumluluğu yüksek,
yeni döneme hakim olacak çalışanlar istiyor.
İster kurum içinde, ister kurumlar ve hatta sektörler arasında olsun
ya da ister rotasyon deyin ister yer değiştirme
o başka biçime girme gücüne ihtiyaç var.
Korkmama ve gelişime açık olma vaktidir…
ŞahapT.
Yer Değiştirme
İş hayatı aktörleri, Fransızca kökeni rotation’dan gelen rotasyon’u daha çok sever lakin ben yer değiştirme demeyi tercih ediyorum.
Rotasyon hali kulağa daha teknik,
daha bi kurumsal,
ee illaki çok daha havalı
geliyor elbet!
Ama yer değiştirme sanki çok çok daha anlamlı ve sanki günümüz ihtiyacı
için oldukça elzem.
Gezinilen ve ayak basılandan bir şeyin kapladığı boşluğa,
durum ya da konumdan makama veya bırakılan ize
atıfta bulup, başka bir biçime girmeye ve hatta bulunulan yerden başka bir yere & görünüme ulaşmaya kadar
geniş bir ifadeyi barındırıyor.
…
İnsan evladı ve özellikle günümüz kurumsal insanı çoğunlukla güvende olmayı ister. Elbet haklı sebepleri de var…
Dış gözlerde konu daha bir özel görünse de özü,
güven ihtiyacı bakımından Maslow amcamızın teorisini hatırlatıyor gibi!
Güvende olmak istiyor çalışan insan ve bunu daha sabit, durağan, kapalı olarak sağlayabileceği konusunda
oldukça kararlı.
…
Oysa insanın durağanlaştıkça, sabit ve kendini tekrar eden eylemleri yaptıkça,
dış dünyayı görme merakını ve cesaretini kaybettikçe,
kendini kısıtladıkça,
beyninin kendine has taraflarını değil sadece o an işin gerektirdiği yanlarını kullandıkça,
kafasını kaldırıp etrafına bakınmadıkça
çöktüğünü, atıllaştığını, yeteneklerini kaybettiğini söylemek pek iddialı olmaz.
…
Eskiden bu işleyişin değerli olduğu uzunca bir dönem yaşandı.
Firmaların çalışanla uzun süreli çalışmak istediği, çalışanın ise kendine sağlam bir ev bulup iş hayatını
bırakana kadar barınmayı umduğu
artısı ve eksisi konuşulabilecek özel bir dönem.
Belki ekonomi, sosyoekonomik süreç, sanayi devriminin dönemi, ülkenin durumu,
özel sektörün konumu vs.
hepsi bu etkide belirliyici olmuştur elbet.
…
Geldiğimiz noktada ise uzun vadeli birliktelik yaşanacak iş anlaşmaları bence halen özel olmakla birlikte iş hayatı,
aktif, değişen, dönüşen, öğrenen, çevik,
uyumluluğu yüksek,
yeni döneme hakim olacak çalışanlar istiyor.
İster kurum içinde, ister kurumlar ve hatta sektörler arasında olsun
ya da ister rotasyon deyin ister yer değiştirme
o başka biçime girme gücüne ihtiyaç var.
Korkmama ve gelişime açık olma vaktidir…
ŞahapT.