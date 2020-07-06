Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Şahap Bayram TOKGÖZ >Takım Çalışması
"Şahap Bayram Tokgöz" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Şahap Bayram Tokgöz" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

info@sahaptokgoz.com

Takım Çalışması

6 Temmuz 2020

Haydi arkadaşlar formayı terletiyoruz!

Hep beraber bu işi biz yaparız…

Biz yapamazsak kimse yapamaz.

İşinizle meşgul olun! Takıma çalışın, takım için çalışın.

Takım çalışması yapın!

Alkıııışşşşşş… Halen insanların gaz ile takım olacağına inanan yöneticimsilere sıkı bir alkış göndermezsek olmaz.

Eğer herkesin rengini kendi içinde değerli görmezsen,

hepsinin özelliklerini kullanma alanını örselemeden ve

eşitçe oluşturmazsan,

ortak bir amacı anlamlandıracak kabiliyete sahip değilsen,

kendin yeterince takım oyuncusu değilsen,

mesela hep halay başı ben olacağım algısındaysan,

resmi yönetici sen olsan dahi görevin belirli noktalarında esas oğlan ya da esas kızın başkası olmasına izin vermiyorsan,

üstüne üstlük senin forman pek de terlemiyorsa (!)

o formalar terlemez, oradan ekip çıkmaz.

Toptan güzelliği görmek için ayrıntılara bakmak ve öncü olmak gerekir.

Acaba önce siz terleyip, ilk adımı atsanız nasıl olur?

ŞahapT.

 

X
Şahap Bayram TOKGÖZ Şahap Bayram TOKGÖZ Tüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Tepecikte görüşürüzNil KARAİBRAHİMGİLTepecikte görüşürüz06.07.2020
Nesini eleştireceksinKanat ATKAYANesini eleştireceksin?06.07.2020
En düşük SSK emekli aylığı 2.341 liraNoyan DoğanEn düşük SSK emekli aylığı 2.341 lira06.07.2020
Atletico Madrid-Dortmund maçı gibiydiUğur MELEKEAtletico Madrid-Dortmund maçı gibiydi06.07.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.