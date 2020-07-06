Haydi arkadaşlar formayı terletiyoruz!
Hep beraber bu işi biz yaparız…
Biz yapamazsak kimse yapamaz.
İşinizle meşgul olun! Takıma çalışın, takım için çalışın.
Takım çalışması yapın!
Alkıııışşşşşş… Halen insanların gaz ile takım olacağına inanan yöneticimsilere sıkı bir alkış göndermezsek olmaz.
Eğer herkesin rengini kendi içinde değerli görmezsen,
hepsinin özelliklerini kullanma alanını örselemeden ve
eşitçe oluşturmazsan,
ortak bir amacı anlamlandıracak kabiliyete sahip değilsen,
kendin yeterince takım oyuncusu değilsen,
mesela hep halay başı ben olacağım algısındaysan,
resmi yönetici sen olsan dahi görevin belirli noktalarında esas oğlan ya da esas kızın başkası olmasına izin vermiyorsan,
üstüne üstlük senin forman pek de terlemiyorsa (!)
o formalar terlemez, oradan ekip çıkmaz.
Toptan güzelliği görmek için ayrıntılara bakmak ve öncü olmak gerekir.
Acaba önce siz terleyip, ilk adımı atsanız nasıl olur?
ŞahapT.
Takım Çalışması
Haydi arkadaşlar formayı terletiyoruz!
Hep beraber bu işi biz yaparız…
Biz yapamazsak kimse yapamaz.
İşinizle meşgul olun! Takıma çalışın, takım için çalışın.
Takım çalışması yapın!
Alkıııışşşşşş… Halen insanların gaz ile takım olacağına inanan yöneticimsilere sıkı bir alkış göndermezsek olmaz.
Eğer herkesin rengini kendi içinde değerli görmezsen,
hepsinin özelliklerini kullanma alanını örselemeden ve
eşitçe oluşturmazsan,
ortak bir amacı anlamlandıracak kabiliyete sahip değilsen,
kendin yeterince takım oyuncusu değilsen,
mesela hep halay başı ben olacağım algısındaysan,
resmi yönetici sen olsan dahi görevin belirli noktalarında esas oğlan ya da esas kızın başkası olmasına izin vermiyorsan,
üstüne üstlük senin forman pek de terlemiyorsa (!)
o formalar terlemez, oradan ekip çıkmaz.
Toptan güzelliği görmek için ayrıntılara bakmak ve öncü olmak gerekir.
Acaba önce siz terleyip, ilk adımı atsanız nasıl olur?
ŞahapT.