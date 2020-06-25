İçide “aktif” geçtiğinden dolayı olsa gerek,
proaktifliği çoğunlukla hazır cevaplıkla ve ortada her konu hakkında varlık göstermeye çalışmakla
karıştıran sevgili beyaz yakalımıza selamlarımızı iletiyoruz.
Proaktif olmayın samimi olun!
En azından proaktif olma konusunda ilk adımı atar, üst yönetiminiz bu konudan
moda olsun diye bahsederken siz
kaliteden ödün vermezsiniz.
Proaktif olmak; durumsal hallerde, değişime yönelik ve içsel motivasyonla başlatılan davranışlardan öte değildir.
Proaktif davranış; zamanın akışında sürüklenmekten ve olaylar karşısında tepki vermekten öte,
geleceği görmeye çalışmak ve önceden harekete geçmeyi kapsar.
Yani özetle derki;
az biraz geleceği düşün, işinle meşgul ol ve ilerleyen aşamalarda nelerin gerekebileceği üzerine zihin yor,
biraz planlı ve belki önlemli ol,
a’da z’ye bin tane alternatif planın olmasın da uzmanlığın üzerine geleceğe dair söyleyeceklerin olsun,
mümkünse rutini sürdürürken arada rutini kıracak katma değer sağlayacak öneriler sun,
sadece kendi alanına değil
kendi alanını etkileyen ve senin uzmanlığının etkileyeceği konulara ilgi göster
ve hatta özünde
kurumun geleceğine iç görün ile katkıda bulun.
Öyle her şeye bir lafım olsun diye kasılma yahu, taş kesersin köşede!
Yazık…
ŞahapT.
Proaktif Olma Samimi Ol
İçide “aktif” geçtiğinden dolayı olsa gerek,
proaktifliği çoğunlukla hazır cevaplıkla ve ortada her konu hakkında varlık göstermeye çalışmakla
karıştıran sevgili beyaz yakalımıza selamlarımızı iletiyoruz.
Proaktif olmayın samimi olun!
En azından proaktif olma konusunda ilk adımı atar, üst yönetiminiz bu konudan
moda olsun diye bahsederken siz
kaliteden ödün vermezsiniz.
Proaktif olmak; durumsal hallerde, değişime yönelik ve içsel motivasyonla başlatılan davranışlardan öte değildir.
Proaktif davranış; zamanın akışında sürüklenmekten ve olaylar karşısında tepki vermekten öte,
geleceği görmeye çalışmak ve önceden harekete geçmeyi kapsar.
Yani özetle derki;
az biraz geleceği düşün, işinle meşgul ol ve ilerleyen aşamalarda nelerin gerekebileceği üzerine zihin yor,
biraz planlı ve belki önlemli ol,
a’da z’ye bin tane alternatif planın olmasın da uzmanlığın üzerine geleceğe dair söyleyeceklerin olsun,
mümkünse rutini sürdürürken arada rutini kıracak katma değer sağlayacak öneriler sun,
sadece kendi alanına değil
kendi alanını etkileyen ve senin uzmanlığının etkileyeceği konulara ilgi göster
ve hatta özünde
kurumun geleceğine iç görün ile katkıda bulun.
Öyle her şeye bir lafım olsun diye kasılma yahu, taş kesersin köşede!
Yazık…
ŞahapT.