Pandemi Döneminde Risk

İnsan beyninin işleyiş şekli,
sanırım her alanda kaçınılmaz bir şekilde karşılık buluyor.
Bulmaya da devam edecek gibi.
Pandemi dönemi çalışanlara, yönetimlere, iş sahiplerine, hissedarlara,
yönetim kurullarına, evi ile işini dengelemek zorunda olan çocuk sahiplerine,
hastası olandan kendini en çok koruması gerekene, yeni iş kurandan şirket sabit gideri devasa olana kadar cebimize fazlaca ders ve not bıraktı.
Örnekleri çoğaltmak mümkün…
…
Bu noktada finansal risk ve gelecek riski ayrı bir konu lakin sağlık riski denince akla öncelikli belirli iş alanları geliyor sanki.
Tabi ki en önce sağlık sektörü ve çalışanları !
Ama;
Perakende ? Gıda?
Turizm ?
Güvenlik? Temizlik?
Üretim?
vs.bu riski fazlasıyla aldılar gibi ne dersiniz?
Yani aslında üretimin ve özellikle hizmetin olduğu her alan özellikle dikkat kesilen alanlar oldular.
Bu büyük kitle toplum için çok kritik olan görevlerini yaparlarken,
bağlı oldukları kurumlar ve organizasyonlar ise bu riski çalışanları için nasıl azaltabilecekleri derdine düştü.
…
Tam burada insan beyninin işleyiş şekli kendini teyit ediyor.
Çünkü insan her zaman tehlikeyi, riski, problemi, stres noktasını algıladığı alana odaklanır ve odaklandığı noktada fark yaratır.
…
Şöyle bir etrafınıza bakın lütfen, bu sektörlerde tanıdıklarınız varsa azıcık dikkat kesilin ve inceleyin,
büyük bir insan kitlesi ile temas oranları yüksek olduğu halde
nasıl olumlu fark yarattıklarını görme vaktidir.
…
Elbette olumsuz örnekler, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken alanları olanlar var ama çokça işletmenin, yönetimin ve çalışanın
büyük çaba sarf edip büyük başarı sağladığını söyleyebiliriz.
Binlerce kişilik perakende organizasyonlarında; çalışanı koruma oranının yüksek olduğu örnekleri,
fazlaca misafir ağırladığı halde hem çalışanı hem misafirleri için sağlıklı alan oluşturabilen turizm işletmelerini,
standartlarda istenenin ötesinde önlemler alan yönetimleri,
çalışanının ve dolayısı ile kendinin geleceğini
önemseyen uygulamaları gördük bu dönemde.
…
Görünen risk önemlidir, odaklanma ve gelişim sağlar.
Yönetimlerin, çalışan insanın naftalin kokan dertleri diyebileceğimiz diğer alanlarda da aynı başarıyı göstermeleri umuduyla…
ŞahapT.
Pandemi Döneminde Risk
İnsan beyninin işleyiş şekli,
sanırım her alanda kaçınılmaz bir şekilde karşılık buluyor.
Bulmaya da devam edecek gibi.
Pandemi dönemi çalışanlara, yönetimlere, iş sahiplerine, hissedarlara,
yönetim kurullarına, evi ile işini dengelemek zorunda olan çocuk sahiplerine,
hastası olandan kendini en çok koruması gerekene, yeni iş kurandan şirket sabit gideri devasa olana kadar cebimize fazlaca ders ve not bıraktı.
Örnekleri çoğaltmak mümkün…
…
Bu noktada finansal risk ve gelecek riski ayrı bir konu lakin sağlık riski denince akla öncelikli belirli iş alanları geliyor sanki.
Tabi ki en önce sağlık sektörü ve çalışanları !
Ama;
Perakende ? Gıda?
Turizm ?
Güvenlik? Temizlik?
Üretim?
vs.bu riski fazlasıyla aldılar gibi ne dersiniz?
Yani aslında üretimin ve özellikle hizmetin olduğu her alan özellikle dikkat kesilen alanlar oldular.
Bu büyük kitle toplum için çok kritik olan görevlerini yaparlarken,
bağlı oldukları kurumlar ve organizasyonlar ise bu riski çalışanları için nasıl azaltabilecekleri derdine düştü.
…
Tam burada insan beyninin işleyiş şekli kendini teyit ediyor.
Çünkü insan her zaman tehlikeyi, riski, problemi, stres noktasını algıladığı alana odaklanır ve odaklandığı noktada fark yaratır.
…
Şöyle bir etrafınıza bakın lütfen, bu sektörlerde tanıdıklarınız varsa azıcık dikkat kesilin ve inceleyin,
büyük bir insan kitlesi ile temas oranları yüksek olduğu halde
nasıl olumlu fark yarattıklarını görme vaktidir.
…
Elbette olumsuz örnekler, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken alanları olanlar var ama çokça işletmenin, yönetimin ve çalışanın
büyük çaba sarf edip büyük başarı sağladığını söyleyebiliriz.
Binlerce kişilik perakende organizasyonlarında; çalışanı koruma oranının yüksek olduğu örnekleri,
fazlaca misafir ağırladığı halde hem çalışanı hem misafirleri için sağlıklı alan oluşturabilen turizm işletmelerini,
standartlarda istenenin ötesinde önlemler alan yönetimleri,
çalışanının ve dolayısı ile kendinin geleceğini
önemseyen uygulamaları gördük bu dönemde.
…
Görünen risk önemlidir, odaklanma ve gelişim sağlar.
Yönetimlerin, çalışan insanın naftalin kokan dertleri diyebileceğimiz diğer alanlarda da aynı başarıyı göstermeleri umuduyla…
ŞahapT.