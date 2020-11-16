Pandemi Döneminde İş Hayatına Giriş Halleri

Dijital haller bizim şirkette olmaz…
Büyük değişimler bunlar, yılların alışkanlığı var. Hem ne o öyle, ben gözünün içine bakmak isterim.
Yandan telefonla oynamadığını nereden bileceğim?
Toplantıda, eğitimde ya da ekip görüşmesinde yüz yüze gelmeden nasıl olur? Bilmem ki…
Tüm gün sosyal medyada, video portallarında vakit geçirecekler,
bilmiyor muyuz?
Biz ekran süresini kaydediyoruz, adım atsa haberim olsun isterim.
ne kaçırdığını biliyor musun?
Eminim çok yoğunsun, inanılmaz büyük işleri organize etmektesin,
kesinlikle her şey senin eline bakıyor,
sen olmasan o şirket elbette perişan olur,
sana ne kadar dua etseler az, atomu parçalamana az kalmasa da yaptığın iş topyekun çok önemli tabi ki,
toplantıdan toplantıya koşuyorsun, kıyamam yemek yemeye vaktin yok,
stres stres stres patlamak üzeresin,
vs vs.
Yine ve yeniden yürekler yandı…
Sorumlular ya da sorumsuzlar, zamanla değişen algı düzeyi, gelişen yanlarımız,
ee illa eksiklerimiz…
Çokça şey konuşulabilir ama şu anda aslolan canlardır.
…
Bu noktada yurdum insanının insani düzeyin görmek, gerçek anlamda hem mutluluk hem de gurur verici.
Üstelik yine ve yeniden…
olarak tanımlamış Türk Dil Kurumu.
Milat…
…
Başlangıç ise;
bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü, ön söz, giriş, mukaddime olarak yer bulur dilimizde.
…
Tarihe, kişiye, topluma, herhangi bir döneme, bir bakışa, hissiyata,
yaşayan herhangi bir canlıya, bir olaya,
Aman kurumsal bir iş bul çocuğum!
Eğer Z kuşağından değilseniz duymuş olma ya da bu konuda
yönlendirilmiş olma ihtimaliniz çok yüksek. Gerçi Z’ler de duyacak muhtemelen lakin daha vakti gelmedi.
…
Şöyle sağlam bir işin olsun evladım.
Ay sonu ne geleceğini bil.
Emekliliğin var mı?
…
statü sever,
belki gelir belki ek imkanlar sever,
şirketinin markasına aşk ile bağlıdır, renklerine hayrandır,
bulunduğu noktadan kaynaklı saygıyı sever,
gücü sever,
sadece bu mecrada da olsa (!) üstün olmayı sever,
bir alanın sahibi veya bir konunun yetkilisi olmaya gönülden bağlıdır
Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi.
TDK konunun köküne ışık tutsa da kurumlar için daha keskin bir anlamdan bahsetmek mümkün.
Çünkü yalnızlığın kurumlardaki karşılığı;
yönetim zafiyetleri, geri bildirim tiyatroları, delege edememe halleri,
iletişim kopuklukları,
gereksiz çatışmalar, aynı hedefe koşamama ki aslında
aynı hedeften haberdar dahi olamama,
takımdaşlığa uzaktan dahi dokunamama, sırça köşkler oluşturup çoook uzaktan iş yönetme
Evet evet,
hayat kaliteniz ve belki
bu noktadaki algınız tam olarak hayati önem taşıyor.
…
Çalışma anınızda ya da daha geniş çerçevede
iş hayatınızla ilgili tüm
zamanlarda bulunduğunuz zaman dili mi ile uyumlu musunuz?
Onlar önce bu kelimenin tam tercümesini öğrensinler.
Analitik düşünenleri satranç turnuvasına, satış hedefi ile motive olanları da iyi bir psikoloğa yönlendirelim!
Adaylarda sorumluluk bilinci arayan uzman arkadaşı ise NASA’ya gönderelim…
Ki kendisi ilginç bir parametreyi beyan ile ölçmeyi başarmış!
İletişimi yüksek, ekip olmaya uygun, zaman yönetimi bilen, detaylara hakim, ikna konusunda yetenekli vs vs
gibi arayışları ise “iyi ama nasıl?” sorusu ile baş başa bırakalım.
Unutmadan.. Son olarak stres yönetiminde başarılı arkadaşlar karşısında herkesi,
bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum.
tüm işleyişin çarkın bu dişlisinin gücü ile döndüğünü düşünmemiz mümkün.
Liderlik, yöneticilik, ikisinin farkı,
lider olmanın onlarca farklı teorisi ya da n kadar temel şartı
vs vs.
Hepsi havada uçuşuyor ve tüm eşlenikler oldukça iyi niyetle tutar bir nokta oluşturmaya çalışıyor.
…
Elbette lider ve liderlik fazlaca mühim.
Para mı kazanmak istiyorsun? Yoksa kıdem almak ya da yönetici olmak mı istiyorsun?
Hayatını kazanmak? Emeğinin karşılığını almak?
İhtiyaçlarını karşılamak?
Elbette hepsi olacak ve elbette bunlar senin hakkın.
Lakin az bekle yahu, sırayla!
…
Mesela sevdiğinle güzel bir tatil isteyebilirsin,
çocuğun için daha iyi imkanlar, evdeki eşyada yenilenmesi gerekenlere biraz ihtimam,
birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan algılama, uzaduyum.
Wikiedia ise konuyu ; “bireyler arasında bilinen beş duyunun yardımı olmaksızın gerçekleştiği ileri sürülen bilgi aktarımı.”
…
Hatta kavram kökü ve araştırmalarına girdiğinizde;
“İnsanlarda, zamanla körelmiş olduğu belirtilen bu yeteneğin aslında herkeste değişik derecelerde mevcut bulunduğu ve çeşitli deneme egzersizleriyle geliştirilebileceği ileri sürülür.
Araştırmacılar Avustralya’daki bazı orman kabilelerinin beş duyu dışında bir iletişim yöntemi kullandıklarını bildirmektedir.
Bu araştırmacılardan biri olan Alexander Markey, Yeni Zelanda’lı Maori’lerin günümüzde hala telepati kullanarak iletişim sağlayabildiklerini yazmış olduğu bir kitabında dile getirmektedir.
Benzer yöntemler Afrika kabilelerinde de, örneğin Tabu yerlilerinde kullanılmaktadır.”
Rotasyon hali kulağa daha teknik,
daha bi kurumsal,
ee illaki çok daha havalı
geliyor elbet!
Ama yer değiştirme sanki çok çok daha anlamlı ve sanki günümüz ihtiyacı
için oldukça elzem.
Gezinilen ve ayak basılandan bir şeyin kapladığı boşluğa,
durum ya da konumdan makama veya bırakılan ize
Bilginin ve daha değerlisi deneyimin nesilden nesle aktarılması,
insanlığı var eden devamlılığın sağlanması,
her adımı kendimiz keşfetmek zorunda olmayışımız, tekrar tekrar tarihi yaşamaktansa bir kısmının damıtılmış olarak bizlere sunulması,
belki ustanın onore edilmesi,
çırağın teşvik edilmesi,
hatta geleceğin ustasına ilk andan bir göz kırpılması…
Ne dersiniz? Sizce de çok keyifli değil mi?
…
Kökenine bakarsak, Farsça vāz ve Türkçe geçmek kelimelerinin birleşimine dayanıyor.
Bir yerden başka bir yere gitmek,
bir yandan girip diğer yandan çıkmak ya da bir duruma uğramak konu olmak,
bırakmak, yaşamak
anlamlarımdaki “geçmek” kelimesi,
vāz ile birleşince kendi hakkı saydığı bir şeyi artık istemez olmak, eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapmaz olmak, niyetten veya karardan dönmek, caymak
anlamlarına evriliveriyor.
…
Duyuyor musunuz bu söylemleri sizde çokça ? Peki alıştınız mı yoksa halen bir garipseme var mı içinizde?
Belki öğrenilmiş cümleler olarak farkında
olmadan söyleyeniniz bile vardır.
…
Ben fazlaca benimsemediğinizi ummak istiyorum.
Çünkü insan olmanın temelinde öğrenme, aktarma, sosyal canlı olma,
yardımlaşma, takımdaşlık,
delegasyon,
Hatta belki daha da fazla!
Evet evet, birçok konuda artıları ve eksiklikleri, çokça geliştirilmesi gereken alanları olmakla birlikte muhtemelen tek bir özelliklerinden dolayı
bu işletmelerin ömrü oldukça uzun olacak.
Üstelik ortalama işletme ömrünün 12-14 yıl olduğu, bu ortalamanın hızla aşağı salındığı bir dönem için
iddialı sayılabilecek bir öngörü olsa da
özü oldukça basit bir temele dayanıyor.
…
Etrafımıza baktığımızda el değiştiren kurumlar, büyük ortaklıklar, yerli ya da yabancı sermayedarlar,
sanırım her alanda kaçınılmaz bir şekilde karşılık buluyor.
Bulmaya da devam edecek gibi.
Pandemi dönemi çalışanlara, yönetimlere, iş sahiplerine, hissedarlara,
yönetim kurullarına, evi ile işini dengelemek zorunda olan çocuk sahiplerine,
hastası olandan kendini en çok koruması gerekene, yeni iş kurandan şirket sabit gideri devasa olana kadar cebimize fazlaca ders ve not bıraktı.
Örnekleri çoğaltmak mümkün…
…
Bu noktada finansal risk ve gelecek riski ayrı bir konu lakin sağlık riski denince akla öncelikli belirli iş alanları geliyor sanki.
muhtemelen hiçbir zaman mümkün olmayacak.
Fütüristik yaklaşımları desteklememek mümkün değil - ki hayatın bir bölümünün yeni nesil iş yaklaşımlarına döndüğü aşikar- ama
hayal ve anlatımların çoğu sadece beyaz yakalıyı ve ofis hayatını
baz alıyor sanki?
…
Söz konusu mecrada iş hayatının esnek yapılara dönüştüğünü, çalışan konforunun ötesinde maliyet kontrolü olarak da bakıldığında
“yeni nesil” olmanın karlılık sağladığını,
dönüşüme öncü girmenin kurum markasını yücelttiğini,
Pandemi Döneminde İş Hayatına Giriş Halleri
Yeni mezunlarda, okullarda,
iş hayatına yeni adım atmış ve bir sonraki adımını gözetenlerde
sanırım gündem tek kelime ile özetlenebilir.
Kaygı…
…
TDK’ya göre;
Üzüntü, endişe duyulan düşünce, gam, tasa,
genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu…
…
Peki kaygı içindeki kişiye sorarsak;
tanımı çokça çeşitlenebilir sanırım.
Gelecek korkusu, geçim kaygısı, emek verenlere mahcubiyet, sorumluluklar,
hayat ve kariyerde zaman kaybetme hissi,
belki yılgınlık…
Kim bilir?
…
Pandeminin iş hayatındaki direk etkisi karmaşık olsa da imkanı olan, geleceği planlama enerjisi olan kurumların
ve hatta örnek olabilecek & önderlik edebilecek bireylerin
gözlerini bu büyük kitleye odaklama vaktidir.
Odaklama derken herhangi bir maddi destek programından değil tam olarak bir iletişim seferberliğinden bahsediyorum…
Sanırım; kariyer ve başarı algısına katkıda bulunma,
gelecek adımlar için mentor olma, iş hayatının doğal gidişatı ile tanıştırma,
dalgalanma ve risklerin etkileri anlatma,
pandemi etkisi ile zor dönemlerden geçilse dahi herkes için fırsat oluşturmanın mümkün olduğunu hatırlatma,
yeni dönemin en önemli yetkinlikleri olan esneklik ve dayanıklılığı
anımsatma,
umut olma ama gerçek anlamda ışık tutma vaktidir.
…
Pandemi döneminde iş hayatına giriş hallerinde olanlara el uzatma vaktidir.
…
Aksi takdirde daha yola çıkmadan yılan,
koşudan düşen
ve en önemlisi kendini geliştirmekten geri duran büyük bir grup ile baş başa kalmamız çok mümkün görünüyor.
Böyle bir durum o kadar yıkıcı olabilir ki iş hayatı yöneticileri,
afet planı yapar gibi senaryo çalışsa yeridir!
…
Teknoloji ne kadar gelişse de insan kaynağı her daim elzem olacak.
Zor dönemler,
hesaplara ve iş planlarına derinlemesine odaklanmayı
ama daha çok insana bakmayı gerektirir.
ŞahapT.
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