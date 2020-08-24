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Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

info@sahaptokgoz.com

Pandemi Döneminde İş Gücünü Anlamak

24 Ağustos 2020

Gündemin en etkin ve belki dramatik konusu, normalleşme.

 

Yeni normalleri, sürecin nasıl ilerleyeceğini,

sağlık konusundaki tedirginliklerimizi ya da rahatlama eğilimimizi, tedbirleri, uyulanları uyulmayanları vs.

önemsememek mümkün değil.

Konunun sağlık noktası bir numaralı gündemimiz elbette. Lakin fotoğrafa iş dünyası tarafından da bakmak mühim.

Baktığınızda farklı alanlardaki çalışan, yönetici ve şirketlerde farklı etkiler görebilirsiniz. Ortak nokta ise yoğun bir çaba, endişe,

tedirginlik, hayal ve zaman kaybı, küçülme eğilimi,

hızla iş hayatının eski normaline döneceğine dair umut…

Evet eski normal! Ya da en iyi ihtimali ile biraz normalleşme.

Kısa çalışma ödenekleri,

farklı çalışma şekillerine (mesafeli vs.)  hazırlık, teknolojiye uyum,

kapısını tekrar açma umudu azalan işletmeler,

ikinci dalga pandemi yükselirse mali disiplinini kaybetmesi muhtemelen kurumlar, yeni fırsatlar oluşturmaya çalışan girişimciler,

destek alanlar & almaya çalışanlar,

geleceğe dair ders çıkartanlar,

kendi bütçesinden feragat eden yönetim ve çalışanlar

veya uzun uzadıya bu listeye eklenebilecek artı ve eksi yöndeki etkiler. Hepsini bir potada eritirsek

iş dünyası aktörlerinin her kademede ayrı ayrı değerlendirilmeye ve anlaşılmaya ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni normal muhtemelen iş düyasında her kurum, her yönetim, her çalışan için ayrı bir gerçeklik oluşturacak.

Muhtemelen bulunulan sektörün şartlarına, mali güçlerine, vizyon ve konuyu değerlendirme şekillerine göre

ayrı bir sonucu deneyimleyecekler.

Bu konuda dışarıdan ahkam kesmek asla doğru olmaz, her örneğin biricik olduğunu bilerek değerlendirilmesi

gereken bir dönemdeyiz.

Ancak bir noktaya özellikle dikkat çekmek belki anlamlı olabilir.

İş gücü!

Ama her seviyede ki iş gücü…

Güç, öncelik ve planlama neye yeterse yetsin

ya da günü geleceğe taşımak için ne yapılacaksa yapılsın iş hayatı aktörleri insanı önceliklendirmek ile mesuller.

Bunu sadece “insani değerler”i temel alarak söylemiyorum, ek olarak iş gücünün yetişme sürecinin uzunluğunu ve

şu an ikinci plana atılıp kaybedilebilecek çalışanın yerini

doldurmanın zorluğunu bilerek söylüyorum.

Bu dönem “imkanlar bu” denilerek örselenen çalışan, yönetici ya da kurum bilin ki iş başa düştüğünde,

çarkı döndürmekten imtina edecek veya o güçten çoktan

düşmüş olacaktır.

Aman dikkat! İnsan çok değerli…

ŞahapT.

 

 

 

 

 

 

 

 

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