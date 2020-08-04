Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Şahap Bayram TOKGÖZ >Ortak Değerler
"Şahap Bayram Tokgöz" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Şahap Bayram Tokgöz" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

info@sahaptokgoz.com

Ortak Değerler

4 Ağustos 2020

İnsan evladının birlikte hareket etme dürtüsünün çok eskilere dayandığını söyler konu ile ilgili söz söyleme yetkinliğine sahip bilim insanları. 

Mağara ve av konusundaki klasik hikayeye girmeyeceğim ama

biraz birlikten gelen gücü de değil huzuru hatırlamakta fayda var düşüncesindeyim.

Sırtını dayamak, güç olmak,

el vermek, sahip çıkmak & çıkılmak,

aile olmak,

bir gruba dahil hissetmek, belki o nedenle o formayı o kadar sevmek,

şirketinin adını her yerde gururla taşıma isteği,

eskileri yad etmek ama çoğunlukla bir olunan dost ve aile masalarının hatıra gelmesi,

özünde kendi başının çaresine bakabiliyor olsan da uzandığında bir dal bulabileceğini bilmen ve bir gün senin de başkası için

güvence olabileceğinin gururlu huzuru.

Ne dersiniz mağara ve av hikayesinden daha tanıdık geldi mi?

...

Günümüz iş hayatı bu birlikte hareket etme halini kendi vizyonunca

ve var gücü ile temin etmeye çalışsa  ya da

tam tersi bireysellik yükselişe geçse de muhtemelen farklı şekillerde bir olmaya ve ortak paydada buluşmaya olan ihtiyacımız hiç bitmeyecek.

İnsanların konu ve kararlarla ilgili önem & öncelik derecesini belirleyebileceği ölçütler yani değerler çok elzem lakin

insan olmanın doğasından gelen o birlik olma ihtiyacı da oldukça baskın.

Bu nedenle kurumların iç kültürlerini oluşturma vizyonunu üstlenmeleri, bunun için ortak değerlerini ele almaları sadece günün değil

geleceğin öncelikli konusudur.

Tabi bu noktada müşterimiz önceliğimizdir, insana duyarlıyız ya da bir aradayız klişelerinden bahsetmiyorum.

İnsana dokunan, insanın bir olma ihtiyacını besleyen,

güveni arttıran,

öncelikle samimi,

en derininde geleceğe dair

iz düşümlerden bahsediyorum.

Elbette çokça farklı bakıştan bahsetmek mümkün. Benim düşüncem ise insanın bağ, kurumun ise insan ihtiyacının temel alınmasından yana.

Yoksa değerler ve kültür her hali ile mühim.

Değerler demişken;

hepimize mutlu, keyifli bayramlar diliyorum.

 

ŞahapT.

 

 

X
Şahap Bayram TOKGÖZ Şahap Bayram TOKGÖZ Tüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Daria o hale nasıl geldiSavaş ÖZBEYDaria o hale nasıl geldi?04.08.2020
İşte stopaj indiriminin avantajlarıAhmet KARABIYIKİşte stopaj indiriminin avantajları04.08.2020
COVID her yerdeHande FIRATCOVID her yerde04.08.2020
Cumhurbaşkanının 15 yıl önce seçtiği şarkı neydiErtuğrul ÖZKÖKCumhurbaşkanı'nın 15 yıl önce seçtiği şarkı neydi04.08.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.