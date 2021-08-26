Örnek Olma Gücü

Şahit değil müdahil olan & olabilen herkese şükran borçluyuz. Böyle durumlardaki emeğin ve çabanın tarifi gerçekten çok zordur.
İşin teknik kısmına girmeden,
mühendis kökenli ( Orman Mühendisi ) biri olarak çok net söyleyebilirim ki;
bu acıyı sarmak için tüm ekipler
daha çokça uzun bir süre çaba sarf etmeye devam edecek.
Hatta genel ilgi azaldıktan çok sonra bile!
…
Yangın var!
Kaçının iş hayatında doğrudan karşılığı var bilinmiyor ama yönetimlerin, insan kaynaklarının, sorumluluk sahiplerinin
ve bu süreçten etkilenme ihtimali olanların tedirginliğini
fark etmek için istatistiğe gerek yok.
…
Sadece ekonomiye ve tüm iş alanlarına doğrudan etkisinden bahsetmiyorum,
dolaylı olarak tüm süreçlere, operasyonlara etkisi
sabit planlamaların çok ötesinde.
…
Ne kadar uzman, ne kadar güncel ya da ne kadar gelişime, sıfırlanmaya ve
deneyimi cepte tutarak baştan başlamaya
açıksınız?
…
Bu soruların cevabı, otomasyonun yüksek bir ivme ile kabul gördüğü iş hayatında insan dokunuşunu
değerli kılan nokta olacak.
…
Yıllar önce kendisinden hiçbir şey öğrenmediğimi düşündüğüm bir yöneticimin (ki şu anda derin hayat dersleri aldığım görüşündeyim)
Evet evet değilsin…
Ondandır tatil gördüğünde,
çocuklar gibi sevinip şen olman. Bu güzel tabi, ama daha ötesi var ki bak bunlar hayra alamet değil…
Hani tüm tatilleri heyecanla bekleyişlerin,
dönüş yolundaki buruk esprilerin, her gördüğün yere yerleşme isteğin,
küçük şirin cafe’den Bodrum’daki domatese ortak hayallerin,
hayatı tatil gibi yaşama isteğindeyken
tatili iş gibi yaşamaların,
Toplumumuzda çok derin ve değerli karşılığı olan “aile” kavramı ile yakınlık kurmak,
aynı amaç için bir arada olunduğunun vurgusu,
belki kurum için herkesin değerli olduğuna atıf,
şu an ve gelecek üzerine güvence sözü & koruma vurgusu,
“Neşeli Günler” nostaljisince kalbe dokunmak
Vs.
…
Daha birçokları sayılabilir…
Bu arada bilmeyenler için yetişkin eğitimi üzerine çalıştığımı ekleyeyim… Konu insan ve eğitim olunca bilgi çeşitliliğinden uzak durmak
net olarak imkansız.
…
Lakin geçtiğimiz günlerde öyle bir çalışma ile
öylesine tesadüfi olarak karşı karşıya kaldım ki, bu benim için bile şaşırtıcı oldu.
İsmi çok çarpıcı; Evde Kalamayanlar
…
Araştırmayı Universus adında, çok genç ve belli ki bir o kadar da aktif bir ekibin kurduğu Sosyal Araştırmalar Merkezi yayınlamış.
“Hissettirilen” …
Sizde de çok anıyı canlandırdı mı?
…
İnsanları çoğunlukla işleri yormaz, çünkü iş alanı ne olursa olsun içsel ya da fiziksel olarak göreve bir ölçüde hazırlanır herkes.
Ama insanı insan öyle derinden yorar ki,
kurumlardaki birçok kırılım noktası buraya gelir sıkışır.
Yani hissedilen değil de hissettirilen mevzu oldukça mühim!
…
Bir iş ortağımın söz konusu süreç ve içeriğin ana başlıklarını listelemem için
benden rica ettiği şey,
tam olarak bullet point.
…
Plaza dili esprileri artık uzun zamandır iş hayatının içindeyken,
bazı kurumlar ve sayıları az da olsa bazı vizyon sahibi yöneticiler dile sahip çıkmakla ilgili iç kampanyalar başlatalı çok olmuşken,
Cem Yılmaz’dan Kaan Sekban’a gösteri dünyası
konuyu ele alıp farkındalıkta sıçrama yaratmışken ya da ister istemez bu kullanımlar bir alay konusu olmuşken
Başarı; başarma işi, muvaffakiyet.
Dil bilimi uzmanı değilim ama iş hayatındaki iş alışkanlığının, başarının, davranışın ve
potansiyelin toptan ifadesi
en doğru şekilde Fransızcadan gelen performans kelimesi ile eşleşiyor sanırım.
Kelime derinliği açısından muvaffakiyete yakın olsam da
iş hayatına dair bütünlük halen performansta.
…
Bu kısa yazıda konumuz kelime kökeni ya da performans olmadığı için burayı hızla geçiyor ve
Peki ya mesai kontrollerine ? Mesela çalışanınızın bilgisayarda aktif kaç saat geçirdiğini, adım adım hangi işleri takip ettiğini,
kaç toplantı yapıp kaç rapor yazarken kaç mail cevapladığını
kayıt altına alıyor musunuz?
Açık ekran politikanızı anlık kurum içi yazışma programları ile destekleyip WhatsApp grupları
ile taçlandırmaya ne dersiniz?
Gün ortası, saat başı ya da gün sonu kontrolü ne durumda?
Mesai başlangıcına ve gün içi kontrolüne sıkı sıkıya bağlıyken
mesai dışı küçük (!) istekleriniz istediğiniz oranda karşılanıyor mu?
Hiçbir açıklama yapmadan ve öncelikli olarak vurgulamak istiyorum;
eğer pandemi döneminde özellikle
minnet gösterilmesi gereken bir kitle varsa o kesinlikle
çalışan annelerdir!
Üstelik her iş dalından tüm çalışan anneler…
Üretimde çalışanı, güvenlikte duranı, beyaz yakalılığa evden devam edeni, doktoru, esnafı, temizlik görevlisi,
hemşiresi, sipariş taşıyanı, öğretmeni,
tarlada çalışanı ya da avukatı… Hepsi!
Hatta çoğu zaman hikayenin niteliği, niceliği, başlangıç noktası vs hiç gözümüze gelmeden doğrudan
sonuca odaklanıyoruz.
Varlık, tanınırlık, cazibe ve ilgi odağı olma ve olmama!
Çoğu başarı hikayesi bundan ibaret.
…
Aman yanlış anlaşılmasın, her başarı hikayesi ve hatta her hikaye kendi içerisinde muazzam derecede
önemlidir. Ve elbette anlatılmaya, anılmaya değerdir.
Üstelik hepsinden çıkarılacak bir ders,
Hatta geçmiş deneyimleri ele alırsak deyişi biraz uyarlamak
doğru bile olabilir. Deneyelim;
“iş hayatında davulun sesi geliyorsa, iş işten çoktan geçmiştir”.
Ne dersiniz?
…
Çok net söylenebilir ki bir konu iş hayatında konuşulmaya başlandıysa,
o konu hakkında alınacak
aksiyon tasarlanmaya başlanmıştır bile.
Olumlu ya da olumsuz, oldukça ciddi sonuçlar doğuracağını söylemek ise
şimdiden mümkün.
Yöneticilerin, planlayıcıların ve tüm çalışanların
hızla farkına varmasında sadece fayda değil, geleceğin
vizyonuna uyum ve
riskleri görebilme ihtimali de var.
…
“Freelance” çalıştırılmanın ayak sesleri duyuldu…
Çalışma şekilleri, işlevsellikten kurum kültürüne kadar geniş bir yelpazede
etkin dönüşüme başladı bile…
Yakın dönemde dijitalin etkilerini değil katma değerini, uygulanış ve uyum sistemlerini,
ölçülebilir artı ve eksilerini ve
daha da önemlisi
gelecekte hazırladığı zemini konuşacağız gibi görünüyor.
…
beslenen “Kurumlarda Cinsiyet” konusunu, tekrar hatırlama
vaktidir düşüncesindeyim.
Şiddet farklı formlarda da olsa, maalesef kurumlarda da karşımıza çıkıyor.
Dikkat etmeli, hatırlamalı…
…
Eşitlik…
TDK’ya göre; iki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavilik, müsavat, muadelet,
kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım
lakin durumun tam karşılığı ancak “faşizm” olarak söze getirilebilir
düşüncesindeyim.
…
İş hayatının ve belki endüstrinin 2. ve 3. gelişim aşamaları ile birlikte kurumlarda
ortaya çıkan
nitelikli çalışan ihtiyacı aşikar.
Bu ihtiyaç gittikçe artıyor ve hatta pandemi ve Endüstri 4.0 ile birlikte ileri safhada bir dönüşüme girdi bile.
Konuya kurumlar, iş sahipleri, yönetimler vs tarafından bakarsak
bir konunun üstadı ya da ustası olarak anılmak ne kadar da kolaylaştı
Üstelik kişiler de, kendilerini böyle anmakta
hiç problem görmüyor belli ki…
Elbette deneyim, birikim, iş alanı ile ilgili görgü
ve kıdeme paha biçilemez.
Ancak bilmeli ki;
iş hayatının değişkenleri gittikçe daha da hızlı yön değiştiriyor ve
saha ile bağını sağlam tutamayan “üstatlar”ın öğretileri sadece teorik kısmından tutulabilir hale dönüşüyor.
Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun…
Umarım gerçekten kutlu olduğu,
yani anlamınca “uğurlu” olduğu günleri görebiliriz.
Uğurlu; uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek.
…
İyilik getirmek,
kutlu olmak,
tekin,
Örnek Olma Gücü
Belki de öncü olmak,
vizyon sağlamak, katkı sunmak,
inisiyatif almak…
Ya da sadece duyarlı değil fonksiyonel duyarlı olmak.
Birçok farklı şekilde ifade edilebilir ancak bilmeli ki kurumların tahmin edilenden daha büyük bir gücü var ve
çoğunlukla bu gücü kullanmaktansa “görünen sosyal sorumlu” olmaya
meylediyorlar.
…
Tercih midir yoksa beceri ve vizyon eksikliği midir bilemem. Hatta tamamen iyi niyetle yapılan
“biz bunu yapabildik” durumu bile olabilir.
…
Fazlaca sosyal, toplumsal ya da çevresel gündemi olan & olmak zorunda kalan bir dönemin insanlarıyız.
Dünyanın bu dönemine denk gelmek bizim seçimimiz değil lakin
bununla ne yapacağımız bizim
seçimimiz olacak!
…
Cinsiyet eşitliği, çocuk hakları, eğitime ve gelişime olan ihtiyaç,
iklim krizleri, yangınlar, seller, müsilaj,
yeşil enerji, atık yönetimi,
gıda israfı, çeşitli hastalıklara maruz kalanlara destek,
sağlıklı nesiller yetiştirmek
dezavantajlı grupları topluma entegre etmek
ve daha birçokları.
Fazlaca farklı konu saymak mümkün ve hiçbiri önceliksiz değil.
Hepsi ve daha fazlası çok değerli, çok öncelikli,
çok çok acil!
…
İş hayatı insanları ve tabi ki kurumları kendilerine seçtikleri farklı konularda yıllardır belirli varlıklar gösteriyor.
Bu etkinlikte; son 20 yılda yükselen sosyal sorumlu hallerin,
yeni neslin beklediği aidiyet ve anlam arayışının,
görünürlüğe olan etkisinin
etkilerini tabi ki görmek mümkün.
Ama sizce de tüm bu faaliyetin reklam olmasa da yakın bir seviyede konumlanması çok yazık değil mi?
Sadece bağış yapan, ekibi ya da müşterisi adına şunu ya da bunu yapan,
reklamına sosyal sorumlu olduğu alanı
logo olarak ekleyen,
kısıtlı bir kitle ile çeşitli etkinlikler yapan
kurumlar sizce de bir fırsat kaybı yaratmıyor mu?
…
Oysa bilmeli ki hiçbir değişim ya da gelişim merkezden başlatılmazsa anlam arz edecek kadar etkin olamaz.
Hiçbir konuda sadece sivil toplumdan,
devlet ya da özel sektör kurumlarından salt etkinlik beklemek
doğru değil.
Doğru olan ortak inisiyatifi harekete geçirip, o an için seçilen gündemin kültüre yansıtılmasıdır.
Yani önce kendi söküğünü dikmektir.
Kendi söküğünü dikerken, aynı kurumda bulunan büyük çalışan kitlesini eğitmek ve gücüne güvenmektir.
…
Tam olarak,;
gündeminiz atık yönetimi ise kurum içinde bu konuda bilgilendirmeler yapmak, sadece kurum alanlarını değil çalışanların hayatına da dokunacak destekler sağlamaktan,
gündem sporsa hayatlarına spor kültürünü sokmaktan,
gıda israfı ya da sağlıklı gıda ise kurumun her alanını bu yönde güncellemekten ve bilgi kaynağı olmaktan bahsediyorum
Özetle önemli ve etkin olan;
seçilen & sahiplenilen konu neyse o konuda hem bilgi, hem uygulama hem de kişilerin hayatına dokunacak alanlar
oluşturmaktır.
…
Çok zor değil…
Cinsiyet eşitliği konusunda net bilgi mekanizmaları ve prosedürleri olan kurumlar biliyorum,
sıfır atığı destekleyen ve
tüm tüketim malzemelerini “dönüştürülebilir” alternatiflerden seçen yönetimler biliyorum,
otelin çatısına kovan kurup çalışanlarına ve müşterilerine örnek olan üst yönetimler tanıyorum,
bilgi yoğun aktiviteler yapan ama bunu yaparken sadece çalışana
değil ailelere dokunanları gözlemliyorum.
…
Zor değil, sadece gücü görmek vizyonu buraya çıkarmak yeterli.
Etkisinin ise toplumu olumlu yönde ve hızla değiştirecek kadar
güçlü olduğunu söylemek mümkün.