Yeni mühimdir yalnız eskiye özlem de bize hep bir mesaj verir…
Nerede o eski şirketler?
Yıllarca çalışılan, ev gibi benimsenen, bir yandan ekmek teknesi bir yandan gönül bağı olan,
nesilden nesle geçtiğinde değer kaybetmeyi bırak
karşılıklı vefayı yükselten,
emekli olsan ziyaret edilen, zor gününde ilk aranacak olan,
zor zamanları olduğunda canla başla çalışıp ayağa kaldırılan,
anlatılan, anılan, sevilen, gurur duyulan…
Sahi neredeler?
Haddimi aşıp o naif şirketler o güzel atlara binip gitti diyesim var ama öyle de değil sanki. Biraz bakınınca oldukça uzun zamandır var olan ve
uzun süre var olması muhtemel işletmeler var.
Şöyle gözünüzü kapatıp düşünün hemen birkaç tanesi eminim aklınıza gelir. Kahvecisinden şekercisine, yağ üreteninden çiçekçisine, büyük grubundan sadece bir kasabada hayatına devam edenine, ismini dededen nineden duyduğun tatlıcısından kokusunu hep hatırladığın kolonyacısına…
Kapısından girdiğinizde halen eski usul karşılandığınız, illa güler yüz bile değil ama saygıyı ve saygınlığı hemen hissettiğiniz firmalar.
Bizde birkaç yüz yıl, dünya da ise çok daha uzun süre var olmayı başarmış işletmeler bunlar. Oysa Ticaret Kanunu açısından bakarsak tüm şirketler süresiz kurulur lakin bizde ki şirket ömrü farklı araştırmalara göre 12 ile 14 yıl arasında!
Bence neyi farklı yaptıkları çok mühim.
Üzerine çokça dönemsel ya da ekonomik analiz yapılabilir, iş alanlarından girip toplumun dönüşen ihtiyaçlarına uyumdan çıkılabilir
Hatta iş yapış şekilleri incelense insan kaynağı, yönetim algısı,
liderlik becerisi, çalışan bağlılığı,
zor zamanlarda ekip olma vs gibi konularda fazlaca ahkam kesmek mümkün.
Ben işin sırrının başka bir yerde olduğu kanısındayım.
Eskilerin insaniyetlik dediği bir yer orası… Hani hem çalışanı hem kurumu şartlarınca var eden, daha ötede müşteride halen o sıcak samimiyet hissini oluşturan bir yer.
Eski şirketler yerinde de yenileri pek gelmiyor artık,
acaba yaşça büyükler yenilere insani olmak hakkında ders mi verse?
Ne dersiniz?
Tabi “nerede o eski şirketler?” derken eski çalışanları da hasretle anmamak olmaz.
Sahi onlar nerede?
ŞahapT.
Nerede O Eski Şirketler ?
Yeni mühimdir yalnız eskiye özlem de bize hep bir mesaj verir…
Nerede o eski şirketler?
Yıllarca çalışılan, ev gibi benimsenen, bir yandan ekmek teknesi bir yandan gönül bağı olan,
nesilden nesle geçtiğinde değer kaybetmeyi bırak
karşılıklı vefayı yükselten,
emekli olsan ziyaret edilen, zor gününde ilk aranacak olan,
zor zamanları olduğunda canla başla çalışıp ayağa kaldırılan,
anlatılan, anılan, sevilen, gurur duyulan…
Sahi neredeler?
Haddimi aşıp o naif şirketler o güzel atlara binip gitti diyesim var ama öyle de değil sanki. Biraz bakınınca oldukça uzun zamandır var olan ve
uzun süre var olması muhtemel işletmeler var.
Şöyle gözünüzü kapatıp düşünün hemen birkaç tanesi eminim aklınıza gelir. Kahvecisinden şekercisine, yağ üreteninden çiçekçisine, büyük grubundan sadece bir kasabada hayatına devam edenine, ismini dededen nineden duyduğun tatlıcısından kokusunu hep hatırladığın kolonyacısına…
Kapısından girdiğinizde halen eski usul karşılandığınız, illa güler yüz bile değil ama saygıyı ve saygınlığı hemen hissettiğiniz firmalar.
Bizde birkaç yüz yıl, dünya da ise çok daha uzun süre var olmayı başarmış işletmeler bunlar. Oysa Ticaret Kanunu açısından bakarsak tüm şirketler süresiz kurulur lakin bizde ki şirket ömrü farklı araştırmalara göre 12 ile 14 yıl arasında!
Bence neyi farklı yaptıkları çok mühim.
Üzerine çokça dönemsel ya da ekonomik analiz yapılabilir, iş alanlarından girip toplumun dönüşen ihtiyaçlarına uyumdan çıkılabilir
Hatta iş yapış şekilleri incelense insan kaynağı, yönetim algısı,
liderlik becerisi, çalışan bağlılığı,
zor zamanlarda ekip olma vs gibi konularda fazlaca ahkam kesmek mümkün.
Ben işin sırrının başka bir yerde olduğu kanısındayım.
Eskilerin insaniyetlik dediği bir yer orası… Hani hem çalışanı hem kurumu şartlarınca var eden, daha ötede müşteride halen o sıcak samimiyet hissini oluşturan bir yer.
Eski şirketler yerinde de yenileri pek gelmiyor artık,
acaba yaşça büyükler yenilere insani olmak hakkında ders mi verse?
Ne dersiniz?
Tabi “nerede o eski şirketler?” derken eski çalışanları da hasretle anmamak olmaz.
Sahi onlar nerede?
ŞahapT.