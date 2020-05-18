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Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

info@sahaptokgoz.com

Kurumsal “İnsan” Manifestosu  

18 Mayıs 2020

Gösterişte kurumsallık,

 

 

kıdemler, güç gösterisi,

yıllarca ezilmenin ve daha sonra ezecek güce ulaşmanın verdiği ego, samimiyet sınırlarının örselenmesi,

bir türlü gelişememek ve

gelişme gerekliliğinin farkında dahi olamamak,

çıkarlarını koruma aşkı ile had bilme bilincinin birbirini dengeleyememesi,

eskilerin tabiri ile keser gibi kendine yontmak vs vs.

Problem yaşıyor, problem yaratıyor ya da problemi yönetmek zorunda kalıyorsanız bunları bilmekte fayda var;

-İş tanımını ve sınırlarını bilen, bunlara riayet eden insan değerlidir.

-Kural ve gereklilikler kişiye özel olarak esnetilemez.

-İş iletişimi tam anlamı ile “iş” odaklıdır, iletişimin ilerlemesi ve samimi bir diyaloğun oluşması ilk önermeyi geçersiz kılmaz.

-İş gereklilikleri ile insani sınırlar karşı karşıya geldiğinde insani sınırlar önceliklidir.

-Kalite, unvan ya da geçirilen yıllarda değil, olaylar karşısındaki tavırda aranır.

-Mesai zamanlaması, çok önemli durumlar ve karşılıklı verilen insiyatifler dışında iletişimin kurulacağı sınırları da ifade eder.

-Kıdemden ve karşılıklı bulunulan rollerden bağımsız insani nezaket her alanda makbul ve gereklidir.

-Yazılı kurallar mühimdir ancak yazılı olmaması sosyal kuralların örselenebileceği anlamına gelmez.

-Dijital olarak ulaşılabilirliğin artması kişilerin her an ulaşılabilir olduğunu ifade etmez.

Bunların aksi mobbingdir, kurumsallık dışıdır, “insan” olmak ya da kurumsal “insan” olmak ile ilgili soru işaretleri oluşturur ve

yapan kişide

boyanın akması, parıltının sönmesi, şapkanın düşmesi,

maskenin kayması gibi yan etkiler yaratır.

Çoğunlukla bir bardak soğuk su tavsiye edilir.

ŞahapT.

 

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